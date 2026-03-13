Trong bối cảnh hoạt động hàng không quốc tế bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông, Vietnam Airlines cho biết đang tăng cường khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay châu Âu nhằm bổ sung gần 1.000 chỗ ngồi cho hành khách.

Theo đó, ngay trong tháng 3 này, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Munich (Đức) sang khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350. Đây là dòng máy bay có sức chứa lớn hơn, giúp tăng thêm nguồn cung chỗ ngồi trên các đường bay dài.

Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay sang châu Âu hiện được khai thác theo những hành lang phù hợp, không đi qua khu vực xung đột. Hãng vẫn đang theo dõi sát tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác khi cần thiết.

Trong khi đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, nhiều hãng hàng không Trung Đông tiếp tục hủy hoặc điều chỉnh chuyến bay đến Việt Nam do ảnh hưởng chiến sự trong khu vực. Cụ thể, Qatar Airways dự kiến hủy 19 chuyến bay trên các đường bay TP HCM - Doha và Hà Nội - Doha từ ngày 13 đến 16-3, ảnh hưởng hơn 4.100 hành khách. Hãng này cũng lên kế hoạch khai thác chuyến bay Hà Nội - Paris - Hà Nội trong 2 ngày 13 và 14-3 để vận chuyển gần 400 hành khách bị ảnh hưởng.

Hãng Emirates tiếp tục hủy cặp chuyến bay Dubai - TP HCM đến hết ngày 15-3, khiến gần 2.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông còn khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh. Ngày 11-3, giá nhiên liệu bay Jet A-1 đã lên 157,27 USD/thùng, tăng khoảng 10% so với ngày trước đó.