HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Vietnam Airlines tăng cường máy bay thân rộng trên đường bay châu Âu

D.Ngọc

Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay sang châu Âu hiện được khai thác theo những hành lang phù hợp

Trong bối cảnh hoạt động hàng không quốc tế bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông, Vietnam Airlines cho biết đang tăng cường khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay châu Âu nhằm bổ sung gần 1.000 chỗ ngồi cho hành khách.

Theo đó, ngay trong tháng 3 này, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh 11 cặp chuyến bay giữa Hà Nội, TP HCM và Munich (Đức) sang khai thác bằng máy bay thân rộng Airbus A350. Đây là dòng máy bay có sức chứa lớn hơn, giúp tăng thêm nguồn cung chỗ ngồi trên các đường bay dài.

Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay sang châu Âu hiện được khai thác theo những hành lang phù hợp, không đi qua khu vực xung đột. Hãng vẫn đang theo dõi sát tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác khi cần thiết.

Trong khi đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, nhiều hãng hàng không Trung Đông tiếp tục hủy hoặc điều chỉnh chuyến bay đến Việt Nam do ảnh hưởng chiến sự trong khu vực. Cụ thể, Qatar Airways dự kiến hủy 19 chuyến bay trên các đường bay TP HCM - Doha và Hà Nội - Doha từ ngày 13 đến 16-3, ảnh hưởng hơn 4.100 hành khách. Hãng này cũng lên kế hoạch khai thác chuyến bay Hà Nội - Paris - Hà Nội trong 2 ngày 13 và 14-3 để vận chuyển gần 400 hành khách bị ảnh hưởng.

Hãng Emirates tiếp tục hủy cặp chuyến bay Dubai - TP HCM đến hết ngày 15-3, khiến gần 2.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, xung đột tại Trung Đông còn khiến giá nhiên liệu hàng không tăng mạnh. Ngày 11-3, giá nhiên liệu bay Jet A-1 đã lên 157,27 USD/thùng, tăng khoảng 10% so với ngày trước đó.

Tin liên quan

Đề xuất miễn thuế, nới trần giá vé máy bay

Đề xuất miễn thuế, nới trần giá vé máy bay

Nếu toàn bộ chi phí nhiên liệu đều được cộng vào giá vé máy bay thì tác động sẽ rất lớn

Hãng bay phải chi thêm hàng ngàn tỉ đồng, có thể xem xét tăng trần giá vé máy bay

(NLĐO)- Hãng bay chi thêm hàng ngàn tỉ đồng/tháng, Cục Hàng không đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu, có thể xem xét điều chỉnh giá trần vé máy bay nội địa.

Giá xăng máy bay tăng gấp 3 lần, giá vé máy bay sẽ tăng bao nhiêu?

(NLĐO)- Giá nhiên liệu JetA1 tăng gấp 3 lần so với trước khi xảy ra xung đột, khiến các hãng hàng không gặp nhiều khó khăn khi chi phí sẽ đội lên 60-70%.

hãng hàng không Vietnam Airlines giá vé máy bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo