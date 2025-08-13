Vietnam Airlines tăng tốc mở rộng thị trường Hàn Quốc qua chuỗi hợp tác chiến lược đa lĩnh vực

Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines vừa ký kết 4 Biên bản ghi nhớ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Hàn Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, diễn ra tại thủ đô Seoul, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng đại diện lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, và Saigontourist trao biên bản hợp tác với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Hana Tour về hợp tác phát triển dịch vụ du lịch

Theo nội dung các Biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines sẽ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực: nghiên cứu thành lập liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO); phát triển vận tải hàng hóa; phối hợp xúc tiến du lịch song phương và xây dựng sản phẩm du lịch liên tuyến.

Nổi bật trong đó là thỏa thuận hợp tác giữa Vietnam Airlines, Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO (đơn vị thành viên của VNA Group) và Korean Air nhằm nghiên cứu thành lập một liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay đặt tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo thỏa thuận, liên doanh sẽ hoạt động trong các lĩnh vực bảo dưỡng thân vỏ máy bay, sửa chữa linh kiện, cải hoán khoang, chuyển giao công nghệ và đào tạo kỹ thuật. Dự án sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật hàng không tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng cho hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghiệp hàng không.

Vietnam Airlines và Korean Air cũng đạt được đồng thuận về việc tăng cường khai thác lĩnh vực vận chuyển hàng hóa. Nội dung hợp tác bao gồm hợp tác mua bán tải hàng hóa, liên danh vận chuyển, phục vụ hàng hóa để mở rộng kết nối quốc tế. Đây được xem là giải pháp hiệu quả để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị phần vận tải và xây dựng hành lang vận tải hàng hóa linh hoạt giữa Việt Nam, Hàn Quốc và các thị trường, đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Trên lĩnh vực thúc đẩy xúc tiến du lịch song phương, Vietnam Airlines cùng với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) và Saigontourist Group đã ký kết Biên bản ghi nhớ quan trọng. Đây là một sáng kiến chiến lược không chỉ tăng cường trao đổi du khách mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành du lịch hai nước. Mục tiêu là phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn và đa dạng, cũng như tăng cường các hoạt động quảng bá chung, tạo sức hút mạnh mẽ hơn nữa cho Việt Nam và Hàn Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của cả hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cùng Saigontourist và đơn vị lữ hành của Hàn Quốc Hanatour cũng thống nhất tăng cường hợp tác khai thác tour liên tuyến, phát triển sản phẩm du lịch trọn gói giữa hai quốc gia và phối hợp quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam - Hàn Quốc trên các kênh truyền thông quốc tế. Mô hình liên kết này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng khách hai chiều mà còn tạo tiền đề để hình thành các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch quốc gia.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, trao biên bản hợp tác với Korean Air trong lĩnh vực bảo dưỡng máy bay và vận tải hàng hóa

Các Biên bản ghi nhớ hợp tác lần này là một phần trong chiến lược nâng tầm hợp tác song phương giữa hai quốc gia, trong đó Vietnam Airlines giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, mở rộng mạng bay và kết nối hệ sinh thái du lịch - hàng không - logistics. Thông qua các hợp tác cụ thể và sự đồng hành cùng các đối tác quốc tế uy tín, Vietnam Airlines tiếp tục khẳng định vị thế là Hãng Hàng không quốc gia hiện đại, hội nhập, gắn với trách nhiệm lan tỏa giá trị và nâng cao vị thế ngành hàng không Việt Nam trên bản đồ khu vực và toàn cầu.

Với vai trò là Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines không ngừng khẳng định sứ mệnh là cầu nối kinh tế, chính trị, văn hóa giữa Việt Nam và thế giới. Thông qua mạng đường bay rộng khắp vươn xa các châu lục, đội máy bay hiện đại và hệ sinh thái hàng không ngày càng hoàn thiện, Vietnam Airlines góp phần thúc đẩy dòng chảy thương mại, đầu tư và du lịch giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. Việc ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Hàn Quốc là minh chứng rõ nét cho vai trò kết nối đó, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành của Vietnam Airlines trong quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.