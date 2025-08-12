Ban Tổ chức Triển lãm Ô tô - Xe máy Việt Nam vừa thông báo sẽ không tổ chức Vietnam Motor Show 2025, sau khi xem xét tình hình thị trường và ý kiến từ các thành viên trong ngành.



Theo ban tổ chức, năm 2025 tiếp tục là giai đoạn khó khăn của ngành sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô trong nước. Nhiều thương hiệu chưa sẵn sàng và thiếu sản phẩm mới để trưng bày tại một sự kiện quy mô lớn.

Triển lãm ô tô năm 2024

Vietnam Motor Show - triển lãm thường niên lớn nhất ngành ô tô, xe máy tại Việt Nam - dự kiến trở lại vào năm 2026, với định hướng đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức, ứng dụng công nghệ tương tác tiên tiến và tạo không gian trải nghiệm độc đáo. Quy mô triển lãm cũng sẽ được mở rộng, cả về diện tích lẫn số lượng thương hiệu, đối tác tham gia.

Ngoài các mẫu ô tô, xe máy mới nhất, sự kiện năm 2026 dự kiến giới thiệu thêm giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc, dịch vụ tài chính chuyên biệt và các ngành công nghiệp phụ trợ. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng phát triển bền vững của ngành.