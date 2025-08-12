HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vietnam Motor Show 2025 không tổ chức, dự kiến trở lại năm 2026

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Triển lãm Vietnam Motor Show dự kiến sẽ trở lại vào năm 2026 với quy mô lớn hơn và định hướng đổi mới toàn diện.

Ban Tổ chức Triển lãm Ô tô - Xe máy Việt Nam vừa thông báo sẽ không tổ chức Vietnam Motor Show 2025, sau khi xem xét tình hình thị trường và ý kiến từ các thành viên trong ngành.

Theo ban tổ chức, năm 2025 tiếp tục là giai đoạn khó khăn của ngành sản xuất, lắp ráp và kinh doanh ô tô trong nước. Nhiều thương hiệu chưa sẵn sàng và thiếu sản phẩm mới để trưng bày tại một sự kiện quy mô lớn.

Vietnam Motor Show 2025 bị hủy , trở lại mạnh mẽ vào năm 2026 - Ảnh 1.

Triển lãm ô tô năm 2024

Vietnam Motor Show - triển lãm thường niên lớn nhất ngành ô tô, xe máy tại Việt Nam - dự kiến trở lại vào năm 2026, với định hướng đổi mới toàn diện về hình thức tổ chức, ứng dụng công nghệ tương tác tiên tiến và tạo không gian trải nghiệm độc đáo. Quy mô triển lãm cũng sẽ được mở rộng, cả về diện tích lẫn số lượng thương hiệu, đối tác tham gia.

Ngoài các mẫu ô tô, xe máy mới nhất, sự kiện năm 2026 dự kiến giới thiệu thêm giải pháp di chuyển thông minh, công nghệ xanh, hạ tầng sạc, dịch vụ tài chính chuyên biệt và các ngành công nghiệp phụ trợ. Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng xu hướng công nghệ toàn cầu và định hướng phát triển bền vững của ngành.

Tin liên quan

Vì sao triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam bất ngờ đổi tên?

Vì sao triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam bất ngờ đổi tên?

(NLĐO) - Nhiều thương hiệu lớn rút khỏi Vietnam Motor Show 2024 như Audi, Mercedes - Benz, Volvo, Volkswagen, Ford..., nên ban tổ chức phải kêu gọi các hãng xe máy tham gia

Vụ "đường lưỡi bò" trong triển lãm ô tô: Xin lỗi không thỏa đáng!

Để "lọt" hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp là hành vi cần phải kịch liệt phản đối và cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải kiên quyết xử lý vấn đề này. Một lời xin lỗi trong trường hợp này tôi cho rằng không thỏa đáng.

Phóng sự: Ngắm xe siêu đẹp tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2018

Hàng ngàn người đã đến tham quan Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 (Vietnam Motor Show 2018) được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP HCM. Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 diễn ra từ nay đến hết ngày 28-10

ô tô triển lãm xe Motor show
