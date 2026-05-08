Vietnam Motor Show lại lỡ hẹn với người yêu xe

Đây là năm thứ hai, Ban Tổ chức thông báo dừng tổ chức Vietnam Motor Show. Năm ngoái, triển lãm này cũng không được tổ chức do nhiều hãng xe Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc không còn "mặn mà".

Vietnam Motor Show được tổ chức từ tháng 10-2024, sau đó hoãn cho đến nay.

Theo Ban Tổ chức, quyết định tạm dừng triển lãm năm 2026 là sự điều chỉnh dựa trên ý kiến đóng góp từ các công ty thành viên, nhằm đảm bảo mọi sự kiện chung của ngành đều phù hợp với mục tiêu truyền thông, thời điểm ra mắt sản phẩm và định hướng chiến lược kinh doanh của hầu hết các thành viên.

Triển lãm ô tô trước đây có quá nhiều hãng xe Trung Quốc tham dự

VAMA khẳng định Vietnam Motor Show vẫn là kênh quan trọng nhất của ngành công nghiệp ô tô trong việc kết nối trực tiếp doanh nghiệp với người tiêu dùng, đồng thời tạo ra điểm nhấn truyền thông cho thị trường ô tô Việt Nam.

Dù triển lãm không diễn ra trong năm nay nhưng các thành viên VAMA sẽ tiếp tục triển khai hoạt động xúc tiến và ra mắt sản phẩm để kết nối với khách hàng. Những sáng kiến riêng lẻ này sẽ đảm bảo rằng ngành công nghiệp ô tô vẫn duy trì sự sôi động và tiếp tục mang lại những trải nghiệm chất lượng cho công chúng.

VAMA cam kết tiếp tục mang lại giá trị tốt hơn cho tất cả các bên liên quan và sẽ thông báo các kế hoạch tương lai vào thời điểm thích hợp.