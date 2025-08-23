Viettel High Tech kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Viettel High Tech kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian

PV

Viettel High Tech ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực đầu tiên tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

Ngày 22-08-2025, Hà Nội - Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) chính thức ra mắt trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường (AR) gắn với thế giới thực đầu tiên tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam ở tầng 2 và Không gian trưng bày chuyên đề "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai".

Viettel High Tech kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian- Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên công nghệ AR ứng dụng điện toán không gian được triển khai tại các điểm di tích lịch sử quan trọng, mở ra phương thức tham quan hoàn toàn mới – kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại.

Toàn bộ khu vực tầng 2 của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đã được số hóa với độ chính xác cao, tạo nền tảng hiển thị nội dung số sống động ngay tại vị trí thực tế: mô hình 3D tái hiện bối cảnh, nhân vật, hiện vật; phim tư liệu; biển báo và chỉ dẫn tương tác; thuyết minh tự động theo từng chủ đề.

Với công nghệ định vị trực quan bằng thị giác máy tính (Visual Positioning System – VPS) do Viettel High Tech phát triển, người tham quan chỉ cần đưa điện thoại lên là có thể khám phá các mô hình 3D tái hiện lịch sử, video tư liệu, biển báo, chỉ dẫn, hiệu ứng minh họa và thuyết minh tự động hiển thị chính xác tại từng vị trí thực tế – mang đến cảm giác như lịch sử đang sống lại ngay trước mắt.

Viettel High Tech kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian- Ảnh 2.

Tại phòng triển lãm chuyên đề, công nghệ AR giúp tái hiện không khí sôi nổi của "cuộc chiến không tiếng súng" chống nạn mù chữ, đưa người xem từ những mái đình, sân chùa của năm 1945 đến những lớp học đặc biệt trên đồng ruộng, bến sông… Không gian này trở thành "cửa sổ" mở ra chiều sâu lịch sử, giúp khách tham quan tiếp cận những câu chuyện và hiện vật quý theo cách trực quan, sinh động và cá nhân hóa.

Trải nghiệm này mang đến hình thức tham quan "một khuôn viên – vô số lớp nội dung – không cần hướng dẫn viên", cho phép du khách tự do khám phá, tương tác và tiếp nhận thông tin theo cách sinh động, trực quan mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Đây được xem là một trong những xu hướng mới của du lịch thông minh, đặc biệt hấp dẫn giới trẻ và khách quốc tế.

Viettel High Tech kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian- Ảnh 3.

Nhờ khả năng phân lớp và định vị nội dung số chính xác, hệ thống của Viettel High Tech cho phép đồng thời tổ chức nhiều chuyên đề hoặc triển lãm khác nhau ngay trong cùng một không gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách tham quan và đảm bảo trải nghiệm cá nhân hóa cho từng nhóm hoặc từng người.

Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel High Tech cho biết: "Viettel High Tech đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp nền tảng và nhà phát triển công nghệ dẫn dắt thị trường. Việc triển khai thực tế tăng cường kết hợp điện toán không gian tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là minh chứng cho năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ của Viettel High Tech. Chúng tôi tin rằng bước đi này sẽ mở ra nhiều giá trị mới cho bảo tàng, du lịch, giáo dục, đưa công nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế".

Trước đó, giải pháp này được ra mắt trải nghiệm tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch với hơn 40.000 m2 được số hóa với dữ liệu không gian ảo có độ chính xác cao.

Việc ứng dụng công nghệ điện toán không gian của Viettel High Tech vào các địa điểm, di tích quốc gia đặc biệt không chỉ mang lại trải nghiệm tham quan đột phá, mà còn góp phần gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa giá trị lịch sử qua ngôn ngữ công nghệ số. Đây là bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng ứng dụng AR trong văn hóa, giáo dục, du lịch và bảo tồn di sản.

Viettel High Tech kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian- Ảnh 4.Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công hai công trình trọng điểm quốc gia

Viettel khởi công hai công trình, trong chuỗi 250 dự án mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Tin liên quan

Năm 2025: Viettel có hơn 2.000 trạm 5G Open RAN sử dụng chipset Qualcomm

Năm 2025: Viettel có hơn 2.000 trạm 5G Open RAN sử dụng chipset Qualcomm

(NLĐO) - Năm 2025, Viettel sẽ lắp đặt hơn 2.000 trạm 5G Open RAN sử dụng chipset Qualcomm trên diện rộng, khẳng định khả năng làm chủ công nghệ 5G của Viettel.

Viettel sản xuất nhiều loại vũ khí, trang bị công nghệ cao, hiện đại

(NLĐO) - Viettel sản xuất nhiều vũ khí hiện đại như Tổ hợp tên lửa "Trường Sơn", Tổ hợp tên lửa phòng không S125-VT, UAV chiến đấu, tổ hợp trinh sát gây nhiễu.

Viettel công nghệ cao công nghệ hiện đại di tích lịch sử
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo