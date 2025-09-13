HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc

PV

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định bổ nhiệm hai đại tá giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Hà Nội, ngày 10-9-2025, tại Văn phòng Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quyết định số 373/QĐĐ-BQP và Quyết định số 388/QĐĐ-BQP ngày 9-9-2025 về việc bổ nhiệm cán bộ cho Đại tá Vũ Tuấn Anh và Đại tá Nguyễn Vũ Hà chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc- Ảnh 1.

Trước đó, ban lãnh đạo Viettel gồm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn – Trung tướng Tào Đức Thắng; Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc – Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến; các Phó Tổng Giám đốc: Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Đại tá Đào Xuân Vũ, Đại tá Cao Anh Sơn và Thượng tá Nguyễn Đạt.

Đại tá Vũ Tuấn Anh sinh năm 1980, bắt đầu hành trình tại Viettel từ tháng 9-2004, với vai trò Trưởng nhóm phần mềm thuộc Phòng kỹ thuật, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội. Đồng chí dẫn dắt Viện Hàng không Vũ trụ Viettel từ ngày đầu thành lập, trước khi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc- Ảnh 2.

Đến nay, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel đã đạt được những kết quả nổi bật. Đó là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất và nghiệm thu thành công cấp Bộ Quốc phòng và đưa vào trang bị các vũ khí chiến lược công nghệ cao. Đây là những sản phẩm lần đầu tiên người Việt Nam tự chủ nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thành công trong nước.

Kết quả này là một bước phát triển vượt bậc của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, góp phần tích cực vào xây dựng Quân đội tinh gọn mạnh, trang bị vũ khí hiện đại, bảo vệ nền hòa bình của đất nước. Ngày 10-10-2024, Chủ tịch nước đã ký QĐ số 1008/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viện Hàng không Vũ trụ Viettel vì thành tích đặc biệt xuất sắc trên. Ngày 20-6-2025, cá nhân Đại tá Vũ Tuấn Anh được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tá Nguyễn Vũ Hà, sinh năm 1978, công tác tại Viettel từ tháng 8-2008. Ông từng là Giám đốc Trung tâm R&D, Công ty Công nghệ Viettel, có thời gian đảm nhiệm vai trò Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Viettel, trước khi trở thành Tổng giám đốc TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) vào tháng 3-2019. Đến tháng 9-2025, Đại tá Nguyễn Vũ Hà giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc- Ảnh 3.

VHT là đơn vị chủ lực về nghiên cứu, phát triển trong Tập đoàn. Đơn vị đã nghiên cứu, làm chủ nhiều công nghệ lõi cả về dân sự và quân sự. Các sản phẩm của VHT có chất lượng trong nhóm tốt nhất trên thế giới. VHT cũng duy trì số 1 về pháp nhân Việt Nam đăng ký và được cấp bằng sáng chế, trong đó nhiều sáng chế được bảo hộ độc quyền tại thị trường khó tính là Mỹ (hết năm 2024 là 24 sáng chế tại Mỹ).

Không dừng lại ở đó, VHT cũng tiên phong trong xuất khẩu công nghệ Viettel, có thể kể đến các thiết bị quân sự, hệ thống mô phỏng bắn súng, hệ thống mô phỏng máy bay, mạng 5G…

Dưới sự dẫn dắt của Đại tá Nguyễn Vũ Hà, năm 2022, VHT có vinh dự rất lớn khi được Chủ tịch nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng danh giá nhất Việt Nam cho 2 công trình khoa học: Ra đa cảnh giới biển và Nền tảng vô tuyến điện quân sự. Đây là lần đầu tiên Viettel có công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Cả hai công trình đều được người Viettel tự chủ từ nghiên cứu tới chế tạo, không những tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng chi phí nghiên cứu sản xuất mà còn đảm bảo bí mật tác chiến, an toàn thông tin, quyết định tới hiệu quả của hệ thống phòng thủ đất nước. Các kỹ sư đã chứng minh năng lực, sức sáng tạo và tinh thần, cách làm tự lực, tự chủ của người lính.

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc- Ảnh 4.Viettel "khoe" UAV, pháo tự hành, tên lửa, radar... mới tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

(NLĐO) - Tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Viettel ra mắt hàng loạt vũ khí, khí tài mới như pháo tự hành, UAV tầm xa, tổ hợp tên lửa, radar thế hệ mới…

