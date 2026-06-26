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Sức khỏe

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

An Uyên

Vinamilk tiếp sức dinh dưỡng cho đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đồng hành cùng sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, Vinamilk hỗ trợ 60.000 sản phẩm dinh dưỡng, góp phần chăm lo sức khỏe cho các đại biểu, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam

Với khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", Đại hội không chỉ tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026, mà còn xác định phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Phiên trọng thể sáng 25-6 chính thức diễn ra với nhiều nội dung quan trọng như phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII; thông qua các văn kiện và định hướng lớn nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng hành cùng Đại hội, Vinamilk hỗ trợ 60.000 sản phẩm dinh dưỡng, phục vụ các đại biểu, cán bộ tổ chức, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên trong suốt các phiên làm việc, hoạt động bên lề cũng như công tác hậu cần. Việc góp phần chăm lo dinh dưỡng cho một sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu thanh niên trên cả nước cũng tiếp nối hành trình nhiều năm của Vinamilk trong việc đồng hành cùng các chương trình có ý nghĩa đối với cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động dành cho thế hệ trẻ.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 2.

Không gian trải nghiệm sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk sẵn sàng đồng hành cùng Đại hội

Các sản phẩm Vinamilk được lựa chọn phục vụ Đại hội đều là những nhãn hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Với tinh thần "Táo bạo, quyết tâm, luôn là chính mình", Vinamilk tự hào đồng hành cùng Đại hội để tiếp thêm năng lượng cho những thủ lĩnh trẻ đang mang trong mình khát vọng cống hiến, bản lĩnh tiên phong và trách nhiệm kiến tạo tương lai Việt Nam.

Trong đó, Sữa tươi Vinamilk 100% được sản xuất từ nguồn sữa tươi đạt chuẩn quốc tế trên hệ thống trang trại hiện đại của Vinamilk, tuân thủ tiêu chuẩn "3 không": Không hormone tăng trưởng, không chất bảo quản và không dư lượng kháng sinh. Sữa tươi Vinamilk 100% cũng là sữa tươi duy nhất tại Việt Nam đạt đồng thời chứng nhận Clean Label Project của Mỹ về an toàn, tinh khiết và giải thưởng quốc tế Vị ngon Thượng hạng (Superior Taste Award), đồng thời vừa được vinh danh là Best Flavoured Dairy Drink tại World Dairy Innovation Awards 2026.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 3.

Sữa tươi 100% - sản phẩm vừa đoạt giải Best Flavoured Dairy Drink tại World Dairy Innovation Awards 2026 vừa diễn ra ở Tây Ban Nha sẵn sàng tiếp sức các đại biểu, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên tại Đại hội

Nước uống đóng hộp giấy Vinamilk được sản xuất trên dây chuyền hiện đại bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) kết hợp khử trùng Ozone, mang đến nguồn nước tinh khiết, an toàn, góp phần bổ sung nước và duy trì thể trạng cho các đại biểu trong thời gian diễn ra Đại hội.

Đối với các mầm non tương lai của đất nước, Vinamilk SUSU mang đến nguồn năng lượng tiện lợi cùng bộ dưỡng chất gồm canxi, vitamin D3, vitamin K2, vitamin A và chất xơ hòa tan Inulin, hỗ trợ phát triển thể chất và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong các hoạt động liên tục của Đại hội.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 4.

Nước uống đóng hộp giấy Vinamilk đồng hành cùng đại biểu

Không chỉ đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiều năm qua Vinamilk còn tích cực tham gia các chương trình quy mô quốc gia, các hoạt động vì cộng đồng, chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em, thanh niên và người dân trên cả nước. Từ các chương trình giáo dục, văn hóa, thể thao đến những sự kiện lớn của đất nước, Vinamilk luôn mong đóng góp những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, góp phần chăm lo sức khỏe cộng đồng và tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho các hoạt động hướng đến sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 5.

Các mầm non tương lai đất nước được tiếp năng lượng với những sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk

Trong hành trình gần 50 năm phát triển, doanh nghiệp không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và mở rộng danh mục dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Việc đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục thể hiện cam kết của Vinamilk trong việc chung tay vun đắp thế hệ trẻ - lực lượng giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước hôm nay và tương lai.

đoàn thanh niên bảo vệ môi trường Vinamilk Thanh Niên Việt Nam phát triển thể chất
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