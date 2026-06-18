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Kinh tế

Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt

Bài và ảnh: Phương Viên

Vinamilk tiếp tục là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong Fortune 500 Đông Nam Á

Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.

Khẳng định vị thế toàn cầu

Trong năm thứ 3 công bố, bảng xếp hạng các doanh nghiệp có doanh thu dẫn đầu Đông Nam Á của Fortune tiếp tục siết chặt tiêu chí "đầu vào". Theo đó, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách năm nay đã tăng tới 26%, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp lớn trong khu vực.

Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt - Ảnh 1.

Vinamilk là thương hiệu sữa duy nhất của Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp vào Fortune Southeast Asia 500

Trong một "sân chơi" vốn được chiếm lĩnh bởi các doanh nghiệp thâm dụng vốn như năng lượng hay tài chính, Vinamilk là cái tên hiếm hoi xuất hiện trong lĩnh vực thuần về sản xuất thực phẩm – dinh dưỡng. Đây cũng là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam được gọi tên trong Fortune Southeast Asia 500 suốt 3 năm qua, kể từ khi bảng xếp hạng được thực hiện riêng cho khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ khẳng định vị thế ở khu vực, doanh thu của Vinamilk hiện đã xếp thứ 36 ngành sữa thế giới. Năm 2025, thương hiệu này được tổ chức định giá thương hiệu toàn cầu đến từ Anh – Brand Finance – xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu. Đánh giá này đồng nghĩa với việc Vinamilk đã gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất hành tinh.

Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt - Ảnh 2.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Vinamilk năm 2026

Theo báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Vinamilk tiếp tục ghi nhận doanh thu kỷ lục trong bối cảnh sức mua toàn thị trường giảm 2,4%, chi phí đầu vào gia tăng và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 lần lượt là 63.724 tỷ đồng và 11.650 tỷ đồng.

Bước sang quý I/2026, đà tăng trưởng ghi nhận mức bứt phá càng ấn tượng, với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 24,6% và 54,9%, đạt 16.149 tỷ đồng và 2.458 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu thuần hợp nhất từ thị trường nước ngoài đạt 4.069 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Kết quả này, được ông lớn ngành sữa công bố, đến từ việc hoàn tất quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối cũng như tái định vị thương hiệu.

Chuẩn bị cho cột mốc "50 năm – phụng sự khát vọng Việt"

Từ nền tảng doanh thu vững chắc trong năm 2025, Vinamilk đang bước vào cột mốc 50 năm với loạt kế hoạch đầu tư - mở rộng quy mô lớn, mở ra kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của thương hiệu.

Điển hình là dự án nhà máy sữa Tây Ninh với tổng vốn khoảng 388 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án tổ hợp trang trại Tây Ninh 2 và 3 với tổng vốn lên đến 4.130 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư cho trang trại số 2; dự án Nhà máy sữa Hưng Yên (thuộc công ty con Vilico) có tổng vốn 2.083 tỷ đồng đã được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư.

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Vinamilk đang có loạt dự án đầu tư - mở rộng quy mô lớn, phủ từ trang trại, nhà máy đến hệ thống phân phối

Vinamilk hiện sở hữu hệ thống sản xuất thuộc nhóm lớn nhất khu vực, với 15 trang trại và 16 nhà máy đạt chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc cho năng lực cung ứng quy mô lớn. Song song đó, doanh nghiệp không ngừng mở rộng hệ thống phân phối trực tiếp với hơn 800 cửa hàng Vinamilk trên toàn quốc, dự kiến chạm mốc 1.000 cửa hàng vào cuối năm nay.

Trên nền tảng quy mô ngày càng hoàn thiện và chủ động từ sản xuất đến phân phối, Vinamilk đưa ra thị trường hơn 300 loại sản phẩm dinh dưỡng đa dạng, qua đó mở rộng độ phủ và nâng cao khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Vinamilk khẳng định vị thế thương hiệu sữa Việt - Ảnh 4.

Vinamilk đặt mục tiêu đạt 1.000 cửa hàng mang thương hiệu trên toàn quốc vào cuối năm nay

Đây cũng chính là bệ đỡ để doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong tương lai. Riêng năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 66.477 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.828 tỷ đồng, cùng tăng hơn 4% so với năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Vinamilk, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục duy trì sự hiện diện trong bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm thứ 4 liên tiếp.

Đôi nét về Fortune Southeast Asia 500

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố lần đầu năm 2024. Bảng xếp hạng này đánh giá 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu trong năm tài chính gần nhất, dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia.

Theo Fortune, tổng doanh thu của 72 doanh nghiệp Việt Nam trên bảng xếp hạng năm nay tăng 10,5%, đạt 177,9 tỷ USD, đóng góp khoảng 1/4 mức tăng trưởng doanh thu chung của toàn bảng xếp hạng năm 2026.

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