Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Bài và ảnh: Bình Minh

Người dân thích thú trải nghiệm không gian trưng bày của Vinamilk tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Tại triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm. Với thiết kế bắt mắt, trải nghiệm tương tác và dùng thử các sản phẩm dinh dưỡng, không gian triển lãm của Vinamilk trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích của sự kiện.

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 1.

Không gian triển lãm của Vinamilk được thiết kế hiện đại, gần gũi và đầy sáng tạo

Ngay từ những ngày đầu diễn ra triển lãm "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk đã nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi. Không chỉ bởi sự quen thuộc của thương hiệu, mà còn nhờ cách tiếp cận hiện đại, gần gũi và đầy sáng tạo.

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 2.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, Vinamilk còn lồng ghép các thông tin về hành trình phát triển của doanh nghiệp – từ những ngày đầu thành lập đến vị thế là Thương hiệu Quốc gia hiện nay

"Vinamilk tự hào được xem là thương hiệu quốc dân, gắn bó và phục vụ gần 100 triệu người dân Việt Nam suốt gần nửa thế kỷ qua. Tại triển lãm lần này, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk không chỉ giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, mà còn truyền tải tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại – giữa cội nguồn của một doanh nghiệp nhà nước và tầm vóc của một thương hiệu top 1 tiềm năng nhất toàn cầu theo đánh giá mới đây của Brand Finance." – Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk, chia sẻ.

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 3.

Lượng người ghé thăm không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk luôn ở mức cao trong thời gian diễn ra triển lãm. Đây không chỉ là minh chứng cho sự gắn bó của người tiêu dùng với thương hiệu, mà còn cho thấy cách Vinamilk làm mới mình để tiếp cận công chúng một cách hiệu quả, hiện đại và gần gũi hơn

Hành trình của Vinamilk bắt đầu từ năm 1976. Từ những bước đi đầu tiên với muôn vàn khó khăn, Vinamilk đã không ngừng nỗ lực để vươn lên, trở thành doanh nghiệp sữa hàng đầu, Thương hiệu Quốc gia của Việt Nam. Vinamilk hiện ghi tên mình trên bản đồ thế giới khi đã có mặt tại 65 quốc gia, với danh mục sản phẩm đa dạng như sữa nước, sữa chua ăn, sữa đặc và các dòng dinh dưỡng chuyên biệt.

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 4.

Vinamilk dành khoảng 101.000 sản phẩm để khách tham quan được thưởng thức nhiều hương vị từ sữa tươi, sữa hạt đến kem mát lành

"Trải qua hành trình gần 50 năm phát triển, Vinamilk đã không ngừng lớn mạnh và theo công bố mới đây của Brand Finance, chúng tôi được ghi nhận là thương hiệu sữa top 1 tiềm năng nhất toàn cầu. Thành quả này chính là sự cộng hưởng từ tình cảm, niềm tin yêu của người dân Việt Nam – đó cũng là nguồn động lực để Vinamilk tiếp tục dành trọn tâm huyết cho sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, nâng tầm thể chất, trí tuệ Việt và đưa Thương hiệu Quốc gia vươn xa trên bản đồ thế giới." – Bà Bùi Thị Hương chia sẻ.

Một số hình ảnh tại triểm lãm

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ thích mê khi được thưởng thức thêm các sản phẩm mới của hiệu sữa quen thuộc mà các em uống mỗi ngày

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 6.

Sản phẩm quốc dân gắn bó với các gia đình và nhiều thế hệ người Việt Nam

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 7.

Các bạn trẻ đặc biệt yêu thích không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 8.

Vinamilk mang đến triển lãm những trải nghiệm thú vị qua cách thể hiện trực quan về những bước đột phá trong đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ tạo ra sản phẩm dinh dưỡng tiêu chuẩn quốc tế, đón đầu các xu hướng tiêu dùng

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 9.

Các sản phẩm sữa thực vật không chứa lactose, không chất bảo quản, không thuốc diệt cỏ Glyphosate và được sản xuất với công nghệ xay nguyên hạt để giữ trọn dinh dưỡng của Vinamilk được giới thiệu đến mọi người

Vinamilk tạo điểm nhấn tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm- Ảnh 10.

Không gian triển lãm của Vinamilk còn có nhiều góc check – in cho khách tham quan


Vinamilk thương hiệu quốc gia doanh nghiệp sữa người việt nam tiêu chuẩn quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo