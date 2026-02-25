VinBus tiếp nhận 7 tuyến xe buýt điện tại TPHCM

Theo thông báo của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, từ ngày 1-3-2026, Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus chính thức tiếp nhận và vận hành 7 tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM.

Động thái này nằm trong lộ trình nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch trong hệ thống vận tải hành khách công cộng.

TPHCM sẽ chuyển đổi 7 tuyến xe buýt sang chạy điện từ ngày 1-3-2026

Các tuyến được chuyển giao gồm: 127 (An Thới Đông – Ngã ba Bà Xán), 45 (Đại học Kinh tế – Bến Thành – Bến xe Miền Đông), 140 (Bến xe buýt Sài Gòn – Phạm Thế Hiển – Khu dân cư Phú Lợi), 64 (Bến xe Miền Đông – Đầm Sen), 148 (Bến xe Miền Tây – Gò Vấp), 38 (Khu dân cư Tân Quy – Bến Thành – Đầm Sen) và 32 (Bến xe Miền Tây – Bến xe Ngã tư Ga). Đây đều là những tuyến kết nối các đầu mối giao thông quan trọng, khu dân cư đông đúc và trung tâm thành phố.

Toàn bộ phương tiện khai thác trên các tuyến này là xe buýt điện VinFast, gồm hai dòng EB6 (30 chỗ) và EB8 (60 chỗ), được trang bị máy lạnh, sơn màu xanh đặc trưng.

So với xe diesel truyền thống, xe buýt điện có ưu điểm giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế tiếng ồn và mang lại trải nghiệm di chuyển êm ái hơn cho hành khách. Việc đồng loạt đưa xe điện vào vận hành được xem là bước tiến đáng chú ý trong chiến lược phát triển giao thông xanh của thành phố.

Về quy mô khai thác, tuyến 32 có cự ly dài nhất với 24,8 km, hoạt động từ 4 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, tần suất 226 chuyến/ngày với 22 xe. Tuyến 45 dài 22,3 km, khai thác 154 chuyến/ngày, thời gian phục vụ từ 4 giờ 45 đến 22 giờ. Các tuyến còn lại có chiều dài dao động từ 16,57 km đến 21,4 km, tần suất phổ biến từ 120 đến 154 chuyến/ngày, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại ở nhiều khung giờ.

Giá vé trên các tuyến vẫn áp dụng theo khung hiện hành: 6.000 đồng/lượt đối với hành khách thường; 3.000 đồng/lượt đối với học sinh, sinh viên; vé tập 30 vé giá 135.000 đồng. Chính sách giá được giữ ổn định nhằm khuyến khích người dân tiếp tục lựa chọn xe buýt trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh hạn chế phương tiện cá nhân.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, các tuyến vẫn sử dụng hệ thống điểm dừng và nhà chờ hiện hữu để đón, trả khách; lộ trình cơ bản không thay đổi. Hành khách có thể tra cứu thông tin chi tiết qua website buyttphcm.com.vn, ứng dụng MultiGo hoặc tổng đài 1022 (nhánh 9).