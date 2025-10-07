HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vinconstec - Huế: Giấc mơ resort 600 tỉ thành chỗ... dê nằm

Tin, ảnh; clip: Quang Tám

(NLĐO) - Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng bên phá Tam Giang và biển sau 17 năm chỉ xây dở dang 10 căn nhà mẫu cho... dê nằm, công trình ngày càng hoang tàn

Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế nằm ngay trục Quốc lộ 49B, thuộc phường Thuận An, TP Huế, được UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế (nay là TP Huế) cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008. Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Xây dựng và Phát triển công nghệ Việt Nam (Vinconstec, trụ sở ở TP Hà Nội) với tổng vốn khoảng 600 tỉ đồng.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 1.

8 căn nhà mẫu ven phá Tam Giang, đoạn ở đập Hòa Duân đã được xây xong phần khung.

Theo phê duyệt, giai đoạn 1 khu nghỉ dưỡng Vinconstec là từ năm 2012-2015 và giai đoạn 2 kết thúc vào năm 2017. Tuy nhiên, đến nay Vinconstec chỉ mới thực hiện một phần hạ tầng kỹ thuật ven phá Tam Giang, đường giao thông ven biển và triển khai 10 công trình mẫu, gồm 2 căn ven biển và 8 căn ven phá nhưng đang dở dang, chưa tô trát. Các công trình này bỏ hoang trong nhiều năm nay.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 2.

Qua bao năm tháng xây dựng dở dang, khu nhà này trơ khung như muốn thi gan với trời đất.

Do vướng mắc trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và Vinconstec kiến nghị được điều chỉnh giảm quy mô dự án khu nghỉ dưỡng này từ 72,09 ha xuống còn 30,4 ha và đã được UBND tỉnh thống nhất vào năm 2015.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 3.

Cùng với rác thải, khu nghỉ dưỡng này tạo ra khung cảnh hết sức nhếch nhác.

Đáng chú ý, năm 2017, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành nghị quyết đưa dự án này thuộc danh mục các dự án có chế độ giám sát đặc biệt. Tiếp đó, vào năm 2018, các sở, ngành của Huế thống nhất kiến nghị UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của dự án này.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 4.

Theo kế hoạch đầu tư, đáng lẽ giờ đây khu nghỉ dưỡng này là nơi đón tiếp của các vị khách sang trọng nhưng nay trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho những đàn dê của cư dân địa phương.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 5.

Hàng ngày, chúng đi quanh khu vực 8 nhà mẫu ven phá Tam Giang, theo bậc thang lên các tầng phía trên để tìm đồ ăn và ngủ nghỉ.

Tiếp đó, vào ngày 14-1-2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham mưu thu hồi dự án trên. Năm 2020, Vinconstec lại có văn bản gửi địa phương này, mong muốn được tiếp tục thực hiện dự án và đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Khu nghỉ dưỡng 17 năm được cấp chủ trương đầu tư nhưng nay chỉ là 10 căn nhà xây dang dở, bỏ hoang, trở thành nơi dê ở.

Vậy nhưng đến nay, dự án này chỉ là khu nhà bỏ hoang, rệu rã, từng mảng tường bong tróc, xuống cấp, tạo ra khung cảnh nhếch nhác và thiếu an toàn.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 6.

Công trình xây dựng dang dở, bỏ bê lâu ngày nên có dấu hiệu xuống cấp.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 7.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 8.

Hai căn nhà ở khu vực biển, cách khu vực đã xây dựng ở phá Tam Giang tầm 1,5 km nay cũng chỉ là ngôi nhà hoang.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 9.

Được xây dựng 3 tầng, có thiết kế như biệt thự nhưng nay những căn nhà này nằm hoang lạnh giữa khu rừng dương ven biển.

Khu nghỉ dưỡng 600 tỉ đồng, chỉ xây 10 căn nhà mẫu cho... dê ở - Ảnh 10.

Công trình chẳng khác gì ngôi nhà hoang ven biển.

