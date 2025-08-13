Doanh số xe xăng giảm

Tháng 7 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận một bức tranh khá thú vị, tổng cộng 31.739 xe được bán ra, theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Con số này giảm nhẹ 1% so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái – dấu hiệu cho thấy sức mua vẫn đang duy trì tốt.



Trong đó, xe du lịch vẫn chiếm tỉ trọng lớn với 22.929 chiếc, giảm 3% so với tháng 6. Ở chiều ngược lại, xe thương mại và xe chuyên dụng có mức tăng nhẹ, đặc biệt xe chuyên dụng tăng tới 146%.

Cả xe lắp ráp trong nước (15.701 chiếc) và xe nhập khẩu nguyên chiếc (16.038 chiếc) đều tăng 9% so với tháng trước, phản ánh nguồn cung dồi dào hơn.

VinFast VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy

Doanh số ô tô điện VinFast vượt các hãng

VinFast đã bàn giao 11.479 ô tô các loại đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số bán ra từ đầu năm lên 79.048 chiếc, cao hơn các hãng khác trên thị trường.

VF 3 vẫn là lựa chọn số một với 3.140 xe bán ra trong tháng, lũy kế 26.223 xe từ đầu năm. Theo sau là VF 5 với 2.552 xe và phiên bản Herio Green (hướng tới khách kinh doanh dịch vụ) đóng góp 2.128 xe. VF 6 đạt 1.902 xe, VF 7 có 795 xe và VF 8 bán ra 319 xe.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu, nhận định: "Ba tháng liên tiếp đạt doanh số hơn 11.000 xe là minh chứng rõ ràng cho sức hút của ô tô điện VinFast và xu hướng chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam".

Cũng theo bà Trang, bước sang tháng 8, VinFast bắt đầu bàn giao dòng Limo Green và triển khai chương trình "Thu xe xăng, lên đời xe xanh" tại nhiều tỉnh, kết hợp ưu đãi đặc biệt ở Hà Nội, TP HCM và An Giang.