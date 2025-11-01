VinFast có thêm 2 dòng xe máy điện mới, tuyên bố giá thấp nhất thị trường

Hãng xe điện thuần Việt tuyên bố hai mẫu xe máy điện này trang bị pin LFP chất lượng cao và "có giá thấp nhất thị trường" đến thời điểm hiện tại. So với ắc-quy axit chì, pin LFP có độ an toàn cao, tuổi thọ vượt trội, đồng thời cho phép xe di chuyển quãng đường tốt hơn, khoảng 50 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện hỗn hợp.

VinFast ZGoo có thiết kế với những đường nét cổ điển, cụm đèn tròn ở phía đầu xe. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.720 x 700 x 1.050 mm.

ZGoo sử dụng hệ thống phanh cơ trước và sau, đèn LED Projector, màn hình thông tin dạng LED màu, dung tích cốp chứa đồ dưới yên xe là 14 lít.

Mẫu xe máy điện phù hợp cho học sinh

VinFast Flazz tạo hình những đường cắt xẻ ở cụm đèn và mặt nạ trước, cùng những đường gân chạy dọc thân xe, phù hợp với những khách hàng trẻ. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1.745 x 700 x 1.050 mm.

Mẫu xe này trang bị tiêu chuẩn là 1 pin LFP dung lượng 1,2 kWh đi kèm theo xe, Flazz có thêm khay gắn pin phụ, giúp tăng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 100 km khi sử dụng 2 pin.

Mẫu xe nhỏ gọn mới của VinFast

Cả hai mẫu xe máy điện mới đều được VinFast trang bị động cơ Inhub có công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 39 km/h (chế độ Sport) và 30 km/h (chế độ Eco), giúp đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, phù hợp cho học sinh, sinh viên.

VinFast áp dụng chính sách bảo hành cho hai mẫu xe ZGoo và Flazz, lên đến 6 năm cho xe và 8 năm cho pin.