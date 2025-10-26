VinFast cảnh báo tình trạng lừa đảo qua fanpage giả mạo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VinFast cảnh báo tình trạng lừa đảo qua fanpage giả mạo

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Hiện tại, VinFast Việt Nam có 4 kênh thông tin chính thức; các trang thông tin khác đều là giả mạo

Ngày 25-10, VinFast phát đi thông báo cho biết đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của công ty.

Những trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại là nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi.

Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô: https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official và fanpage xe máy điện: https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast.

- Ảnh 1.

Fanpage chính thức của VinFast Việt Nam

Là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn về xe điện trong nước và được nhiều người tin tưởng, thời gian qua, VinFast đã bị mạo danh để trục lợi. Cụ thể, VinFast đã phát hiện một số fanpage giả mạo, sử dụng tên và nhận diện thương hiệu trùng với tên của một số đại lý, nhà phân phối chính hãng, đăng tải thông tin không chính xác về các chương trình khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng, phục vụ mục đích lừa đảo.

Gần đây nhất, một số fanpage mạo danh VinFast đăng thông tin về chương trình ưu đãi mua xe điện gấp gọn với giá chỉ 286.000 đồng. VinFast hoàn toàn không có sản phẩm này và cũng không có bất cứ liên quan nào với các fanpage nêu trên. Thông tin như thế đã thu hút sự quan tâm, tương tác của một số người tiêu dùng, dẫn dụ họ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền "nhận ưu đãi" thông qua phần mềm chat.

Ngay sau khi phát hiện hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín thương hiệu cũng như tổn thất cho khách hàng, VinFast đã báo cáo các fanpage giả mạo tới Facebook để đề nghị can thiệp, xử lý; đồng thời thông báo chính thức trên các nền tảng thông tin chính thống để khuyến cáo người tiêu dùng.

- Ảnh 2.

Fanpage chính thức của xe máy điện VinFast

Hiện tại, VinFast Việt Nam có 4 kênh thông tin chính thức là website: https://vinfastauto.com/vn_vi; diễn đàn: https://vinfast.vn/; fanpage ô tô (https://www.facebook.com/VinFastAuto.Official) và fanpage xe máy điện (https://www.facebook.com/Official.XeMayDienVinFast); các trang thông tin khác đều là giả mạo.

Khách hàng có thể trực tiếp gọi điện thoại đến hotline chăm sóc khách hàng 1900 23 23 89 để xác minh hoặc có thêm thông tin chi tiết.

- Ảnh 3.

Website chính thức của VinFast Việt Nam

VinFast kêu gọi khách hàng khi phát hiện hành vi mạo danh VinFast hoặc là nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến, hãy sử dụng chức năng báo cáo trang, báo cáo bài viết tới đơn vị cung cấp nền tảng mạng xã hội, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Tin liên quan

Sự thật về hình ảnh mẫu xe gầm cao chạy xăng của VinFast vừa xuất hiện

Sự thật về hình ảnh mẫu xe gầm cao chạy xăng của VinFast vừa xuất hiện

(NLĐO) - VinFast vừa "lộ" bản thiết kế một mẫu ô tô chạy xăng khiến dư luận đồn đoán liệu có phải hãng xe Việt quay lại sản xuất xe xăng?

VinFast tiêu thụ 100.000 ô tô trong 3 quý đầu năm

(NLĐO) - Ngày 11-10, VinFast công bố vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm 2025.

VinFast hỗ trợ 40% chi phí sửa chữa cho chủ xe bị hư hỏng do mưa lũ

(NLĐO) - Ngày 20-10, VinFast công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt cho khách hàng ở miền Bắc và miền Trung chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

lừa đảo Vinfast Fanpage mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo