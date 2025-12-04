Hé lộ thiết kế 3 mẫu ô tô mới của VinFast

Công báo Sở hữu Công nghiệp số 452 tập A – quyển 2, tháng 11-2025 vừa công bố loạt hình ảnh thiết kế ô tô do VinFast đăng ký bảo hộ, qua đó hé lộ ba mẫu xe mới với phong cách đa dạng, trải dài từ SUV đến sedan.

Dù chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào từ nhà sản xuất, những hình ảnh thiết kế này cho thấy VinFast tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh hãng đang tái cơ cấu dòng xe và định hướng lại chiến lược thị trường.

Theo bản công bố, mẫu xe đầu tiên mang kiểu dáng SUV gầm cao với phần đầu xe tạo hình khỏe khoắn, lưới tản nhiệt lớn hơn đáng kể so với các dòng xe điện hiện tại của VinFast. Chi tiết này làm dấy lên suy đoán về khả năng mẫu xe sử dụng hệ truyền động lai xăng–điện (hybrid) nhằm phù hợp các thị trường quốc tế có yêu cầu đa dạng về sản phẩm.

Mẫu đăng ký theo phân khúc SUV

Mẫu thứ hai có thiết kế sedan theo phong cách thể thao, đường mái cong vuốt dài và phần thân tối giản. Cách xử lý cụm đèn trước – sau cho thấy VinFast đang tìm hướng đi mới trong ngôn ngữ thiết kế, khác biệt so với phong cách quen thuộc trên các dòng VF hiện nay.

Thiết kế thứ ba là một mẫu crossover cỡ nhỏ, với tỉ lệ thân xe gọn gàng và các đường gân nổi hiện đại, được dự đoán hướng đến nhóm khách hàng đô thị – nơi nhu cầu phương tiện nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và giá hợp lý đang tăng cao.

Dù chỉ là thiết kế nộp để đăng ký bảo hộ và chưa phản ánh đầy đủ thông số kỹ thuật, sự xuất hiện đồng thời ba mẫu xe mới cho thấy VinFast đang chuẩn bị những bước đi tiếp theo cho giai đoạn mở rộng sản phẩm.

Mẫu xe đăng ký bảo hộ này có thiết kế theo hướng xe lai điện

Vài ngày trước, truyền thông nước ngoài cũng đưa thông tin VinFast đang cân nhắc điều chỉnh một phần chiến lược thuần điện bằng việc nghiên cứu dòng xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng (Range-Extended Electric Vehicles – REEV).

Đây được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu tăng trưởng chậm hơn dự kiến, còn người dùng vẫn lo ngại về quãng đường di chuyển và cơ sở hạ tầng sạc.

REEV là dòng xe vận hành bằng mô-tơ điện nhưng được trang bị thêm động cơ xăng cỡ nhỏ đóng vai trò máy phát, giúp kéo dài quãng đường khi pin sắp cạn. Công nghệ này từng được nhiều hãng xe lớn sử dụng trong giai đoạn chuyển tiếp giữa động cơ đốt trong và xe điện thuần túy.

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên VinFast mở rộng nghiên cứu sang hướng REEV, thay vì chỉ tập trung vào xe điện pin như hiện nay. VinFast hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức, song việc bổ sung REEV có thể giúp hãng tăng sức cạnh tranh tại các thị trường quốc tế, nơi nhu cầu sản phẩm linh hoạt về phạm vi hoạt động đang gia tăng.