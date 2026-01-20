HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VinFast ra mắt xe điện 7 chỗ dành cho gia đình

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 20-1, VinFast chính thức công bố mẫu ô tô điện VF MPV 7 - dòng xe đa dụng 7 chỗ cho nhu cầu gia đình.

VF MPV 7 là phiên bản cao cấp của Limo Green, mẫu xe được thị trường ở phân khúc MPV hướng tới khách hàng gia đình.

Về tổng thể, xe được thiết kế dựa trên dòng xe đa dụng, với bốn bánh được đẩy sát ra các góc nhằm tối đa hóa không gian cabin. 

Đầu xe mang đậm dấu ấn thương hiệu với dải LED định vị hình chữ V đặc trưng. 

Xe được trang bị gương chiếu hậu chỉnh, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ. Đặc biệt, bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn 19 inch, thể thao.

VinFast ra mắt xe điện 7 chỗ cho gia đình - Ảnh 1.

Xe điện 7 chỗ mới của VinFast

Về chi tiết, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.872 x 1.734 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.840 mm, bảo đảm sự thoải mái tối đa cho cả 7 người ngồi. 

Khoang lái được thiết kế với vô-lăng D-Cut bọc da, tích hợp các phím bấm đa chức năng; cần số điện tử đặt sau vô-lăng; màn hình thông tin - giải trí kích thước lớn 10,1 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay; ghế bọc da nhân tạo; hệ thống điều hòa tự động tích hợp chức năng lọc bụi mịn PM 2.5 và cửa gió ở cả 3 hàng ghế… Với dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.240 lít khi gập các hàng ghế sau.

Xe sử dụng động cơ điện công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin có dung lượng 60,13 kWh, cho quãng đường di chuyển lên tới 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). 

VF MPV 7 sở hữu công nghệ sạc nhanh, cho phép nạp lại năng lượng từ 10% lên 70% chỉ trong vòng 30 phút.

VinFast ra mắt xe điện 7 chỗ cho gia đình - Ảnh 2.

Nội thất xe điện 7 chỗ mới của VinFast

Đặc biệt, xe cũng được trang bị trợ lý ảo thông minh hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt tự nhiên đa vùng miền, ứng dụng theo dõi và định vị xe từ xa qua điện thoại. Ngoài ra, VF MPV 7 được trang bị hệ thống an toàn chủ động và thụ động tiên tiến hàng đầu phân khúc, với cấu trúc khung gầm chắc chắn cùng các tính năng như hỗ trợ đỗ xe phía sau, camera lùi, ga tự động.

VF MPV 7 có giá niêm yết 819 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Xe được bảo hành chính hãng 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin (tùy điều kiện nào đến trước).

Vinfast ô tô điện xe điện MPV Limo Green VF
