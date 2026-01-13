HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Năm 2025, VinFast bán 175.099 ô tô điện

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 13-1, VinFast thông báo đã bàn giao 27.649 ô tô điện cho khách hàng trong tháng 12-2025

Hãng xe thuần Việt này cũng công bố doanh số cả năm 2025 đạt 175.099 ô tô điện được bán ra thị trường Việt Nam. Theo đó, những mẫu xe có doanh số cao nhất trong năm qua là VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe), VF 7 (9.653 xe), kế đến là VF 8, VF 9 và dòng xe siêu sang Lạc Hồng.

Các dòng xe được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vừa được mở bán gần đây cũng đạt được doanh số cao như Limo Green (27.127 xe), Herio Green (12.568 xe). Đặc biệt, mẫu xe Limo Green dù mới chính thức bán ra thị trường từ tháng 8, nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Riêng trong tháng 12-2025, đã có 10.981 xe Limo Green được bàn giao cho khách hàng.

Cũng trong tháng 12-2025, các mẫu xe khác của VinFast tiếp tục cho thấy sức bán ổn định ở top đầu của các phân khúc, trong đó nổi bật là VF 5 với 5.435 xe, VF 3 với 3.925 xe, VF 6 với 3.541 xe và VF 7 với 1.361 xe được bàn giao.

- Ảnh 1.

Mẫu xe VF 3 trong năm 2025 bán ra 44.585 chiếc

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ: "Với sự tăng trưởng vượt bậc của tất cả các dòng xe, VinFast đã ghi nhận kết quả ấn tượng tại thị trường Việt Nam trong năm 2025 khi đạt doanh số cao gấp đôi so với năm 2024".

VinFast đã liên tục đầu tư, mở rộng mạng lưới dịch vụ hậu mãi và hạ tầng trạm sạc. Hiện VinFast đang dẫn đầu thị trường Việt Nam với hệ thống 400 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành.

VinFast cũng đang có chương trình "mua xe 0 đồng", khách hàng có thể sở hữu ngay những dòng ô tô, xe máy điện VinFast với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu. Ngoài ra, tất cả các dòng xe phổ thông đều được ưu đãi từ 6% - 10% tùy xe, đồng thời được miễn phí sạc pin tại trạm sạc V-Green đến hết ngày 30-6-2027 đối với ô tô và 31-5-2027 đối với xe máy.

Tin liên quan

VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng công bố chính sách bán xe điện giá "0 đồng"

VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng công bố chính sách bán xe điện giá "0 đồng"

(NLĐO) - Theo VinFast, chính sách "mua xe 0 đồng" giúp người dân dễ dàng sở hữu ngay ô tô, xe máy điện.

VinFast Lạc Hồng 900 LX rục rịch mở bán, giá dự kiến từ 5 tỉ đồng

(NLĐO) - Thông tin từ một số đại lý VinFast, mẫu xe Lạc Hồng 900 LX - dòng xe siêu sang mới của VinFast, sẽ được mở bán từ đầu năm nay.

Nhà máy VinFast Hải Phòng vừa lập kỷ lục trong ngày cuối năm 2025

(NLĐO) - Ngày 31-12, Tổ hợp Nhà máy Sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng đã xuất xưởng chiếc ô tô điện thứ 200.000 trong năm 2025, mức kỷ lục tại nhà máy này

Vinfast ô tô điện xe máy điện ô tô VF 3 Limo Green
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo