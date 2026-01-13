Năm 2025, VinFast bán 175.099 ô tô điện

Hãng xe thuần Việt này cũng công bố doanh số cả năm 2025 đạt 175.099 ô tô điện được bán ra thị trường Việt Nam. Theo đó, những mẫu xe có doanh số cao nhất trong năm qua là VF 3 (44.585 xe), VF 5 (43.913 xe), VF 6 (23.291 xe), VF 7 (9.653 xe), kế đến là VF 8, VF 9 và dòng xe siêu sang Lạc Hồng.

Các dòng xe được thiết kế tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vừa được mở bán gần đây cũng đạt được doanh số cao như Limo Green (27.127 xe), Herio Green (12.568 xe). Đặc biệt, mẫu xe Limo Green dù mới chính thức bán ra thị trường từ tháng 8, nhưng đã nhanh chóng vươn lên trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ. Riêng trong tháng 12-2025, đã có 10.981 xe Limo Green được bàn giao cho khách hàng.

Cũng trong tháng 12-2025, các mẫu xe khác của VinFast tiếp tục cho thấy sức bán ổn định ở top đầu của các phân khúc, trong đó nổi bật là VF 5 với 5.435 xe, VF 3 với 3.925 xe, VF 6 với 3.541 xe và VF 7 với 1.361 xe được bàn giao.

Mẫu xe VF 3 trong năm 2025 bán ra 44.585 chiếc

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ: "Với sự tăng trưởng vượt bậc của tất cả các dòng xe, VinFast đã ghi nhận kết quả ấn tượng tại thị trường Việt Nam trong năm 2025 khi đạt doanh số cao gấp đôi so với năm 2024".

VinFast đã liên tục đầu tư, mở rộng mạng lưới dịch vụ hậu mãi và hạ tầng trạm sạc. Hiện VinFast đang dẫn đầu thị trường Việt Nam với hệ thống 400 xưởng dịch vụ và hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh, thành.

VinFast cũng đang có chương trình "mua xe 0 đồng", khách hàng có thể sở hữu ngay những dòng ô tô, xe máy điện VinFast với 0 đồng vốn đối ứng ban đầu. Ngoài ra, tất cả các dòng xe phổ thông đều được ưu đãi từ 6% - 10% tùy xe, đồng thời được miễn phí sạc pin tại trạm sạc V-Green đến hết ngày 30-6-2027 đối với ô tô và 31-5-2027 đối với xe máy.