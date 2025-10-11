VinFast tiêu thụ 100.000 ô tô trong 3 quý đầu năm

Trong tháng 9, VinFast đã bán ra thị trường 13.914 ô tô điện các loại, nâng tổng số lũy kế 9 tháng đầu năm lên 103.884 xe.

Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 với tổng lũy kế 31.386 chiếc bán ra trong 9 tháng, riêng tháng 9 là 2.682 chiếc. Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm và 3.847 xe trong tháng qua. Phiên bản cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế, trong đó riêng tháng 9 đạt 2.173 chiếc.

Xe điện VinFast đạt doanh số vượt trội

Mẫu xe xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, với 14.425 chiếc bán ra từ đầu năm, trong đó có 1.933 chiếc trong tháng 9 và nhiều đơn hàng vẫn đang chờ được bàn giao. Mẫu xe VF 7 lũy kế 9 tháng đạt 5.877 chiếc và 778 xe bán ra trong tháng 9.

Mẫu xe MPV 7 chỗ cho kinh doanh dịch vụ Limo Green trong tháng 9 có doanh số top đầu phân khúc với 2.120 chiếc được bàn giao cho khách hàng.

Với 3 tháng kinh doanh cao điểm của quý IV, năng lực sản xuất đã được mở rộng với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, VinFast dự kiến sẽ tăng số lượng bàn giao xe đến tay khách trong những tháng cuối năm.

VinFast vượt qua tất cả các hãng xe xăng và điện của nước ngoài trong 11 tháng liên tiếp, trở thành hãng xe đầu tiên đạt kỷ lục doanh số 100.000 chiếc trong 9 tháng đầu năm. Sức mua xe điện tăng cao cho thấy phương tiện này dần trở thành xu hướng tiêu dùng.

