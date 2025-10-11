VinFast tiêu thụ 100.000 ô tô trong 3 quý đầu năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VinFast tiêu thụ 100.000 ô tô trong 3 quý đầu năm

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 11-10, VinFast công bố vượt mốc 100.000 xe bán ra chỉ sau 3 quý đầu năm 2025.

Trong tháng 9, VinFast đã bán ra thị trường 13.914 ô tô điện các loại, nâng tổng số lũy kế 9 tháng đầu năm lên 103.884 xe.

Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất vẫn là VF 3 với tổng lũy kế 31.386 chiếc bán ra trong 9 tháng, riêng tháng 9 là 2.682 chiếc. Xếp thứ 2 là VF 5 với 30.956 xe bán ra trong 3 quý đầu năm và 3.847 xe trong tháng qua. Phiên bản cho chạy dịch vụ của VF 5 là Herio Green cũng đã đạt 8.604 xe lũy kế, trong đó riêng tháng 9 đạt 2.173 chiếc.

VinFast bán 100.000 ô tô trong 3 quý đầu năm - Ảnh 1.

Xe điện VinFast đạt doanh số vượt trội

Mẫu xe xếp thứ 3 trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6, với 14.425 chiếc bán ra từ đầu năm, trong đó có 1.933 chiếc trong tháng 9 và nhiều đơn hàng vẫn đang chờ được bàn giao. Mẫu xe VF 7 lũy kế 9 tháng đạt 5.877 chiếc và 778 xe bán ra trong tháng 9.

Mẫu xe MPV 7 chỗ cho kinh doanh dịch vụ Limo Green trong tháng 9 có doanh số top đầu phân khúc với 2.120 chiếc được bàn giao cho khách hàng.

Với 3 tháng kinh doanh cao điểm của quý IV, năng lực sản xuất đã được mở rộng với hai nhà máy tại Hải Phòng và Hà Tĩnh, VinFast dự kiến sẽ tăng số lượng bàn giao xe đến tay khách trong những tháng cuối năm.

VinFast vượt qua tất cả các hãng xe xăng và điện của nước ngoài trong 11 tháng liên tiếp, trở thành hãng xe đầu tiên đạt kỷ lục doanh số 100.000 chiếc trong 9 tháng đầu năm. Sức mua xe điện tăng cao cho thấy phương tiện này dần trở thành xu hướng tiêu dùng.

Tin liên quan

VinFast electric buses are coming to Europe

VinFast electric buses are coming to Europe

(NLĐO) - VinFast says this product line will meet the demand for green transportation and expand its presence in the European market.

Cận cảnh dàn xe điện VinFast màu "độc lạ" lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

(NLĐO)- Những mẫu xe điện của VinFast được phủ nhiều gam màu và họa tiết lạ mắt, rực rỡ.

VIDEO: Cận cảnh chi chít 440 vết đạn bắn trên chiếc Lạc Hồng 900 LX của VinFast

(NLĐO)- Lạc Hồng 900 LX của VinFast là dòng xe giới hạn mang đậm tinh hoa và bản sắc dân tộc, biểu tượng tự hào mới của sự “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam”.

Vinfast ô tô điện xe ô tô vf3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo