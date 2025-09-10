Vingroup kiện 68 tổ chức, cá nhân "dựng chuyện"

Thông tin từ Vingroup cho biết ngày 8-9, tập đoàn đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng internet. Động thái này, theo Vingroup, không chỉ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp (DN) mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.

Không thể cúi đầu!

Những tài khoản bị khởi kiện được xác định là chủ các trang thông tin và trang cá nhân trên mạng xã hội (TikTok, Facebook, YouTube…) với hành vi xuyên tạc, bịa đặt liên quan Tập đoàn Vingroup và lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch HĐQT Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng. Nội dung sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính: tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý, cùng thông tin cá nhân lãnh đạo.

Một số tài khoản đã tung tin Vingroup "đứng trước nguy cơ phá sản" với khoản nợ lên tới 800.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất công khai trên website tập đoàn, tổng nợ vay hiện là khoảng 283.000 tỉ đồng, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,8 lần - mức được đánh giá an toàn theo chuẩn mực quốc tế. Các khoản phải trả còn lại chủ yếu là doanh thu nhận trước từ khách hàng, đối tác và các nghĩa vụ phát sinh thông thường trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, nhiều thông tin trên mạng xã hội còn quy chụp rằng các dòng ô tô, xe máy điện VinFast là sản phẩm "đội lốt" từ Trung Quốc. Trái ngược với điều này, VinFast khẳng định đã làm chủ chuỗi sản xuất, từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo, với tỉ lệ nội địa hóa đạt 60% và đặt mục tiêu nâng lên 80% trong tương lai. Không ít tin đồn cũng xoay quanh việc bịa đặt về lãnh đạo tập đoàn hoặc xuyên tạc các vấn đề pháp lý đối với sản phẩm nhằm dẫn dắt dư luận.

"Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh và thượng tôn pháp luật, không thể chỉ cúi đầu im lặng để một số người tùy tiện vi phạm pháp luật, bịa đặt, xuyên tạc, dẫn dắt dư luận sai sự thật, hạ thấp uy tín, nhân phẩm của bất cứ tổ chức, cá nhân nào họ muốn vì những động cơ bất hợp pháp.

Do đó, chúng tôi khởi kiện và trình báo cơ quan chức năng không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn chiến đấu cho chân lý, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Tôi tin tất cả người Việt Nam và quốc tế có lương tri đều ủng hộ việc này" - ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, nhấn mạnh.

Đại diện Vingroup cho biết tập đoàn đã thu thập đầy đủ chứng cứ, lập vi bằng về hành vi xâm phạm của 68 cá nhân, tổ chức liên quan để tiến hành khởi kiện dân sự và trình báo cơ quan có thẩm quyền. Tập đoàn cũng phối hợp với luật sư trong và ngoài nước để khởi kiện theo quy định pháp luật tại các quốc gia liên quan, đồng thời gửi thông báo tới các đại sứ quán để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, đánh giá động thái này của Vingroup là dũng cảm, đi đầu trong việc đối phó với thông tin sai lệch. Việc làm này không chỉ nhằm bảo vệ DN mà còn có ý nghĩa cảnh báo cộng đồng, nâng cao nhận thức và điều chỉnh hành vi của công dân mạng. Bởi so với tin đồn trước đây chỉ rỉ tai, nay mạng xã hội khiến hàng triệu người biết chỉ trong chớp mắt, mức độ nguy hiểm lớn hơn nhiều. Hệ lụy của thông tin sai lệch không dừng lại ở phạm vi một DN. Điều này làm suy giảm niềm tin xã hội và gây hại cho môi trường kinh doanh.

"Vingroup hiện là DN tư nhân lớn nhất Việt Nam, đồng thời là đơn vị nộp thuế nhiều nhất. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của các thông tin bịa đặt đối với tập đoàn này cũng ở quy mô lớn nhất. Vấn đề không còn dừng lại ở chuyện riêng của một DN, mà đã trở thành vấn đề của xã hội, của Nhà nước và của quốc gia" - luật sư Đức nhấn mạnh.

Sản phẩm robot của Vingroup trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Hà Nội) dịp 2-9 vừa quaẢnh: Lê Tỉnh

"Chịu trận" hay mạnh dạn khởi kiện?

Theo luật sư Đức, trong thực tế từng có một số vụ việc kiện liên quan đến thông tin sai lệch, còn trên mạng xã hội cũng đã có những trường hợp bị xử phạt, thậm chí xử lý hình sự. Tuy nhiên, nếu nói đến việc một DN trong nước khởi kiện đồng loạt nhiều đối tượng trong và ngoài nước gây ảnh hưởng trực tiếp đến một thương hiệu lớn với nhiều vấn đề nghiêm trọng thì đây có thể xem là lần đầu tiên.

"Vụ kiện này được coi là tiếng chuông cảnh báo cho dư luận, đặc biệt với những người viết, người chia sẻ và tung tin trên mạng về hành vi lan truyền thông tin bừa bãi, trắng trợn, bất chấp đúng sai, bất chấp đạo lý và pháp lý đang diễn ra thường xuyên" - ông Đức chia sẻ.

Cũng theo chuyên gia này, Việt Nam đã có đủ quy định liên quan, từ dân sự, hình sự, an ninh mạng đến quản lý mạng xã hội. Việc xác định tài khoản trên không quá khó, nhất là với tài khoản tích xanh bởi phải xác minh danh tính khi tạo. Một số trường hợp gian lận, mua bán lại có thể xảy ra nhưng vẫn là ngoại lệ.

Với tài khoản vô danh, trôi nổi thì khó hơn, đôi khi không xác định được là trong nước hay ngoài nước hoặc có xác định nhưng chủ tài khoản không thừa nhận. Lúc đó, phải sử dụng nhiều công cụ kỹ thuật, phối hợp với cơ quan chức năng để vạch trần hành vi phạm tội.

Bình luận về sự việc này, luật sư Nguyễn Phương Liên (Công ty Luật SENLAW) cũng cho rằng đây là một bước đi mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm bảo vệ thương hiệu và quyền lợi hợp pháp của DN bằng công cụ pháp lý.

Theo luật sư Liên, hành động của Vingroup có thể trở thành tiền lệ tích cực, khẳng định rằng mọi phát ngôn trên mạng xã hội đều phải có trách nhiệm pháp lý, không thể "vô pháp vô thiên". Khi một tập đoàn lớn lựa chọn biện pháp pháp lý, điều đó sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, khuyến khích các DN khác mạnh dạn sử dụng công cụ luật pháp để bảo vệ mình. Về lâu dài, động thái này góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong cộng đồng, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Trả lời câu hỏi liệu DN có nên "chịu trận" hay mạnh dạn khởi kiện như Vingroup, bà Liên cho rằng pháp luật đã quy định rõ quyền khởi kiện khi lợi ích hợp pháp bị xâm phạm. Sự im lặng thường không phải là giải pháp an toàn, thậm chí còn tạo tiền lệ cho hành vi vi phạm tái diễn.

Với những vụ việc nhỏ, các bên có thể thương lượng, dàn xếp. Nhưng khi đối diện với các cuộc công kích có hệ thống, gây thiệt hại trực tiếp đến uy tín và vị thế của DN, việc khởi kiện và đề nghị cơ quan quản lý vào cuộc không chỉ là quyền mà còn là giải pháp hiệu quả để bảo vệ sự tồn tại và thương hiệu.

Phải chứng minh thiệt hại Theo luật sư Nguyễn Phương Liên, Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã quy định rõ về quy trình xử lý vụ án. Sau khi DN nộp đơn khởi kiện kèm tài liệu, chứng cứ, tòa án có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và yêu cầu nộp tạm ứng án phí. Khi nghĩa vụ này hoàn tất, tòa án sẽ ra quyết định thụ lý và thông báo cho các bên liên quan. Vụ án từ đó bước vào giai đoạn tố tụng, nơi các bên có quyền và nghĩa vụ cung cấp, tiếp cận chứng cứ, tham gia hòa giải bắt buộc theo luật định. Nếu hòa giải không thành, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử công khai. Với những vụ có số lượng đương sự lớn, thậm chí có yếu tố nước ngoài, thách thức sẽ nằm ở khâu tống đạt giấy tờ và thu thập chứng cứ, song bản thân việc khởi kiện cũng đã mang ý nghĩa tuyên bố rõ ràng rằng DN sẵn sàng đi đến cùng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Một vấn đề quan trọng trong những tranh chấp liên quan đến hành vi vu khống, xuyên tạc là việc chứng minh thiệt hại. DN không thể chỉ khẳng định mình bị ảnh hưởng, mà cần lượng hóa thiệt hại bằng số liệu và báo cáo cụ thể thì yêu cầu bồi thường mới có cơ sở. Cụ thể, nguyên đơn buộc phải đưa ra căn cứ cho thấy có hành vi trái pháp luật, có thiệt hại thực tế và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này. Thiệt hại vật chất có thể thể hiện qua sụt giảm doanh thu, lợi nhuận hoặc chi phí xử lý khủng hoảng. Với thiệt hại về uy tín, cần có các tài liệu khách quan như báo cáo khảo sát thương hiệu, ý kiến tổ chức chuyên môn, hay thậm chí biến động tiêu cực của giá cổ phiếu. Để củng cố hồ sơ, DN thường lập vi bằng, lưu giữ đường dẫn, hình ảnh, video gốc trên mạng. Những chứng cứ này sẽ được tòa án kiểm chứng, đồng thời có thể trưng cầu giám định hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia để bảo đảm khách quan.



