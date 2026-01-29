Vingroup trình làng siêu ứng dụng V-App, kết nối từ nhà ở đến xe điện, du lịch, mua sắm

Ngày 29-1, VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup - ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm siêu ứng dụng V-App, tích hợp toàn diện các dịch vụ, sản phẩm và chương trình khách hàng thân thiết của hệ sinh thái chỉ với thao tác "một chạm".

Thay vì tải và sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, chỉ cần thao tác "một chạm" vào V-App, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM), du lịch (Vinpearl), chăm sóc sức khỏe (Vinmec), học tập (Vinschool)... đến mua sắm và chi tiêu hàng ngày.

V-App được phát triển trên nền tảng kiến trúc công nghệ hiện đại, tập trung vào các hệ thống AI hỗ trợ tổng hợp, tìm kiếm và phân phối thông tin dựa trên dữ liệu đã được chuẩn hóa và kiểm soát.

V-App là sản phẩm đầu tiên của VinSmart Future. Ứng dụng sẽ cung cấp tin tức thời sự hàng ngày với nội dung được cá nhân hóa dựa trên hành vi đọc và mối quan tâm của người dùng. Hệ thống AI Summary sẽ tự động tóm tắt nội dung.

Ngoài ra, khách hàng có thể chuyển đổi từ đọc tin sang tương tác tức thì với cửa sổ chat AI để tra cứu dịch vụ hoặc liên kết trực tiếp tới các tiện ích như đặt xe Xanh SM, mua sắm và tích điểm VPoint.

Nhân dịp ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm V-App, VinSmart Future triển khai gói ưu đãi "lì xì" phủ khắp hệ sinh thái dành cho khách hàng mới.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận được quà tặng từ 500 đến 9.999 VPoint khi mua xe VinFast, ưu đãi giảm đến 30% (số lượng có hạn) cho một số dịch vụ của Xanh SM và tặng đến 100 VPoint cho cư dân Vinhomes khi trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng V-App.