Vingroup trình làng siêu ứng dụng V-App, kết nối từ nhà ở đến xe điện, du lịch, mua sắm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Vingroup trình làng siêu ứng dụng V-App, kết nối từ nhà ở đến xe điện, du lịch, mua sắm

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Chỉ cần thao tác trên V-App, người dùng có thể sử dụng dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM),...

Ngày 29-1, VinSmart Future - công ty công nghệ trụ cột của Tập đoàn Vingroup - ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm siêu ứng dụng V-App, tích hợp toàn diện các dịch vụ, sản phẩm và chương trình khách hàng thân thiết của hệ sinh thái chỉ với thao tác "một chạm".

Thay vì tải và sử dụng nhiều ứng dụng riêng lẻ, chỉ cần thao tác "một chạm" vào V-App, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ trong toàn hệ sinh thái Vingroup, từ nhà ở (Vinhomes), di chuyển (VinFast, Xanh SM), du lịch (Vinpearl), chăm sóc sức khỏe (Vinmec), học tập (Vinschool)... đến mua sắm và chi tiêu hàng ngày.

V-App được phát triển trên nền tảng kiến trúc công nghệ hiện đại, tập trung vào các hệ thống AI hỗ trợ tổng hợp, tìm kiếm và phân phối thông tin dựa trên dữ liệu đã được chuẩn hóa và kiểm soát.

Vingroup trình làng siêu ứng dụng V-App, kết nối từ nhà ở đến xe điện, du lịch, mua sắm - Ảnh 1.

VinSmart Future vừa ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm siêu ứng dụng V-App

V-App là sản phẩm đầu tiên của VinSmart Future. Ứng dụng sẽ cung cấp tin tức thời sự hàng ngày với nội dung được cá nhân hóa dựa trên hành vi đọc và mối quan tâm của người dùng. Hệ thống AI Summary sẽ tự động tóm tắt nội dung. 

Ngoài ra, khách hàng có thể chuyển đổi từ đọc tin sang tương tác tức thì với cửa sổ chat AI để tra cứu dịch vụ hoặc liên kết trực tiếp tới các tiện ích như đặt xe Xanh SM, mua sắm và tích điểm VPoint.

Nhân dịp ra mắt kỹ thuật phiên bản trải nghiệm sớm V-App, VinSmart Future triển khai gói ưu đãi "lì xì" phủ khắp hệ sinh thái dành cho khách hàng mới.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận được quà tặng từ 500 đến 9.999 VPoint khi mua xe VinFast, ưu đãi giảm đến 30% (số lượng có hạn) cho một số dịch vụ của Xanh SM và tặng đến 100 VPoint cho cư dân Vinhomes khi trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng V-App.

VinSmart Future (VSF) là đơn vị công nghệ thành viên chiến lược thuộc trụ cột Công nghệ của Vingroup. Công ty có vốn điều lệ 626,5 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup nắm giữ 99,19%.

VinSmart Future được thành lập với sứ mệnh phát triển các nền tảng phần mềm lõi và giải pháp công nghệ quy mô lớn cho hệ sinh thái Vingroup và thị trường bên ngoài.

Trước đó, ngày 28-1, Tập đoàn Vingroup đã công bố triển khai chương trình đào tạo nhân viên và nhân tài AI thực chiến quy mô lớn thông qua Đại học VinUni và các công ty công nghệ trong hệ sinh thái, với mục tiêu đào tạo 20.000 nhân sự AI chất lượng cao.

Tin liên quan

Hàng loạt robot hình người của Vingroup lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Hàng loạt robot hình người của Vingroup lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

(NLĐO) - Gian hàng của Vingroup đã gây chú ý khi trưng bày hàng loạt robot hình người - sản phẩm thuộc công ty VinMotion.

Cận cảnh robot của Vingroup khiến nhiều người ngạc nhiên

(NLĐO) - Sự xuất hiện bất ngờ của robot mang logo VinMotion đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Hãng chip Qualcomm của Mỹ mua công ty trí tuệ nhân tạo của Vingroup

(NLĐO)- Hãng chip hàng đầu của Mỹ - Qualcomm vừa công bố mua lại Công ty CP Nghiên cứu và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo Movian AI của tập đoàn Vingroup

Vingroup siêu ứng dụng VinSmart Future V-App
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo