Vĩnh biệt nhà báo Hằng Nga

Từ chiều 12-9, trên Zalo của một số anh chị em Báo Người Lao Động truyền đi tin chị Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM - ra đi ở tuổi 77, tim chúng tôi như thắt lại.

Một tấm gương về người và nghề báo

Mấy tháng gần đây, sức khỏe của chị đã yếu đi rõ rệt, phải ngồi xe lăn. Biết ngày chị đi xa cũng phải tới, song ai cũng có cảm giác bất ngờ, hụt hẫng, tiếc thương…

Đối với nhiều thế hệ công tác tại Báo Người Lao Động, chị Hằng Nga không chỉ là một lãnh đạo gương mẫu, nghiêm khắc mà còn là một người cô, một người chị đầy khoan dung, nhân hậu trong đại gia đình báo.

Chị sống một cuộc đời trọn vẹn với nghề, đem hết tài năng, công sức lèo lái con thuyền Báo Người Lao Động vượt qua những sóng gió để hôm nay vững vàng tiến bước; và lãnh đạo Hội Nhà báo TP HCM, một hội nghề nghiệp quy tụ những tờ báo và nhà báo hàng đầu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.

Là đại biểu Quốc hội, đại diện cho báo giới, chị đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để báo chí hoạt động thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp, phát huy hết năng lực báo chí và sẵn sàng bảo vệ những nhà báo đi đầu đấu tranh chống tiêu cực…

Từ thời thanh niên, sau khi đi học ở Cộng hòa Dân chủ Đức về, chị công tác tại Báo Tuổi Trẻ. Tại đây, nữ nhà báo Hằng Nga xông pha tác nghiệp trên đất bạn Campuchia những năm nóng bỏng chiến sự và đưa tin nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.

Năm 1986, cấp trên điều động chị qua Báo Công Nhân Giải Phóng, lần lượt đảm nhận các nhiệm vụ phóng viên kinh tế, trợ lý tổng biên tập, thư ký tòa soạn, ủy viên Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách trị sự. Từ năm 2000 - 2004, chị đảm nhận chức vụ Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đắc cử đại biểu Quốc hội và từ năm 2004 - 2009 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM.

Dấu ấn lớn với sự phát triển của Báo Người Lao Động

Trong suốt 50 năm phát triển của Báo Người Lao Động, công lao đóng góp của nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga rất lớn, từ lo được trụ sở khang trang cho báo đến mở lối cho kinh tế báo chí phát triển.

Giai đoạn 1975 - 1992, Báo Người Lao Động phải thay đổi trụ sở nhiều lần, có thời gian phải "ở nhờ". Năm 1992, Tổng Biên tập Phan Hồng Chiến và Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Hằng Nga đã quyết tâm rồi tìm được cho cơ quan chỗ "an cư" tại góc ngã tư Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan. Đến năm 2008, Tổng Biên tập Đỗ Danh Phương quyết định xây mới trên nền đất này để có trụ sở là tòa cao ốc 2 tầng hầm, 11 tầng cao sang trọng, hiện đại hôm nay.

Có thể nói, không có công sức của chị Hằng Nga, tập thể Báo Người Lao Động không có được cơ ngơi để phát triển mạnh mẽ như hiện thời.

Sự phát triển của Báo Người Lao Động hôm nay có dấu ấn lớn của nhà báo Hằng Nga. Ảnh: DUY PHÚ

Là Phó Tổng phụ trách trị sự, chị Hằng Nga đặc biệt quan tâm cải thiện đời sống CB-CNV, phóng viên.

Từ thời Công Nhân Giải Phóng, chị cùng Ban Biên tập kiếm đất làm trang trại nuôi cá, nuôi vịt; mở căng-tin bán bia hơi… Đến thời Báo Người Lao Động đi vào kinh tế thị trường, chị tổ chức cho anh em làm đặc san, tạo nguồn thu từ phát hành, tăng thêm thu nhập cho người lao động. Ngoài ra, cùng Tổng Biên tập Phan Hồng Chiến lo đất đai cho một số CB-CNV, ưu tiên những trường hợp khó khăn, đau bệnh…

Tin tưởng giao việc cho người trẻ

Đến lúc giữ cương vị Tổng Biên tập thay cho anh Phan Hồng Chiến được Thành ủy TP HCM điều qua làm Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, chị Hằng Nga đã nỗ lực giữ báo ổn định và phát triển. Công việc bộn bề, nhất là khi đắc cử đại biểu Quốc hội, song chị vẫn chu toàn, việc cơ quan vẫn chạy đều bởi khả năng nhìn người và tin tưởng giao việc của chị.

Chị giao nhân sự trẻ như chúng tôi hồi ấy những trọng trách, tin tưởng chúng tôi làm được, nhờ đó Báo Người Lao Động có một thế hệ thư ký tòa soạn, biên tập viên, phóng viên giỏi nghề và yêu nghề, làm nghề với sự trong sạch.

Chị nói phải làm mới có kinh nghiệm, những va vấp, sai sót là tất yếu khi làm nghề, song phải tránh sai lầm càng nhiều càng tốt. Nghề báo phải tinh tường, tinh tế, tinh thông; sai thì phải biết sửa để làm việc tốt hơn... Tất nhiên, sau những sai sót đó thì người "đứng mũi chịu sào" là chị, để đàn em rút kinh nghiệm mà không nhụt chí làm nghề.

Nhà báo Hằng Nga trả lời phóng viên Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập báo

Ở chị có cái uy toát ra của một người lãnh đạo để người khác nể vì, mà vẫn là một người chị cả đầy bao dung với cấp dưới. Ai cũng biết tính chị thẳng ngay, yêu ghét rõ ràng. Những chuyện lớn nhỏ đều được chị thấu hiểu, xử lý công bằng, minh bạch.

Nhiều người của báo đều tự hào về chị khi được các giới trong xã hội nể trọng, đồng nghiệp yêu mến, bạn đọc tin cậy. Nhiều nhà báo thế hệ đi sau coi chị như là tấm gương để phấn đấu về nghề nghiệp và đạo đức…

Sống trong tình cảm thương quý

Dẫu nghiêm khắc song chị là một trong số ít những lãnh đạo được CB-CNV của báo cảm nhận thân thiết, gần gũi.

Chị mất đi, trên các trang cá nhân, những thế hệ phóng viên, CB-CNV của báo bày tỏ tiếc thương vô hạn và kể lại những kỷ niệm sâu sắc với chị. Xúc động biết bao chuyện chị cho những phóng viên mượn tiền để lo việc gia đình khi gặp khó hay giúp phóng viên mua điện thoại tốt hơn để hành nghề; dặn phóng viên từ Hà Nội vào học thêm nghiệp vụ cuối tuần đến nhà chị ăn cơm với món Bắc cho đỡ nhớ nhà; chị kiên quyết bảo vệ phóng viên đến cùng trong nhiều trường hợp báo đấu tranh chống tiêu cực...

Tết nào chúng tôi cũng kéo đến nhà chị ăn uống, chuyện trò, ca hát… Anh Nguyễn Quang Thọ - phu quân của chị, một nhà báo lão làng (nguyên Tổng Biên tập Báo Yêu Trẻ), một nhà ngôn ngữ học uyên bác và hai con của chị cũng rất quý nhân sự ở Báo Người Lao Động.

Về hưu, khoảnh đất ở Củ Chi chị làm trang trại nuôi yến, trồng cây. Chị khoe thu nhập từ yến đủ cho chị trang trải chi phí chạy thận. Chị khoe những trái mít to anh Thọ chở về từ trang trại. Thăm chị, chị hỏi rồi nói anh Tô Đình Tuân rất giỏi, đưa báo phát triển vượt bậc, chị và anh Phan Hồng Chiến rất mừng. Bao giờ khi ra về, chị và anh Thọ cũng cho chúng tôi quà "của nhà trồng được"…

Mấy tháng gần đây, sức khỏe chị yếu hơn nhiều. Vừa qua chị nhập viện, nhiều người nghĩ chắc chị sẽ khỏe lại. Nào ngờ, chị điều trị dài ngày hơn rồi ra đi, ai cũng hụt hẫng. Vậy là không còn được ra trang trại để chị đãi cháo gà, chè yến, không được nghe chị nói em lấy mít này đem về nhà, ngọt lắm…

Nhưng chắc chắn rằng chị vẫn ở đâu đây, trong tình cảm của những đồng nghiệp nhiều thế hệ luôn yêu mến, trân quý tấm lòng nhân hậu của chị và những đóng góp của chị cho Báo Người Lao Động, cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nghiêng mình vĩnh biệt chị, chị ra đi thanh thản, chị Hằng Nga của chúng tôi.

