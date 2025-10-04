HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Vinh danh 140 nghệ sĩ trong chương trình Hành trình 50 năm sân khấu Việt Nam

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Ninh Bình, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả cả nước.


Vinh danh 140 nghệ sĩ trong chương trình Hành trình 50 năm sân khấu Việt Nam - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ sân khấu được vinh danh trong niềm vui của ngày Truyền thống sân khấu Việt Nam

Tối 3-10, tại Nhà hát Phạm Thị Trân (TP Ninh Bình) - Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch) và lễ tôn vinh văn nghệ sĩ tiêu biểu giai đoạn 1975–2025.

Đêm nghệ thuật ấn tượng

Phần mở đầu là mashup "Ninh Bình vươn mình tỏa sáng – Thênh thang đường mới" và phóng sự "50 năm nghệ thuật sân khấu Việt Nam", tái hiện sinh động hành trình phát triển không ngừng của sân khấu nước nhà.

Vinh danh 140 nghệ sĩ trong chương trình Hành trình 50 năm sân khấu Việt Nam - Ảnh 2.

NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao bảng tượng trưng số tiền 200 triệu đồng ủng hộ nhân dân tỉnh Ninh Bình khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Chương trình nghệ thuật kéo dài hơn 70 phút quy tụ nhiều loại hình: chèo, tuồng, cải lương, xiếc, múa rối, kịch nói…Các tiết mục như "Ngày hội quê hương", xiếc "Đu nón", "Âm sắc hương Bình", tam ca cổ "Nắng gió Phương Nam", tiểu phẩm "Bản sắc"của NSND Hồng Vân và tiểu phẩm hài "Giàu giả, giàu thật"… đã mang đến cho khán giả một bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai . Tôn vinh các thế hệ nghệ sĩ – những người giữ lửa sân khấu.

Vinh danh 140 nghệ sĩ trong chương trình Hành trình 50 năm sân khấu Việt Nam - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn tiết mục "Đu nón"

Điểm nhấn đặc biệt là lễ tôn vinh gần 140 văn nghệ sĩ tiêu biểu, chia thành 5 đợt trao thưởng. Danh sách vinh danh trải dài từ những tên tuổi gạo cội như NSND Minh Vương, NSND Kim Cương, NSND Trần Minh Ngọc, NSND Hữu Danh, NSND Hồng Vân… đến những nghệ sĩ trẻ đang tiếp nối truyền thống như Lệ Trinh, Mỹ Nhung… .(TP Hồ Chí Minh).

Vinh danh 140 nghệ sĩ trong chương trình Hành trình 50 năm sân khấu Việt Nam - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ nhận cúp lưu niệm và hoa trong đêm vinh danh

Tại Hà Nội gần như không thiếu vắng ngôi sao sân khấu nào, từ NSND Lê Tiến Thọ, Thanh Ngoan, Minh Hoà, Tống Toàn Thắng, Hoàng Cúc, Thu Hà, Xuân Bắc, Quốc Trượng, Kiều Oanh, Vương Hà, Triệu Trung Kiên..đến NSƯT Minh Vượng, Quang Khải, Thiên Hoa, Minh Thành... 

Họ chính là những người đã cùng nhau viết nên bản trường ca rực rỡ của sân khấu Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua —những người thắp sáng niềm tin, gieo mầm nhân văn trong tâm hồn công chúng qua từng vai diễn, từng đêm diễn đầy xúc cảm.

Lời tri ân và niềm tin vào tương lai

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của xã hội và khát vọng sáng tạo của đội ngũ nghệ sĩ, sân khấu Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Khép lại đêm diễn là tiết mục hát văn "Hội tụ tinh hoa", như một lời chào trang trọng gửi đến Tổ nghề và toàn thể giới sân khấu, mở ra chặng đường mới đầy niềm tin và kỳ vọng.

Vinh danh 140 nghệ sĩ trong chương trình Hành trình 50 năm sân khấu Việt Nam - Ảnh 5.

NSND Hồng Vân (giữa) và hai diễn viên Quỳnh Lê, Xuân Nghị diễn tiểu phẩm "Bản sắc" nhận được sự cổ vũ của văn nghệ sĩ và khán giả

NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã đại diện văn nghệ sĩ là hội viên trao 200 triệu đồng cho các gia đình chịu nhiều thiệt hại sau cơn bão số 10 ngày 29-9 tại Ninh Bình. Đây là nghĩa cử tốt đẹp, thể hiện tấm lòng của nghệ sĩ sân khấu đối với nhân dân Ninh Bình sau cơn thiên tai.


tri ân ấn tượng 140 nghệ sĩ
