Sức sống bền bỉ của kịch dân gian

Trước đó, nhiều sân khấu đã dàn dựng các kịch bản dân gian thu hút công chúng, như: Nhà hát Kịch IDECAF với "Bầu rượu càn khôn", "Thuốc đắng giã tật", "Tấm Cám"...; Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh với "Truy tìm thái tử"; Nhà hát Kịch TP HCM với "Trạng chết vua băng hà"…

NSND Trần Minh Ngọc nhìn nhận: "Việc sử dụng chất liệu dân gian truyền thống nhưng thể hiện bằng tư tưởng, ngôn ngữ và kỹ thuật sân khấu hiện đại là cách làm đúng đắn, phù hợp với xu hướng mới. Hiện nay, các vở diễn cần được dàn dựng sáng tạo, tiết tấu sân khấu nhanh để gần gũi với người trẻ".

Một cảnh vở “Hồn ai nấy giữ” của Nhà hát Kịch IDECAF

Vở diễn "Vụ án trộm trứng gà" trên Sân khấu Trịnh Kim Chi được xây dựng dựa theo mô-típ dân gian quen thuộc: câu chuyện về quả trứng gà bị mất, kéo theo bao tình huống hài hước, trào phúng, đồng thời phản ánh tâm lý con người trước những điều tưởng như nhỏ nhặt. Đạo diễn đã khéo léo đưa vào những mảng miếng hài hiện đại, lời thoại tung tẩy, gần gũi với giới trẻ, trong khi vẫn giữ được chất dân gian như phục trang, âm nhạc và nhịp điệu sân khấu cổ điển. Nhờ vậy, "Vụ án trộm trứng gà" dù đã qua nhiều bản dựng của các sân khấu trước đây vẫn là một tác phẩm giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, hấp dẫn cả khán giả lớn tuổi lẫn học sinh - sinh viên.

Trong khi đó, vở "Hồn ai nấy giữ" (tác giả Trần Đăng Nhân, đạo diễn Hùng Lâm), diễn tại Nhà hát Kịch IDECAF, đã dùng câu chuyện dân gian để bàn về bản thể con người, đề cập sự xung đột giữa linh hồn và thể xác để việc hoán đổi đó giúp người thân hiểu nhau, yêu thương nhau hơn. Vở kịch này cũng đang thu hút khán giả.

Điểm chung của các vở diễn theo kịch bản dân gian là dùng chuyện dân gian để nói chuyện hôm nay, để khán giả cười rồi suy ngẫm, vừa giải trí vừa soi chiếu chính mình. Điều đó cho thấy sân khấu kịch không hề lỗi thời, chỉ cần người làm nghề biết cách chạm vào "mạch ngầm văn hóa" để kể lại những câu chuyện xưa theo cách hôm nay.