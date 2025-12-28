HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025

Yến Anh; ảnh: BTC

(NLDO)- 150 tấm gương ưu tú đại diện cho 53 dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tối 27-12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo Vietnamnet tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ 12 năm 2025.

Vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại lễ tuyên dương

Sự kiện vinh danh 150 tấm gương ưu tú đại diện cho 53 dân tộc đến từ 30 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong số này có 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 10 em đoạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và quốc tế; 25 em đạt giải cao hoặc giành huy chương tại các cuộc thi nghệ thuật - thể thao quốc gia và quốc tế; 43 em trúng tuyển thủ khoa, á khoa đại học và 17 em dân tộc ít người đã nỗ lực vượt khó.

Phát biểu tại Lễ Tuyên dương, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khẳng định: Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc toàn quốc năm 2025 là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tôn vinh truyền thống hiếu học, biểu dương tinh thần nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số trong học tập, rèn luyện và hoạt động xã hội, qua đó lan tỏa cảm hứng vượt khó, phát triển bản thân.

Vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tuyên dương các gương mặt học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Đồng thời, Phó Thủ tướng biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng 150 học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu được vinh danh hôm nay.

"Các cháu thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đa sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, buôn - làng; là niềm tin, niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước" - Phó Thủ tướng nói.

Vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 - Ảnh 3.

150 gương mặt thế hệ trẻ tiêu biểu người dân tộc thiểu số năm 2025

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng.

Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông ngày càng được mở rộng; các trường nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh, sinh viên được triển khai quyết liệt.

Gần đây nhất, chúng ta đã khởi công xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới; hướng tới sớm hoàn thành xây dựng các trường tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc và bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc với tinh thần 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền", bảo đảm hiệu quả và khả thi; chăm lo ngày càng tốt hơn cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã được Quốc hội thông qua; các chương trình mục tiêu, các đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Vinh danh 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y thông

Tại Lễ Tuyên dương, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y thông cho biết, đây không chỉ là buổi lễ vinh danh mà còn là thông điệp sâu sắc, khẳng định sự quan tâm nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số - những chủ nhân tương lai của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, của đất nước Việt Nam.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, mang tính chiến lược, lâu dài đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; hàng trăm nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát được thay thế bằng những ngôi nhà kiên cố, an toàn.

Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn đó, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có bước phát triển tích cực. Tỉ lệ học sinh khá, giỏi; tỉ lệ tốt nghiệp, trúng tuyển đại học của học sinh dân tộc thiểu số tăng qua từng năm. Ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt tiêu biểu đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế - khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ người dân tộc thiểu số Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế theo dõi, kết nối, hỗ trợ lâu dài; phối hợp chặt chẽ với Bộ GD-ĐT cùng các bộ, ngành, địa phương phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số từ chính những học sinh, sinh viên ưu tú hôm nay.

