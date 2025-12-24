Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục!

Bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam nhận kỷ lục

Bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam nhận kỷ lục

Tối 23-12, đêm gala tổng kết dự án "54 dân tộc Việt Nam" do ca sĩ Phúc Anh khởi xướng và thực hiện suốt hơn một năm qua đã chính thức diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục cho bức tranh hoa sen của dự án, với danh hiệu - "Bức tranh tô màu với chủ đề 'Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam' được thực hiện qua các tỉnh thành do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất" - một ghi nhận xứng đáng cho hành trình miệt mài, chân thực và đầy nhân văn của tập thể thực hiện dự án.

Đêm gala "54 Dân Tộc Việt Nam" mong muốn mang đến thông điệp mà Phúc Anh và tất cả những người thực hiện dự án hướng đến: "Đêm gala không phải là dấu chấm hết của hành trình 54 dân tộc Việt Nam, mà là khoảnh khắc để nhìn lại một chặng đường đã qua bằng lòng biết ơn và mở ra hành trình mới bằng niềm tin, tình yêu và những hi vọng mới. Đây là nơi âm nhạc, văn hóa và lòng nhân ái gặp nhau, để nhắc chúng ta rằng sức mạnh của Việt Nam nằm ở sự đoàn kết trong đa dạng, ở nỗ lực giữ gìn từng bản sắc nhỏ bé, và ở tình người lan tỏa từ những điều giản dị nhất".

Dự án 54 dân tộc Việt Nam đầy ý nghĩa của Phúc Anh

Dự án ý nghĩa của Phúc Anh xác lập kỷ lục

Dự án "54 dân tộc Việt Nam" được khởi động vào giữa năm 2024 - bắt đầu từ ý tưởng của ca sĩ Phúc Anh về một hành trình âm nhạc - thiện nguyện kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa và lan tỏa lòng nhân ái đến khắp mọi miền đất nước. Đó không chỉ là hành trình khám phá, mà là chuyến đi tìm đến trái tim của 54 dân tộc Việt Nam - từ người Kinh ở đồng bằng, người Chăm ở miền duyên hải, đến người Mông, Dao, Thái, Tày, Ê Đê, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Bru - Vân Kiều…, và đặc biệt là người Ơ Đu - dân tộc ít người nhất Việt Nam, chỉ còn khoảng hơn 400 nhân khẩu ở xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An.

Ca sĩ Phúc Anh dành 1 năm để thực hiện dự án tâm huyết này

Tại mỗi vùng đất, Phúc Anh đều tìm gặp đại diện là các em nhỏ, học sinh đến từ một trong 54 dân tộc anh em để cùng nhau trực tiếp tô lên bức tranh hoa sen - biểu tượng của dự án. Mỗi cánh hoa mang một gam màu riêng, tượng trưng cho bản sắc văn hóa, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của từng dân tộc anh em. Sau hơn một năm, bức tranh ấy đã được hoàn thiện với sự góp mặt của đúng 54 đại diện đến từ 54 dân tộc Việt Nam, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối không biên giới mà dự án hướng đến.

Ca sĩ Phúc Anh cũng quyết định bán đấu giá bức tranh hoa sen đạt kỷ lục vì mục đích thiện nguyện

Ca sĩ Phúc Anh cũng quyết định bán đấu giá bức tranh hoa sen đạt kỷ lục. Toàn bộ số tiền thu được sẽ tiếp tục được phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên của 54 dân tộc.