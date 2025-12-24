Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục!

Thùy Trang

(NLĐO)- Bức tranh hoa sen đặc biệt được vẽ bởi 54 em học sinh từ 54 dân tộc Việt Nam chính thức nhận kỷ lục Việt Nam.

Bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam nhận kỷ lục

Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục! - Ảnh 1.

Bức tranh Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam nhận kỷ lục

Tối 23-12, đêm gala tổng kết dự án "54 dân tộc Việt Nam" do ca sĩ Phúc Anh khởi xướng và thực hiện suốt hơn một năm qua đã chính thức diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục cho bức tranh hoa sen của dự án, với danh hiệu - "Bức tranh tô màu với chủ đề 'Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam' được thực hiện qua các tỉnh thành do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất" - một ghi nhận xứng đáng cho hành trình miệt mài, chân thực và đầy nhân văn của tập thể thực hiện dự án.

Đêm gala "54 Dân Tộc Việt Nam" mong muốn mang đến thông điệp mà Phúc Anh và tất cả những người thực hiện dự án hướng đến: "Đêm gala không phải là dấu chấm hết của hành trình 54 dân tộc Việt Nam, mà là khoảnh khắc để nhìn lại một chặng đường đã qua bằng lòng biết ơn và mở ra hành trình mới bằng niềm tin, tình yêu và những hi vọng mới. Đây là nơi âm nhạc, văn hóa và lòng nhân ái gặp nhau, để nhắc chúng ta rằng sức mạnh của Việt Nam nằm ở sự đoàn kết trong đa dạng, ở nỗ lực giữ gìn từng bản sắc nhỏ bé, và ở tình người lan tỏa từ những điều giản dị nhất".

Dự án 54 dân tộc Việt Nam đầy ý nghĩa của Phúc Anh

Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục! - Ảnh 2.

Dự án ý nghĩa của Phúc Anh xác lập kỷ lục

Dự án "54 dân tộc Việt Nam" được khởi động vào giữa năm 2024 - bắt đầu từ ý tưởng của ca sĩ Phúc Anh về một hành trình âm nhạc - thiện nguyện kết nối cộng đồng, tôn vinh bản sắc văn hóa và lan tỏa lòng nhân ái đến khắp mọi miền đất nước. Đó không chỉ là hành trình khám phá, mà là chuyến đi tìm đến trái tim của 54 dân tộc Việt Nam - từ người Kinh ở đồng bằng, người Chăm ở miền duyên hải, đến người Mông, Dao, Thái, Tày, Ê Đê, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Bru - Vân Kiều…, và đặc biệt là người Ơ Đu - dân tộc ít người nhất Việt Nam, chỉ còn khoảng hơn 400 nhân khẩu ở xã Nga Mi, tỉnh Nghệ An.

Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục! - Ảnh 3.

Ca sĩ Phúc Anh dành 1 năm để thực hiện dự án tâm huyết này

Tại mỗi vùng đất, Phúc Anh đều tìm gặp đại diện là các em nhỏ, học sinh đến từ một trong 54 dân tộc anh em để cùng nhau trực tiếp tô lên bức tranh hoa sen - biểu tượng của dự án. Mỗi cánh hoa mang một gam màu riêng, tượng trưng cho bản sắc văn hóa, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết của từng dân tộc anh em. Sau hơn một năm, bức tranh ấy đã được hoàn thiện với sự góp mặt của đúng 54 đại diện đến từ 54 dân tộc Việt Nam, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần kết nối không biên giới mà dự án hướng đến.

Phúc Anh đấu giá bức tranh "Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam" vừa được xác lập kỷ lục! - Ảnh 4.

Ca sĩ Phúc Anh cũng quyết định bán đấu giá bức tranh hoa sen đạt kỷ lục vì mục đích thiện nguyện

Ca sĩ Phúc Anh cũng quyết định bán đấu giá bức tranh hoa sen đạt kỷ lục. Toàn bộ số tiền thu được sẽ tiếp tục được phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên của 54 dân tộc.

Tin liên quan

Phúc Anh rơi nước mắt với các em nhỏ tại mái ấm ở Bình Dương

Phúc Anh rơi nước mắt với các em nhỏ tại mái ấm ở Bình Dương

(NLĐO)- Ca sĩ Phúc Anh vừa khởi động chuyến thiện nguyện xuyên Việt sau Tết, mang niềm vui đến 79 trẻ em và 5 mẹ bầu trong dự án "54 dân tộc".

ca sĩ Phúc Anh Phúc Anh dự án 54 dân tộc Việt Nam của Phúc Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo