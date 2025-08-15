Vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động

Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động" là sự kiện chính trị xã hội uy tín do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (nay là Bộ Nội vụ) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao cho Báo Lao Động tổ chức thực hiện liên tục từ năm 2014 đến nay.

14 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động được trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Giải thưởng càng ý nghĩa hơn khi là một sự kiện trong chuỗi hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cán bộ Công đoàn cơ sở, lãnh đạo các doanh nghiệp, đông đảo người lao động.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, cho biết giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động là sự kiện đặc biệt quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc, nhằm ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp thực sự coi người lao động là nguồn vốn quý giá, luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo, nâng cao đời sống của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới sự phát triển bền vững trong quá trình hội nhập.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu

Qua 11 năm tổ chức, các tiêu chí của Giải thưởng đã không ngừng được cập nhật, hoàn thiện, và khẳng định được uy tín, trở thành thước đo giúp cho các doanh nghiệp tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện nhằm đáp ứng các chuẩn mực trong chăm lo lợi ích của người lao động.

Từ năm 2014 đến nay, chương trình đã vinh danh 578 lượt doanh nghiệp, trong đó, có 20 doanh nghiệp đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, có rất nhiều doanh nghiệp đã bền bỉ, liên tục tham gia chương trình từ những ngày đầu, trong đó, nhiều đơn vị được liên tục vinh danh như Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần được vinh danh 10 năm liên tiếp, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng - 8 năm liên tiếp, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) - 7 năm liên tiếp…

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mỗi năm chương trình cũng không ngừng đón nhận thêm nhiều doanh nghiệp mới tham gia. Điều đó khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua chăm lo cho người lao động cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Việc chăm lo cho người lao động không chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần mà đã được hiện thực hóa ngày càng nhiều hơn, rõ hơn với những chủ trương, việc làm và hành động hết sức cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa tích cực.

Đó là minh chứng sống động cho mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp phát triển thì người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, có điều kiện để thăng tiến, phát triển bản thân và chiều ngược lại, người lao động gắn bó, sáng tạo, năng suất lao động cao là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các doanh nghiệp được vinh danh

"Tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động luôn mong muốn các doanh nghiệp ngày càng phát triển, đội ngũ doanh nhân ngày càng thành đạt và gặt hái được nhiều thành công.

Chúng tôi mong mỗi doanh nhân thấy rõ trách nhiệm của cá nhân, của doanh nghiệp để từ đó có những giải pháp, hành động chăm lo ngày càng tốt hơn đối với người lao động vì chăm lo cho người lao động chính là chăm lo cho doanh nghiệp" – ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Trong số 28 doanh nghiệp được vinh danh, có 22 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài ngoài nhà nước, trong đó, có những doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động đông đảo như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; Công ty TNHH Luxshare, Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao Tân Đệ, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú…

Đời sống, việc làm của người lao động của các doanh nghiệp luôn được ưu tiên quan tâm với nhiều chế độ phúc lợi tốt. Nỗ lực của các doanh nghiệp vì người lao động chính là sự cộng đồng trách nhiệm cùng tổ chức Công đoàn và xã hội, góp phần thúc đẩy người lao động hăng say lao động, cống hiến với năng suất, chất lượng ngày càng cao, vì sự phát triển của doanh nghiệp, đất nước và vì cuộc sống tốt đẹp hơn của chính bản thân mỗi người lao động.

Danh sách 28 doanh nghiệp được vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" năm 2025: 1. Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng. 2. Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt. 3. Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. 4. Công ty Cổ phần Giải pháp Kỹ thuật Ý tưởng. 5. Công ty Cổ phần Hữu Nghị Quốc tế. 6. Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco. 7. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. 8. Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong. 9. Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú. 10. Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng Thể thao (Tân Đệ). 11. Công ty Cổ phần Tập đoàn Intimex. 12. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings. 13. Công ty Cổ phần Tiên Hưng. 14. Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị. 15. Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96. 16. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO. 17. Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung). 18. Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. 19. Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí chính xác 11 (Nhà máy Z111), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng. 20. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT). 21. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. 22. Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam. 23. Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ. 24. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP. 25. Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần. 26. Tổng Công ty May Hưng Yên - Công ty Cổ phần. 27. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải - CTCP. 28. Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.



