Vinh danh 7 nhà hàng có ẩm thực ngon, dịch vụ tốt tại Việt Nam

5 nhà hàng casual dining đặc sắc nhất và 2 nhà hàng fine dining tốt nhất Việt Nam đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Asia's Execellent Awards 2025 (Giải thưởng Hương vị xuất sắc châu Á) ngày 19-3 tại Hà Nội.

BTC trao giải cho đại diện 5 nhà hàng casual dining đặc sắc nhất

Năm nhà hàng casual dining đặc sắc nhất Việt Nam 2025 gồm Lion City (TPHCM), Quán Ăn Ngon (Hà Nội), The Gate (TPHCM), Ngon Trường Thịnh Phú Quốc (Phú Quốc) và Tiệm cơm Việt Nam (Khánh Hòa) (Casual dining là thuật ngữ chỉ nhà hàng phục vụ món ăn có mức giá hợp lý trong bầu không khí thoải mái).

Hai nhà hàng fine dining đoạt giải gồm Ngon Garden (Hà Nội) và Rare Steakhouse (TP HCM) (fine dining là hình thức dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp).

Chia sẻ về hai giải thưởng được trao tặng, bà Phạm Thị Bích Hạnh, chủ nhân của Ngon Garden và Quán Ăn Ngon, cho biết các đầu bếp và quản lý đã nỗ lự tạo ra giá trị cho nhà hàng. Hai quán đều có chung quan điểm khách hàng không phải thượng đế, mà là người thân. Thực khách được các nhân viên chăm sóc bằng sự chân thành và tình cảm nồng ấm từ trái tim

Nhà hàng Ngon Garden được vinh danh là nhà hàng fine dining tốt nhất Việt Nam

Asia's Execellent Awards cũng trao giải thưởng ở các hạng mục "Đầu bếp trẻ tài năng "Siêu đầu bếp tài hoa" và "Đệ nhất Nghệ nhân ẩm thực" cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực có các sản phẩm đột phá đạt chất lượng 1-3 sao. Giải thưởng nhằm tôn vinh các đầu bếp mang lại sáng tạo và tinh hoa các món ăn cũng như công nhận sản phẩm, dịch vụ đổi mới làm thay đổi cách thưởng thức ẩm thực.



Asia's Execellent Awards 2025 nằm trong khuôn khổ triển lãm Food & Hospitality Hanoi 2025 tại Hà Nội.

Với tư cách là giải thưởng ẩm thực danh giá đầu tiên tại Việt Nam có giá trị chứng nhận quốc tế, Asia's Excellent Taste Awards 2025 được xây dựng nhằm tôn vinh các đầu bếp, nhà hàng và các sản phẩm F&B xuất sắc.

Quá trình đánh giá và lựa chọn được thực hiện bởi đội ngũ ban giám khảo uy tín, bao gồm các chuyên gia và những đại diện đến từ các tổ chức ẩm thực quốc tế như: Unesco Chairs, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA), Best of Gastronomie, Global Chefs Union, World IAC, Culinary Innovation Centre for Training & Development, UK Curry Connect (UKCC) và 5 Gold Star of the Kitchen. Trong đó có Chủ tịch UNESCO Chair, GS Eric Olmedo, Chủ tịch Hiệp hội Đầu bếp Italy Thế giới, tiến sĩ Simone Falcini, Chủ tịch Liên minh đầu bếp toàn cầu Arthur Lim, Chủ tịch Chi Hội Siêu đầu bếp Việt Nam Lê Nguyễn Hoàn Long, Phó Chủ tịch VCCA Lã Quốc Khánh.