Vinh Hiển vô địch đơn nam pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, không thua ván nào

Tay vợt Việt Nam, Trương Vinh Hiển có trận thi đấu áp đảo để đăng quang nội dung đơn nam tại Giải pickleball PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026, khép lại giải đấu ngày 17-5.

Ở trận chung kết đơn nam, hạt giống số 1 Vinh Hiển chạm trán tay vợt Nhật Bản Nasa Hatakeyama. Trước đối thủ người Nhật, đại diện Việt Nam hoàn toàn "out trình" và nhanh chóng kiểm soát thế trận bằng những pha điều bóng chính xác và khả năng tấn công hiệu quả.

Vinh Hiển dễ dàng thắng 11-2 ở set đầu tiên sau khi liên tục khiến Hatakeyama gặp khó trong các pha xử lý.

Sang set 2, tay vợt Nhật Bản nỗ lực tạo thế cân bằng ở giai đoạn đầu nhưng không duy trì được áp lực. Tận dụng sự nóng vội của đối thủ, Vinh Hiển kéo Hatakeyama vào những pha bóng bền trước khi tăng tốc ghi điểm để dẫn 6-0.

Những nỗ lực sau đó chỉ giúp tay vợt Nhật Bản ghi thêm 3 điểm trước khi chấp nhận thất bại 3-11. Với chiến thắng chung cuộc 2-0, Vinh Hiển lên ngôi vô địch đơn nam mà không thua set nào xuyên suốt giải đấu.

Đây cũng là lần đầu tiên anh đăng quang nội dung đơn nam tại một giải thuộc hệ thống PPA Tour Asia.

Ở các nội dung khác, tay vợt Việt kiều, Alix Trương giành chức vô địch đôi nam nữ khi đánh cặp cùng "thần đồng" Tama Shimabukuro, thắng Chao Yi Wang/Len Yang 2-1 (11-5, 3-11, 11-2). Trước đó, Alix Trương cùng Chao Yi Wang giành ngôi á quân đôi nữ sau thất bại 0-2 trước Long Yufei/Ting Chieh Wei.