Kinh tế

Vĩnh Long: 2 doanh nghiệp bị phạt nặng vì bán vàng trang sức giả mạo

Ca Linh

(NLĐO) - Hai doanh nghiệp vàng tại Vĩnh Long bị phạt hàng trăm triệu đồng vì gia công và bày bán vàng trang sức giả mạo.

Ngày 20-1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ về hành vi sản xuất (gia công) và trưng bày bán vàng trang sức mỹ nghệ giả mạo nhãn hiệu Chanel.

Doanh nghiệp vàng tại Vĩnh Long bị phạt nặng vì bán vàng giả mạo nhãn hiệu Chanel - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra làm việc tại doanh nghiệp. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long

Trước đó, đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 5 phối hợp Phòng Kinh tế xã Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) tiến hành kiểm tra việc chấp hành theo quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh buôn bán vàng trang sức mỹ nghệ lưu thông trên thị trường đối với doanh nghiệp tư nhân (DNTN) K.T.T.

Kết quả, lực lượng kiểm tra phát hiện 3 bộ vòng ximen nhãn hàng hóa không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định, tổng giá trị hơn 147,1 triệu đồng; trong đó, 1 bộ vòng ximen có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Chanel (giá trị hơn 60 triệu đồng).

Qua đó, Đội QLTT số 5, xác định DNTN K.T.T đặt gia công các sản phẩm trên tại DNTN K.H.H (xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long).

Căn cứ kết quả kiểm tra và hồ sơ vụ việc, Chi cục Trưởng Chi cục QLTT tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN K.H.H 108 triệu đồng về hành vi vi phạm sản xuất (gia công) hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ giả mạo nhãn hiệu của Chanel.

Riêng DNTN K.T.T bị xử phạt 225,5 triệu đồng về hành vi vi phạm: Trưng bày để bán hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ mang nhãn hiệu giả mạo nhãn hiệu của Chanel; buôn bán hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa…

