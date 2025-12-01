Ngày 1-12, theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường An Hội phát hiện bà Ng.L.T.Nh. (SN 1996; ngụ phường An Hội) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, cung cấp và chia sẻ thông tin sai sự thật.

Cơ quan công an làm việc với bà Nh.

Nội dung trên Facebook cá nhân của bà Nh. đăng tải sai sự thật, mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan hoạt động hỗ trợ người dân miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng do thiên tai.

Làm việc tại cơ quan công an, bà Nh. đã thừa nhận hành vi, xác định việc đăng tải và chia sẻ thông tin không đúng sự thật là vi phạm các quy định của pháp luật.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định liên quan, bà Nh. đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm và viết cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường An Hội tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu cơ quan có thẩm quyền đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với hành vi trên.