Thời sự

Vĩnh Long: Đăng tin xuyên tạc hỗ trợ miền Trung, một phụ nữ nhận "cái kết đắng"

Tin-ảnh: Thanh Trúc - Ca Linh

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Vĩnh Long lên mạng xuyên tạc công tác hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai.

Ngày 1-12, theo Công an tỉnh Vĩnh Long, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường An Hội phát hiện bà Ng.L.T.Nh. (SN 1996; ngụ phường An Hội) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, cung cấp và chia sẻ thông tin sai sự thật. 

Vĩnh Long: Nữ Facebooker bị xử phạt vì xuyên tạc công tác hỗ trợ miền Trung - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với bà Nh.

Nội dung trên Facebook cá nhân của bà Nh. đăng tải sai sự thật, mang tính xuyên tạc, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam liên quan hoạt động hỗ trợ người dân miền Trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng do thiên tai.

Làm việc tại cơ quan công an, bà Nh. đã thừa nhận hành vi, xác định việc đăng tải và chia sẻ thông tin không đúng sự thật là vi phạm các quy định của pháp luật.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định liên quan, bà Nh. đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm và viết cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường An Hội  tiếp tục củng cố hồ sơ, tham mưu cơ quan có thẩm quyền đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với hành vi trên.

Bộ Công an: Tung tin giả, xuyên tạc tình hình mưa lũ miền Trung có thể bị xử lý hình sự

Bộ Công an: Tung tin giả, xuyên tạc tình hình mưa lũ miền Trung có thể bị xử lý hình sự

(NLĐO)- Cố tình tung tin giả, xuyên tạc về tình hình mưa lũ miền Trung, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm chống phá sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự.

Xử lý người đàn ông ở TP HCM đưa thông tin trên Tiktok xuyên tạc về vụ thảm án ở Đồng Nai

(NLĐO)- Một người đàn ông đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án ở Đồng Nai đã bị công an lập biên bản xử lý.

Xử lý người thông tin xuyên tạc liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành

(NLĐO)- P.Q.S. sử dụng tài khoản Facebook đăng hình ảnh chỉnh sửa bằng AI, thể hiện lực lượng vũ trang nhân dân đang bê các tấm pin năng lượng mặt trời.

