Ngày 8-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.H.V (SN 1994; ngụ phường Đông Hòa, TP HCM) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý người đàn ông về hành vi xuyên tạc liên quan vụ án giết 3 người tại xã Đak Nhau

Một ngày trước đó, công an phát hiện ông V. sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm.

Như đã đưa tin, rạng sáng 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo vụ án "giết người, cướp tài sản" xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau.

Các nạn nhân gồm ông Đỗ Duy Th (47 tuổi), bà Chu Hồng H. (48 tuổi, vợ ông Th.) cùng cháu ngoại là Đ.T.Th. (11 tuổi).

Đến 15 giờ 30 phút ngày 5-10, công an bắt giữ được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa), thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án. Qua đấu tranh, Tùng khai nhận hành vi phạm tội.