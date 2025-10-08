HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xử lý người đàn ông ở TP HCM đưa thông tin trên Tiktok xuyên tạc về vụ thảm án ở Đồng Nai

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Một người đàn ông đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án ở Đồng Nai đã bị công an lập biên bản xử lý.

Ngày 8-10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.H.V (SN 1994; ngụ phường Đông Hòa, TP HCM) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Xử lý người đưa tin trên Tiktok xuyên tạc vụ thảm án Đồng Nai - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đồng Nai lập biên bản xử lý người đàn ông về hành vi xuyên tạc liên quan vụ án giết 3 người tại xã Đak Nhau

Một ngày trước đó, công an phát hiện ông V. sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Ông V. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang Tiktok cá nhân, cam kết không tái phạm.

Như đã đưa tin, rạng sáng 3-10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo vụ án "giết người, cướp tài sản" xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau.

Các nạn nhân gồm ông Đỗ Duy Th (47 tuổi), bà Chu Hồng H. (48 tuổi, vợ ông Th.) cùng cháu ngoại là Đ.T.Th. (11 tuổi).

Đến 15 giờ 30 phút ngày 5-10, công an bắt giữ được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hóa), thu giữ súng cùng nhiều vật chứng của vụ án. Qua đấu tranh, Tùng khai nhận hành vi phạm tội.

Hành trình phá án vụ thảm sát 3 người chấn động ở Đồng Nai

Hành trình phá án vụ thảm sát 3 người chấn động ở Đồng Nai

(NLĐO) - Lê Sỹ Tùng đã thừa nhận việc sát hại 3 người ở xã Đak Nhau. Hiện Công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Tùng để làm rõ vụ án.

Lạnh người trước nụ cười của nghi phạm vụ thảm án 3 người chết ở Đồng Nai

(NLĐO)- Thông tin ban đầu về lời khai của nghi phạm trong thảm án 3 người chết ở Đồng Nai mang tới cùng lúc 3 cảm giác phẫn nộ, thất vọng, hoang mang

Vụ thảm án ở Đồng Nai: Đôi giày dính đất đỏ "tố" Lê Sỹ Tùng

(NLĐO)-Với những chứng cứ thu thập được đã buộc Tùng phải thừa nhận việc sát hại 3 người ở xã Đak Nhau

