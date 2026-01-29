Vĩnh Long: Kiểm tra quán cà phê, phát hiện đôi nam nữ đang mua bán dâm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vĩnh Long: Kiểm tra quán cà phê, phát hiện đôi nam nữ đang mua bán dâm

Ca Linh

(NLĐO) - Quán cà phê ở Vĩnh Long từng bị xử lý vì hoạt động mua bán dâm

Ngày 29-1, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Vĩnh Xuân vừa triệt xóa điểm mại dâm núp bóng quán cà phê.

Trước đó, vào chiều 19-1, Công an xã Vĩnh Xuân tiến hành kiểm tra quán cà phê Hương Trà (ấp Vĩnh Thành A) phát hiện một đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm nên tiến hành lập biên bản.

Qua làm việc, người đàn ông khai tên D.B.N (SN 1993, ngụ xã Trà Ôn) và người phụ nữ tên N.T.L (SN 1970, ngụ xã Tân Hào). Ngoài ra, lực lượng kiểm tra thu giữ các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi mua bán dâm với số tiền 220.000 đồng mỗi lần quan hệ.

Đáng chú ý, quán cà phê trên từng có tiền lệ hoạt động mua bán dâm đã bị xử lý nhưng hiện vẫn tái phạm.

Tin liên quan

Kiểm tra căn hộ chung cư, phát hiện 2 đôi nam nữ "bay lắc", mua bán dâm

Kiểm tra căn hộ chung cư, phát hiện 2 đôi nam nữ "bay lắc", mua bán dâm

(NLĐO)- Kiểm tra căn hộ chung cư, công an phát hiện nhóm nam nữ có biểu hiện phê ma túy. Các đối tượng khai nhận hành vi mua bán dâm để phục vụ cuộc "vui"

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại tư gia "má mì"

(NLĐO) - Đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà riêng của "má mì", 4 cặp nam nữ bị phát hiện, bắt giữ.

Đột kích tiệm hớt tóc, phát hiện 4 đôi nam nữ mua bán dâm

(NLĐO) - Bốn đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một tiệm hớt tóc ở Gia Lai đã bị công an ập vào bắt quả tang

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo