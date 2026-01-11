Bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại tư gia "má mì"

Khoảng 23 giờ 30 ngày 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà của Phạm Thị Hồng Nhung, xã Bắc Hà. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Hồng Nhung và các đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ tổng số tiền 2.200.000 đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản liên quan.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lào Cai

Cơ quan công an xác định Phạm Thị Hồng Nhung sử dụng ngôi nhà của gia đình tại thôn Bắc Hà 2 để tổ chức hoạt động chứa mại dâm từ khoảng tháng 10-2025 đến nay. Đối tượng Nhung trực tiếp thỏa thuận giá mua bán dâm với khách, bố trí phòng, chỉ định người bán dâm và thu tiền. Số tiền thu được được chia cho gái bán dâm một phần, phần còn lại Nhung hưởng, các chi phí sinh hoạt tại địa điểm do Nhung chi trả.

Tối 9-1, có 5 nam giới đến nhà Phạm Thị Hồng Nhung đặt vấn đề mua dâm. Sau khi thỏa thuận, Nhung bố trí 4 phòng cho các cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra, Phạm Thị Hồng Nhung đã nhận 1.000.000 đồng tiền mua dâm bằng hình thức chuyển khoản. Số tiền còn lại 1.200.000 đồng do các đối tượng trực tiếp trả cho gái bán dâm, chưa kịp chia thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.