HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại tư gia "má mì"

Như Quỳnh

(NLĐO) - Đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà riêng của "má mì", 4 cặp nam nữ bị phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà của Phạm Thị Hồng Nhung, xã Bắc Hà. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Hồng Nhung và các đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ tổng số tiền 2.200.000 đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản liên quan.

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang hiện hành vi mua bán dâm - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Lào Cai

Cơ quan công an xác định Phạm Thị Hồng Nhung sử dụng ngôi nhà của gia đình tại thôn Bắc Hà 2 để tổ chức hoạt động chứa mại dâm từ khoảng tháng 10-2025 đến nay. Đối tượng Nhung trực tiếp thỏa thuận giá mua bán dâm với khách, bố trí phòng, chỉ định người bán dâm và thu tiền. Số tiền thu được được chia cho gái bán dâm một phần, phần còn lại Nhung hưởng, các chi phí sinh hoạt tại địa điểm do Nhung chi trả.

Tối 9-1, có 5 nam giới đến nhà Phạm Thị Hồng Nhung đặt vấn đề mua dâm. Sau khi thỏa thuận, Nhung bố trí 4 phòng cho các cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm.

Khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra, Phạm Thị Hồng Nhung đã nhận 1.000.000 đồng tiền mua dâm bằng hình thức chuyển khoản. Số tiền còn lại 1.200.000 đồng do các đối tượng trực tiếp trả cho gái bán dâm, chưa kịp chia thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

3 vụ án mua - bán dâm Công an TP HCM triệt phá có MC, diễn viên

3 vụ án mua - bán dâm Công an TP HCM triệt phá có MC, diễn viên

(NLĐO) - 5 năm qua, Công an TP HCM đã triệt xoá 522 vụ và 2.256 người hoạt động mại dâm; trong đó có người mẫu, diễn viên, MC hay thậm chí là hoa hậu.

Triệt phá đường dây môi giới, mua bán dâm ở Bình Định

(NLĐO) – Liên quan đến đường dây môi giới, mua bán dâm ở Bình Định do một “tú ông” cầm đầu vừa bị triệt phá, lực lượng chức năng đang tạm giữ 25 đối tượng.

Mua bán dâm

Thêm một đường dây bán dâm nghìn đô vừa bị Cảnh sát Hình sự - Công an TP HCM triệt phá, thu hút sự tập trung chú ý của dư luận.

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh chi phí sinh hoạt phòng cảnh sát mua bán dâm tổng số tiền Công an tỉnh Lào Cai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo