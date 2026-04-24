Vĩnh Long tháo gỡ khó khăn cho 4 dự án gần 6.000 tỉ đồng của ông Trầm Bê

Ngày 24-4, theo nguồn tin của PV Báo Người Lao Động, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vừa có cuộc họp với Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang nhằm tháo gỡ khó khăn cho 4 dự án quy mô lớn do ông Trầm Bê làm chủ đầu tư.

Các dự án này gồm: Khu bến tổng hợp Định An; dự án xây dựng Cảng Trà Cú; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy hải sản; dự án khu công nghiệp thuộc Cảng Trà Cú. Tổng diện tích thực hiện các dự án là 468 ha, với tổng vốn đầu tư trên 5.919 tỉ đồng.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, họp tháo gỡ khó khăn cho các dự án do công ty của ông Trầm Bê làm chủ đầu tư. Ảnh: Song Quỳnh

Trong đó, dự án Khu bến tổng hợp Định An được xem là trọng điểm. Dự án có chủ trương đầu tư từ năm 2016, khởi công năm 2017 và dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới đạt khoảng 62% khối lượng của bến 1; bến 2 và bến 3 chưa triển khai.

Đối với dự án xây dựng Cảng Trà Cú (thực hiện tại xã Hàm Giang; được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2009), do nhiều nguyên nhân, đến nay vẫn chưa khởi công.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy hải sản (thực hiện tại xã Đại An) được cấp chủ trương đầu tư vào năm 2004 và dự kiến tiến độ hoàn thành năm 2008. Do nhà đầu tư chưa thực hiện nên dự án đã chậm tiến độ 18 năm.

Tại buổi làm việc, ông Trầm Bê cho biết thời gian qua, công ty đã nỗ lực triển khai các dự án nhưng còn nhiều vướng mắc, khó khăn, có dự án đã bỏ ra số tiền thực hiện rất lớn. Ông Trầm Bê mong muốn tiếp tục triển khai các dự án và rất mong cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai ngay các hạng mục không còn vướng mắc. Tỉnh cam kết hỗ trợ các vấn đề thuộc thẩm quyền như hạ tầng kết nối, đặc biệt là đường vào Khu bến tổng hợp Định An.

Theo ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, 4 dự án trên đều chậm tiến độ kéo dài, có dự án chưa khởi công.

Riêng Khu bến tổng hợp Định An, ông Trần Văn Lâu yêu cầu phải lập kế hoạch cụ thể, cân đối vốn và báo cáo cơ quan chức năng, mục tiêu vận hành năm 2027. Các dự án còn lại, doanh nghiệp cần sớm triển khai hoặc xác định rõ "làm hay không", nếu làm phải cam kết tiến độ.

