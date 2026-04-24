Vĩnh Long tháo gỡ khó khăn cho 4 dự án gần 6.000 tỉ đồng của ông Trầm Bê

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vĩnh Long tháo gỡ khó khăn cho 4 dự án gần 6.000 tỉ đồng của ông Trầm Bê

CA LINH

(NLĐO) - 4 dự án gần 6.000 tỉ đồng do doanh nghiệp của ông Trầm Bê đầu tư nhưng chậm tiến độ vừa được lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long làm việc, tháo gỡ vướng mắc

Ngày 24-4, theo nguồn tin của PV Báo Người Lao Động, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long vừa có cuộc họp với Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang nhằm tháo gỡ khó khăn cho 4 dự án quy mô lớn do ông Trầm Bê làm chủ đầu tư.

Các dự án này gồm: Khu bến tổng hợp Định An; dự án xây dựng Cảng Trà Cú; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy hải sản; dự án khu công nghiệp thuộc Cảng Trà Cú. Tổng diện tích thực hiện các dự án là 468 ha, với tổng vốn đầu tư trên 5.919 tỉ đồng.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, họp tháo gỡ khó khăn cho các dự án do công ty của ông Trầm Bê làm chủ đầu tư. Ảnh: Song Quỳnh

Trong đó, dự án Khu bến tổng hợp Định An được xem là trọng điểm. Dự án có chủ trương đầu tư từ năm 2016, khởi công năm 2017 và dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay, dự án mới đạt khoảng 62% khối lượng của bến 1; bến 2 và bến 3 chưa triển khai.

Đối với dự án xây dựng Cảng Trà Cú (thực hiện tại xã Hàm Giang; được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2009), do nhiều nguyên nhân, đến nay vẫn chưa khởi công.

Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và dịch vụ thủy hải sản (thực hiện tại xã Đại An) được cấp chủ trương đầu tư vào năm 2004 và dự kiến tiến độ hoàn thành năm 2008. Do nhà đầu tư chưa thực hiện nên dự án đã chậm tiến độ 18 năm.

Tại buổi làm việc, ông Trầm Bê cho biết thời gian qua, công ty đã nỗ lực triển khai các dự án nhưng còn nhiều vướng mắc, khó khăn, có dự án đã bỏ ra số tiền thực hiện rất lớn. Ông Trầm Bê mong muốn tiếp tục triển khai các dự án và rất mong cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu doanh nghiệp rà soát lại toàn bộ tiến độ, xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai ngay các hạng mục không còn vướng mắc. Tỉnh cam kết hỗ trợ các vấn đề thuộc thẩm quyền như hạ tầng kết nối, đặc biệt là đường vào Khu bến tổng hợp Định An.

Ông Trầm Bê cho biết công ty đã nỗ lực triển khai các dự án nhưng còn nhiều vướng mắc, khó khăn, có dự án đã bỏ ra số tiền thực hiện rất lớn

Theo ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, 4 dự án trên đều chậm tiến độ kéo dài, có dự án chưa khởi công. 

Riêng Khu bến tổng hợp Định An, ông Trần Văn Lâu yêu cầu phải lập kế hoạch cụ thể, cân đối vốn và báo cáo cơ quan chức năng, mục tiêu vận hành năm 2027. Các dự án còn lại, doanh nghiệp cần sớm triển khai hoặc xác định rõ "làm hay không", nếu làm phải cam kết tiến độ.

Ông Trầm Bê vẫn còn nợ Sacombank hàng chục ngàn tỉ đồng?

Ông Trầm Bê vẫn còn nợ Sacombank hàng chục ngàn tỉ đồng?

(NLĐO) - Tại đại hội đồng cổ đông năm 2024, lãnh đạo Sacombank đã công bố chi tiết về khoản nợ của ông Trầm Bê và những người liên quan.

Ông Trầm Bê được bầu vào HĐQT Bệnh viện Triều An

(NLĐO) – Ông Trầm Bê trở thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An nhiệm kỳ 2022 - 2027 sau khi đã thi hành xong 2 bản án hình sự, tổng cộng 7 năm tù

Chủ tịch Sacombank: Chờ bán xong cổ phần của ông Trầm Bê sẽ chia cổ tức

(NLĐO) – Lợi nhuận của Sacombank mỗi năm cả ngàn tỉ đồng nhưng nhiều năm qua cổ đông không được chia cổ tức, Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh khẳng định 100% sẽ chia cổ tức ngay sau khi bán xong 32,5% vốn cổ phần của ông Trầm Bê.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo