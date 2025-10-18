Vĩnh Long thông tin về việc một thiếu úy qua đời

Ngày 18-10, Công an xã Phong Thạnh (Vĩnh Long) đã có báo cáo việc một thiếu úy qua đời.

Vào chiều 15-10, Công an xã Phong Thạnh nhận được tin báo về việc thiếu úy H.M.S (SN 1999) treo cổ tại nhà riêng thuộc xã An Phú Tân (Vĩnh Long).

Thiếu úy S. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cầu Kè. Tuy nhiên, thiếu úy S. đã tử vong sau đó.

Công an xã Phong Thạnh đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phong Thạnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả bước đầu xác định, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Thi thể đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo quy định.