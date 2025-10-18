HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vĩnh Long thông tin về việc một thiếu úy qua đời

Ca Linh

(NLĐO) – Gia đình phát hiện một thiếu úy đang công tác tại Công an xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long treo cổ nên đưa đi cấp cứu.

Ngày 18-10, Công an xã Phong Thạnh (Vĩnh Long) đã có báo cáo việc một thiếu úy qua đời.

Vào chiều 15-10, Công an xã Phong Thạnh nhận được tin báo về việc thiếu úy H.M.S (SN 1999) treo cổ tại nhà riêng thuộc xã An Phú Tân (Vĩnh Long).

Thiếu úy S. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Cầu Kè. Tuy nhiên, thiếu úy S. đã tử vong sau đó.

Công an xã Phong Thạnh đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Phong Thạnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long, sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng có liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Kết quả bước đầu xác định, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Thi thể đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo quy định.

Tin liên quan

Bộ Y tế đề nghị báo cáo thông tin thiếu uý uống nhầm ma tuý tử vong

Bộ Y tế đề nghị báo cáo thông tin thiếu uý uống nhầm ma tuý tử vong

(NLĐO) - Ngày 15-8, Cục Quản lý Khám chữ bệnh - Bộ Y tế đã có công văn đề nghị giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh khẩn trương xác minh thông tin thiếu úy Nguyễn Đức Đạt uống nhầm ma tuý tử vong.

Bộ Quốc phòng thông tin kết quả điều tra vụ thiếu uý biên phòng xả súng vào đồng đội

(NLĐO)- Có dấu hiệu trầm cảm, bỏ ra ngoài uống rượu khi về bị đơn vị nhắc nhở, thiếu uý Tạ Quang Đạt, Đội trưởng Đội Tham mưu Đồn Biên phòng Bình Hiệp (Long An) đã xả súng AK vào đồng đội rồi tự sát sau đó

Đình chỉ điều tra vụ người cha bắn tài xế sau khi con gái bị tai nạn tử vong ở Vĩnh Long

(NLĐO) - Nhiều lần khiếu nại vì vụ tai nạn khiến con gái tử vong chưa được giải quyết thỏa đáng, người cha ở Vĩnh Long đã dùng súng bắn tài xế rồi tự sát

