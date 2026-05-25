Kinh tế

Vinhomes triển khai chương trình hỗ trợ giao dịch bất động sản bằng vàng

Sơn Nhung

(NLĐ)- Theo Vinhomes, người sở hữu vàng trước ngày 25-4-2026 và giá trị vàng quy đổi thành nguồn tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà.

Ngày 25-5, Công ty CP Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, với kỳ vọng góp phần chuyển hóa nguồn vàng nhàn rỗi đang được tích trữ trong dân thành dòng vốn phục vụ nền kinh tế. Chương trình được triển khai trong thời gian 5 năm, có sự đồng hành của các công ty vàng bạc đá quý nhằm bảo đảm an toàn về quyền lợi cũng như giá trị tài sản cho người mua.

Theo chương trình, Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Vinhomes và các doanh nghiệp vàng bạc đá quý sẽ phối hợp hỗ trợ khách hàng quy đổi vàng thành tiền mặt để mua bất động sản do Vinhomes phát triển. 

Đồng thời, khách hàng cũng được bảo đảm khả năng chuyển đổi ngược từ bất động sản sang giá trị tương đương bằng vàng khi có nhu cầu.

Cụ thể, người sở hữu vàng nhàn rỗi có thể sử dụng lượng vàng này để quy đổi thành tiền mặt và thanh toán cho sản phẩm bất động sản của Vinhomes. 

Sau thời gian 5 năm, tùy theo nhu cầu và hiệu quả đầu tư, khách hàng có thể tiếp tục sở hữu bất động sản hoặc nhận lại khoản tiền tương đương 110% giá trị số vàng đã dùng để giao dịch ban đầu, tương ứng mức lợi tức 10% trên giá trị vàng quy đổi.

Toàn bộ quá trình chuyển đổi từ vàng sang tiền mặt hoặc từ tiền mặt sang vàng đều được thực hiện thông qua các công ty vàng bạc đá quý. Cách thức này nhằm bảo đảm giá trị tài sản cho khách hàng, đồng thời xác minh nguồn gốc hợp pháp của vàng và đáp ứng các tiêu chuẩn được đơn vị kinh doanh vàng chấp nhận giao dịch.

Theo Vinhomes, việc kết nối nguồn lực vàng với thị trường bất động sản thông qua hệ thống các công ty vàng bạc đá quý là giải pháp nhằm đưa nguồn vàng đang nằm yên trong dân cư tham gia vào các hoạt động đầu tư, góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế.

Để tham gia chương trình, khách hàng phải sở hữu số vàng trước ngày 25-4-2026. Giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt cần đạt tối thiểu 80% giá trị căn nhà dự kiến mua, phần còn lại có thể thanh toán bằng tiền mặt và được quy đổi theo giá vàng tại thời điểm giao dịch.

Trong thời gian tham gia chương trình, khách hàng vẫn được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán hoặc chuyển nhượng bất động sản. Người nhận chuyển nhượng sẽ được kế thừa đầy đủ các quyền lợi liên quan. Vinhomes cùng các công ty vàng bạc đá quý sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Doanh nghiệp cho rằng mô hình này mang lại cơ hội kết hợp giữa việc sở hữu tài sản có tính ổn định và khả năng hưởng lợi từ biến động giá trị bất động sản. Sau 5 năm, khách hàng có thể lựa chọn tiếp tục nắm giữ sản phẩm nếu kỳ vọng giá trị gia tăng, hoặc nhận lại khoản tiền tương ứng với giá trị số vàng đã giao dịch kèm mức lợi tức 10%.

Ngoài việc tạo thêm lựa chọn cho khách hàng và góp phần tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản, Vinhomes kỳ vọng chương trình sẽ hỗ trợ huy động hiệu quả nguồn vàng nhàn rỗi trong dân cư, qua đó thúc đẩy sự lưu chuyển và phát huy hiệu quả của dòng vốn trong nền kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước nói gì về huy động vàng trong dân?

