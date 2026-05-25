Giá vàng miếng SJC, bạc Ancarat, Phú Quý cùng tăng

Sau hai tuần điều chỉnh liên tiếp, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận tín hiệu khởi sắc trở lại trong sáng 25-5 khi cả vàng và bạc đồng loạt tăng giá theo diễn biến quốc tế.

Giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, giao dịch quanh mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Động thái này giúp thị trường vàng trong nước chấm dứt chuỗi giảm kéo dài suốt hai tuần qua.

Đồ họa AI: V.Vinh

Không chỉ vàng, bạc cũng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục thiết lập vùng giá cao mới. Công ty Kim loại quý Ancarat hiện niêm yết bạc miếng ở mức 2,93 triệu đồng/lượng mua vào và 3,02 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhiều thương hiệu lớn khác như SACOMBANK-SBJ, Phú Quý, DOJI hay Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt nâng giá bạc miếng lên quanh 2,94 triệu đồng/lượng chiều mua và khoảng 3,06 triệu đồng/lượng chiều bán.

Ở phân khúc bạc thỏi, giá tiếp tục leo cao. Một số doanh nghiệp công bố giá bạc loại 1 kg vượt 80 triệu đồng, trong đó có đơn vị niêm yết tới 81,4 triệu đồng/kg. So với cuối tuần trước, giá bạc miếng tăng khoảng 70.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi tăng gần 3 triệu đồng/kg.

Giá vàng tăng đầu tuần. Ảnh: Tấn Thạnh

Diễn biến trong nước phản ánh xu hướng đi lên của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới sáng 25-5 được giao dịch quanh vùng 4.560 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với phiên trước. Trong khi đó, bạc quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng mạnh.

Theo giới phân tích, kim loại quý đang được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và biến động trên thị trường năng lượng. Khi đồng bạc xanh giảm giá, vàng và bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó tạo lực đẩy cho giá đi lên.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới khi nhà đầu tư theo dõi sát các diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu, đặc biệt là chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), triển vọng tăng trưởng kinh tế và các yếu tố địa chính trị.

Với giá vàng thế giới hiện nay, quy đổi theo tỉ giá niêm yết, mỗi lượng vàng tương đương khoảng 143 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá thế giới gần 19 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách đáng kể so với thị trường quốc tế.

Giá bạc miếng cũng vượt 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Lam Giang