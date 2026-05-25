HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng miếng SJC, bạc Ancarat, Phú Quý cùng tăng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng, bạc trong nước đi lên theo giá thế giới, trong đó bạc miếng các loại vượt 3 triệu đồng/lượng.

Sau hai tuần điều chỉnh liên tiếp, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận tín hiệu khởi sắc trở lại trong sáng 25-5 khi cả vàng và bạc đồng loạt tăng giá theo diễn biến quốc tế.

Sáng 25-5, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến tích cực trở lại sau nhiều phiên điều chỉnh mạnh. 

Giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% tăng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng, giao dịch quanh mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Động thái này giúp thị trường vàng trong nước chấm dứt chuỗi giảm kéo dài suốt hai tuần qua.

Giá vàng miếng SJC, bạc Ancarat, Phú Quý cùng tăng vọt - Ảnh 1.

Đồ họa AI: V.Vinh

Không chỉ vàng, bạc cũng trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục thiết lập vùng giá cao mới. Công ty Kim loại quý Ancarat hiện niêm yết bạc miếng ở mức 2,93 triệu đồng/lượng mua vào và 3,02 triệu đồng/lượng bán ra.

Nhiều thương hiệu lớn khác như SACOMBANK-SBJ, Phú Quý, DOJI hay Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt nâng giá bạc miếng lên quanh 2,94 triệu đồng/lượng chiều mua và khoảng 3,06 triệu đồng/lượng chiều bán.

Ở phân khúc bạc thỏi, giá tiếp tục leo cao. Một số doanh nghiệp công bố giá bạc loại 1 kg vượt 80 triệu đồng, trong đó có đơn vị niêm yết tới 81,4 triệu đồng/kg. So với cuối tuần trước, giá bạc miếng tăng khoảng 70.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi tăng gần 3 triệu đồng/kg.

Giá vàng SJC và bạc Ancarat tăng vọt trong tháng 5 năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng tăng đầu tuần. Ảnh: Tấn Thạnh

Diễn biến trong nước phản ánh xu hướng đi lên của thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới sáng 25-5 được giao dịch quanh vùng 4.560 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với phiên trước. Trong khi đó, bạc quốc tế tiếp tục duy trì đà tăng mạnh.

Theo giới phân tích, kim loại quý đang được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và biến động trên thị trường năng lượng. Khi đồng bạc xanh giảm giá, vàng và bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó tạo lực đẩy cho giá đi lên.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn cho rằng thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới khi nhà đầu tư theo dõi sát các diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu, đặc biệt là chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), triển vọng tăng trưởng kinh tế và các yếu tố địa chính trị.

Với giá vàng thế giới hiện nay, quy đổi theo tỉ giá niêm yết, mỗi lượng vàng tương đương khoảng 143 triệu đồng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá thế giới gần 19 triệu đồng/lượng, duy trì khoảng cách đáng kể so với thị trường quốc tế.

Giá vàng SJC và bạc Ancarat tăng vọt trong tháng 5 năm 2026 - Ảnh 3.

Giá bạc miếng cũng vượt 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: Lam Giang


Giá vàng SJC và bạc Ancarat tăng vọt trong tháng 5 năm 2026 - Ảnh 4.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 25-5: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt bật tăng

Giá vàng hôm nay 25-5: Vừa mở cửa, vàng, bạc đồng loạt bật tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng thêm hàng chục USD/ounce, trong khi bạc cũng đi lên gần 4% khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới.

Giá vàng hôm nay 24-5: Người mua vàng đang lỗ 6-7 triệu đồng chỉ sau 2 tuần

(NLĐO) – Sau nhiều phiên điều chỉnh, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống trong tuần qua, kéo mặt bằng giá về mức thấp nhất trong nhiều tháng gần đây

Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn vẫn giảm tiếp

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp về 161,5 triệu đồng/lượng – thấp nhất trong gần 5 tháng qua.

giá vàng sjc giá vàng giá vàng miếng SJC giá bạc hôm nay giá bạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo