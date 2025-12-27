Vinpearl có tổng giám đốc mới

Công ty CP Vinpearl vừa chính thức bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương giữ chức tổng giám đốc, thay cho ông Đặng Thanh Thủy.

Bà Ngô Thị Hương sinh năm 1982, có bằng thạc sĩ của trường University of London và chứng chỉ của nhiều tổ chức nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế như: Viện Kế toán Quản trị Anh Quốc (CIMA, CGMA), Viện Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hội Kiểm toán viên Việt Nam (VACPA), Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA).

Gia nhập Vingroup từ năm 2017, bà Ngô Thị Hương từng đảm nhận các vị trí chủ chốt: Phó Tổng giám đốc Khối Hỗ trợ - Công ty TNHH Logistics Vincom; phụ trách tài chính kế toán Công ty CP Vinpearl; phụ trách kinh doanh và marketing Công ty CP Vinpearl.

Vinpearl bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương giữ chức tổng giám đốc

Vinpearl hiện quản lý, vận hành 58 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố, gồm 34 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với gần 18.800 phòng khách sạn và phòng biệt thự nghỉ dưỡng cùng hệ sinh thái giải trí – dịch vụ đa dạng.



9 tháng tính từ đầu năm 2025, tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 12.700 tỉ đồng, trong đó doanh thu thuần từ dịch vụ khách sạn toàn hệ thống xấp xỉ 8.100 tỉ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hơn 428 tỉ đồng.



Theo Vinpearl, việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hương vào vị trí tổng giám đốc là bước đi nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững và mở rộng vị thế công ty trên thị trường du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam.