Kinh tế

Động thái mới của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tại công ty đường sắt cao tốc VinSpeed

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- VinSpeed là doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập tháng 5-2025, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng đường sắt, sản xuất đầu máy và toa xe.

Công ty CP Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố thông tin bất thường gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM liên quan kế hoạch góp vốn của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn, vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (VinSpeed).

Theo đó, ông Phạm Nhật Vượng dự kiến chuyển nhượng hơn 44 triệu cổ phiếu VIC cho VinSpeed để góp thêm vốn. Giá trị số cổ phiếu tính theo thị giá hiện tại vào khoảng 10.800 tỉ đồng. Giao dịch được thực hiện từ ngày 2-12 đến 30-12.

Sau thương vụ, VinSpeed sẽ nâng lượng cổ phiếu sở hữu tại Vingroup lên 423,1 triệu đơn vị, tương đương 19,9% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, tỉ lệ sở hữu trực tiếp của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup giảm còn 8,9%. 

Tuy vậy, ông Vượng cùng gia đình và các pháp nhân liên quan nắm tổng cộng hơn 65% cổ phần của Vingroup. 

Tỉ phú Phạm Nhật Vượng góp 44 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 10.800 tỉ đồng vào VinSpeed - Ảnh 1.

VinSpeed được ông Vượng thành lập để triển khai các tuyến đường sắt cao tốc (Minh hoạ: Gemini)

VinSpeed là doanh nghiệp do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập tháng 5-2025, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng đường sắt, sản xuất đầu máy và toa xe. Từ khi thành lập, công ty này đã nhận chuyển nhượng tổng cộng 379 triệu cổ phiếu VIC theo hình thức góp vốn của ông Vượng. Riêng tháng 11-2025, VinSpeed hai lần tăng vốn, từ 15.000 tỉ lên 33.000 tỉ đồng.

Hiện VinSpeed đang xúc tiến hàng loạt dự án lớn. Doanh nghiệp đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long và Bến Thành – Cần Giờ, với tổng mức đầu tư hơn 225.500 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, VinSpeed cũng đề xuất đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 61,3 tỉ USD. Theo đề xuất, VinSpeed sẽ tự thu xếp 20% vốn (tương đương khoảng 12,27 tỉ USD), phần còn lại xin được vay từ nguồn vốn Nhà nước với lãi suất 0% trong thời hạn 30 năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIC đang thu hút mạnh sự chú ý của nhà đầu tư khi giao dịch quanh mức 245.000 đồng/cổ phiếu, tăng gấp gần 6 lần so với thời điểm đầu năm 2025.


Con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc VinMetal

Con trai tỉ phú Phạm Nhật Vượng làm Tổng giám đốc VinMetal

(NLĐO)- Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm.

Chứng khoán giảm, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh, vào tốp 100 thế giới

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán đỏ lửa, VN-Index mất gần 8 điểm nhưng tài sản của các tỉ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn tiếp tục tăng mạnh

Bất ngờ với tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng

(NLĐO)- Tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang sở hữu khối tài sản 18,9 tỉ USD, xếp thứ 128 thế giới.

