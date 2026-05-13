Thời sự

Vịt chết hàng loạt khi ăn cá tự nhiên chết bất thường ở khe suối

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chính quyền xã Xuân Du (Thanh Hóa) đã đề nghị công an vào cuộc làm rõ nghi vấn 1 hộ dân xả thải khiến cá tự nhiên chết bất thường, nổi trắng suối

Ngày 13-5, ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa, cho biết địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin cá tự nhiên chết hàng loạt trên khe suối đoạn chảy qua cầu Cán Khê 1 (xã Xuân Du) những ngày qua.

- Ảnh 1.

Cá tự nhiên chết bất thường dọc khe suối ngay cầu Cán Khê 1 (xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa)

Theo phản ánh, hơn 1 tuần qua, người dân các thôn 7, 8, 10 (xã Xuân Du) rất lo lắng, hoang mang khi đoạn cống nước chảy qua khu dân cư rồi đổ xuống khe suối đoạn cầu Cán Khê 1 bốc mùi hôi khó chịu, sau đó cá tự nhiên chết hàng loạt, nổi đầy mặt nước.

"Sau khi phát hiện dòng nước cống có mùi hôi bất thường, chỉ sau một thời gian ngắn cá tự nhiên chết trắng cả dòng khe, thậm chí hàng chục con vịt của người dân ăn phải cá này cũng bị chết. Hiện tượng này chưa bao giờ xảy ra tại địa phương"- một người dân cho hay.

Không chỉ cá chết, 2 hộ dân thuộc thôn 7, xã Xuân Du còn phản ánh nước giếng khoan của gia đình có mùi hôi bất thường.

- Ảnh 2.

Người dân địa phương cho biết chưa bao giờ khe suối có hiện tượng cá chết hàng loạt trong điều kiện thời tiết bình thường

Người dân địa phương nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm do một hộ dân ở thôn 8 (xã Xuân Du) hoạt động kinh doanh xăng dầu, có súc rửa một số thùng phuy khiến nước này chảy ra môi trường.

Ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Du, cho biết sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã phối hợp với Công an xã và lực lượng chuyên môn tổ chức kiểm tra hiện trường.

- Ảnh 3.

Vịt của một hộ gia đình chết hàng loạt khi ăn cá chết trên khe suối

"Ghi nhận thực tế có cá tự nhiên chết dọc khe suối, khoảng hơn 20 con vịt của một hộ gia đình đã chết khi ăn phải cá chết. Thời điểm kiểm tra, nước không còn mùi hôi như người dân phản ánh"- ông Tuấn thông tin.

Cũng theo ông Tuấn, từ thông tin của người dân, xã đã phối hợp với công an làm việc với ông L.V.Đ. (trú tại thôn 8, xã Xuân Du), gia đình có kinh doanh xăng dầu.

- Ảnh 4.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước để làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường trên khe suối

Theo biên bản kiểm tra ban đầu, ngày 7-5, ông Lê Viết Đ. mang một thùng phuy nhựa từng dùng chứa xăng nhưng để lâu ngày bị bẩn ra khu vực trước nhà thau rửa. Phần nước thải từ việc rửa thùng phuy của ông Đ. chảy thẳng xuống cống trước nhà. Công an xã đã niêm phong thùng phuy nhựa nói trên.

Trong sáng ngày 13-5, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước tại khe suối gần cầu Cán Khê 1 và tại một số hộ dân liên quan để phân tích, làm rõ nguyên nhân cụ thể. "Địa phương đang chờ kết quả kiểm tra mẫu nước và xác minh từ cơ quan công an để có hướng xử lý tiếp theo"- ông Tuấn cho hay.

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

(NLĐO) - Cá thiếu oxy và chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh.

