VKSND Phú Nhuận truy tố người trộm 6 chai lăn khử mùi trị giá 680.000 đồng

Ngày 27-1, một nguồn tin cho biết VKSND quận Phú Nhuận (TP HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Lê Anh Tú (SN 1982) tội "Trộm cắp tài sản". Bị can Tú bị truy tố khung hình phạt có mức án lên đến 3 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều 3-10-2023, Tú giận gia đình nên lấy xe ra đường. Khi đi ngang cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Thích Quảng Đức (quận Phú Nhuận), Tú nảy sinh ý định trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền.

Một phần cáo trạng của VKSND quận Phú Nhuận

Tú vào cửa hàng trộm 6 chai lăn khử mùi bỏ vào túi đeo trước ngực. Khi rời khỏi cửa hàng, Tú bị nhân viên phát hiện chặn lại và báo công an. Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận kết luận 8 chai lăn khử mùi có tổng trị giá 680.000 đồng.

Được biết năm 2005, Tú bị TAND quận Phú Nhuận xử phạt 9 tháng tù tội "Trộm cắp tài sản"; năm 2006 Tú bị TAND quận Gò Vấp xử phạt 3 năm 6 tháng tù tội "Cướp giật tài sản", 1 năm tù tội "Trộm cắp tài sản".

Đến năm 2011, Tú bị TAND quận Tân Bình xử phạt 6 năm tù tội "Cướp giật tài sản"; năm 2017 Tú bị Công an quận Gò Vấp xử phạt hành chính 850.000 đồng về hành vi sử dụng ma túy và điều khiển xe máy không mang giấy tờ. Năm 2023, Tú bị Công an quận Phú Nhuận xử phạt 1,5 triệu đồng do sử dụng ma túy.

Tú trộm tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng do đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội khác chưa được xóa án tích nhưng vẫn vi phạm.