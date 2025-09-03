VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - VKSND TP HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông chủ Công ty Asanzo Phạm Văn Tam cùng em trai về các hành vi buôn lậu và trốn thuế

Ngày 3-9, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về 2 tội "Buôn lậu" và "Trốn thuế"

Liên quan vụ án, em trai ông Tam là bị can Phạm Xuân Tình (cựu Giám đốc Công ty Asanzo) cũng bị truy tố tội "Trốn thuế"

Công ty Asanzo được thành lập vào năm 2016. Đến năm 2019, công ty này bị Cục Thuế TP HCM thanh tra.

VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo

Thanh tra xác định Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn và ký hợp đồng với Công ty VTB gia công lắp ráp một phần.

Công ty Asanzo láp ráp mặt hàng điều hoà nhiệt độ thành phẩm rồi bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế. Kết luận giám định về thuế thể hiện tổng số tiền trốn thuế là hơn 15,7 tỉ đồng.

Kết quả điều tra xác định những người liên quan khai rằng Công ty Sa Huỳnh được thành lập năm 2018 và cũng chính ông Phạm Văn Tam là chủ công ty này. Mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng lò nướng thủy tinh cho Công ty Asanzo. 

Ngày 5-9-2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, khai báo là nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh... xuất xứ Trung Quốc.

Kết quả kiểm tra hải quan xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện.

Sau khi vụ án buôn lậu tại Công ty Sa Huỳnh bị phanh phui, ông Tam chỉ đạo cấp dưới né tránh cơ quan chức năng và chu cấp cho cấp dưới mỗi tháng 30 triệu đồng.

Tin liên quan

Công an TP HCM bắt giam cựu Chủ tịch Công ty Asanzo

Công an TP HCM bắt giam cựu Chủ tịch Công ty Asanzo

(NLĐO) - Sau khi khởi tố, cựu lãnh đạo, lãnh đạo của Công ty CP Tập đoàn Asanzo đã bị tạm giam để điều tra tội trốn thuế.

Diễn biến bất ngờ vụ Công ty Asanzo kiện Báo Tuổi Trẻ

(NLĐO) - Tòa án yêu cầu phía gửi đơn khởi kiện đưa ra yêu cầu cụ thể về việc bồi thường thiệt hại; cũng như cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ chứng minh cho thiệt hại nêu trên

Tổng cục Thuế vào cuộc rà soát thuế đối với Công ty Asanzo

(NLĐO)- Ngày 25-6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát báo cáo về công tác quản lý thuế và các nội dung liên quan khác đối với Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo

công ty Asanzo Asanzo chủ Công ty Asanzo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo