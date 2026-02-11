VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

V.Vinh

(NLĐO) - Trái ngược với kịch bản ảm đạm thường thấy vào những ngày cận Tết, thị trường chứng khoán ngày 11-2, tức 24 tháng Chạp bất ngờ "nổi sóng" dữ dội

Dòng tiền cuồn cuộn đổ về đẩy VN-Index tăng dựng đứng gần 43 điểm, VN30 tái chiếm mốc 2.000, mang lại "món quà Tết" to lớn và giải tỏa cơn khát lợi nhuận cho hàng triệu nhà đầu tư sau chuỗi ngày dò đáy.

Những phiên giao dịch cuối năm thường là thời điểm "vùng trũng" thông tin và thanh khoản, khi tâm lý nghỉ ngơi bao trùm và nhà đầu tư có xu hướng rút tiền mặt để chi tiêu. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 11-2 đã diễn ra theo một kịch bản "trong mơ" mà ít ai dám nghĩ tới.

Sau đợt điều chỉnh giảm rất mạnh và gây thất vọng kéo dài từ giữa tháng 1, thị trường hôm nay như chiếc lò xo bị nén chặt đã bật tung mạnh mẽ. Sắc xanh và tím (tăng trần) lan tỏa rộng khắp trên bảng điện tử, xóa tan mọi lo âu về một cái Tết "mất ngon".

Kết thúc phiên giao dịch đầy cảm xúc, VN-Index tăng tới 42,82 điểm (tương đương 2,44%), đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 1.796,85 điểm. Đây là mức tăng điểm mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây, đưa chỉ số áp sát mốc kháng cự tâm lý 1.800 điểm ngay trước thềm năm mới.

Đồng pha với chỉ số chính, nhóm vốn hóa lớn VN30 thậm chí còn thăng hoa hơn khi bứt phá 49,32 điểm (+2,53%) để chốt phiên tại con số tròn trĩnh và đẹp đẽ: 2.000,90 điểm.

- Ảnh 1.

VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

Động lực chính của "cơn địa chấn" tăng điểm này đến từ sự đồng thuận hiếm thấy của các trụ cột thị trường, đặc biệt là sự trở lại của nhóm Vingroup và sức mạnh của nhóm Ngân hàng.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) – vốn là tâm điểm của áp lực bán và là nguyên nhân chính kéo giảm thị trường thời gian qua – bật tăng tới 6,57% (sát mức trần), trở thành đầu tàu đóng góp điểm số lớn nhất cho VN-Index. Sự hồi sinh của VIC đã cởi bỏ nút thắt tâm lý đè nặng lên thị trường suốt nhiều tuần qua.

Song hành cùng Vingroup là sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu "vua". Dòng tiền lớn chảy mạnh vào nhóm Ngân hàng giúp sắc xanh bao phủ toàn ngành. Ấn tượng nhất là EIB (Eximbank) khi tăng kịch trần 7%, "trắng bên bán". Các ông lớn khác cũng đua nhau khoe sắc: VPB tăng tốc 6,39%, MBB tăng 4,13%, TPB tăng 3,27%, và "anh cả" VCB (Vietcombank) cũng đóng góp mức tăng 2,54% sau thông tin hành lan về việc giảm dự trữ bắt buộc.

Không còn cảnh "xanh vỏ đỏ lòng" (chỉ số tăng nhưng cổ phiếu giảm), niềm vui hôm nay chia đều cho tất cả các nhóm ngành. Sàn HoSE ghi nhận tới 273 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn so với 67 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Nhóm Chứng khoán - phong vũ biểu nhạy bén nhất của thị trường - đã phản ứng ngay lập tức với đà tăng. Sắc xanh bao phủ toàn ngành với SSI tăng 4,17%, VND tăng 3,66%, và VIX tăng tới 4,72%.

Bất ngờ lớn tiếp theo đến từ nhóm bất động sản. Sau thời gian dài bị bán tháo không thương tiếc, dòng tiền bắt đáy giá rẻ đã nhập cuộc quyết liệt. Các mã như DXG (Đất Xanh) tăng trần 6,46%, DIG tăng 5,21%, NVL (Novaland) tăng 4,07%, hay KBC tăng 5,85% đều ghi nhận biên độ tăng giá rất lớn, mang lại hy vọng "về bờ" cho nhiều cổ đông đang mắc kẹt.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành sản xuất và năng lượng cũng không đứng ngoài cuộc vui. Ông lớn ngành xăng dầu PLX (Petrolimex) tăng sát trần 6,92%, Tập đoàn Cao su GVR tăng 5,85%, và "vua thép" HPG cũng bứt phá 4,05%.

Khối ngoại "quay xe" gom hàng

Một điểm sáng không thể bỏ qua là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Sau chuỗi ngày bán ròng gây áp lực, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng khoảng 684 tỉ đồng trên sàn HoSE. Họ tập trung gom mạnh các mã blue-chip như MBB, VIC, MWG, STB, tạo thêm niềm tin vững chắc cho dòng tiền nội. Trong đó, riêng mã MBB của Ngân hàng Quân Đội được mua ròng tới hơn 1.400 tỉ đồng. 

Lý giải cho đà tăng bùng nổ này, giới phân tích cho rằng thị trường đã rơi vào vùng quá bán (oversold) sau đợt giảm sâu vừa qua, khiến định giá nhiều cổ phiếu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh đó, tâm lý kỳ vọng vào "hiệu ứng tháng Giêng" và thống kê lịch sử cho thấy thị trường thường tăng điểm sau Tết Nguyên đán đã thúc đẩy nhà đầu tư mạnh dạn giải ngân để đón đầu con sóng mới.

Phiên tăng điểm kỷ lục ngày 24 Tết không chỉ giúp tài khoản nhà đầu tư "nở" ra đáng kể mà còn giải tỏa tâm lý nặng nề. Với đà hưng phấn này, thị trường được kỳ vọng sẽ có những phiên giao dịch cuối năm rực rỡ, khép lại năm cũ trọn vẹn và mở ra kỳ vọng tươi sáng cho năm Bính Ngọ 2026.

Tin liên quan

Nhiều nhà đầu tư phân vân có nên bán hết chứng khoán để nghỉ Tết?

Nhiều nhà đầu tư phân vân có nên bán hết chứng khoán để nghỉ Tết?

(NLĐO)- Nhiều nhà đầu tư thua lỗ, chán nản nên muốn bán hết cổ phiếu cầm tiền, chờ sau Tết tìm cơ hội mới

Giới đầu tư chứng khoán hồi hộp chờ diễn biến tuần giao dịch trước Tết

(NLĐO) – Bị bán tháo cùng xu hướng với vàng, bạc và tiền số, chứng khoán cũng có tuần giao dịch tiêu cực khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng.

Dòng tiền rút mạnh trước Tết, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ

(NLĐO) - Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch cận Tết Nguyên đán trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường

nhà đầu tư nước ngoài bất động sản thị trường chứng khoán nhà đầu tư Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo