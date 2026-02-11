Dòng tiền cuồn cuộn đổ về đẩy VN-Index tăng dựng đứng gần 43 điểm, VN30 tái chiếm mốc 2.000, mang lại "món quà Tết" to lớn và giải tỏa cơn khát lợi nhuận cho hàng triệu nhà đầu tư sau chuỗi ngày dò đáy.

Những phiên giao dịch cuối năm thường là thời điểm "vùng trũng" thông tin và thanh khoản, khi tâm lý nghỉ ngơi bao trùm và nhà đầu tư có xu hướng rút tiền mặt để chi tiêu. Tuy nhiên, phiên giao dịch ngày 11-2 đã diễn ra theo một kịch bản "trong mơ" mà ít ai dám nghĩ tới.

Sau đợt điều chỉnh giảm rất mạnh và gây thất vọng kéo dài từ giữa tháng 1, thị trường hôm nay như chiếc lò xo bị nén chặt đã bật tung mạnh mẽ. Sắc xanh và tím (tăng trần) lan tỏa rộng khắp trên bảng điện tử, xóa tan mọi lo âu về một cái Tết "mất ngon".

Kết thúc phiên giao dịch đầy cảm xúc, VN-Index tăng tới 42,82 điểm (tương đương 2,44%), đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày là 1.796,85 điểm. Đây là mức tăng điểm mạnh nhất trong nhiều tháng trở lại đây, đưa chỉ số áp sát mốc kháng cự tâm lý 1.800 điểm ngay trước thềm năm mới.

Đồng pha với chỉ số chính, nhóm vốn hóa lớn VN30 thậm chí còn thăng hoa hơn khi bứt phá 49,32 điểm (+2,53%) để chốt phiên tại con số tròn trĩnh và đẹp đẽ: 2.000,90 điểm.

VN-Index bùng nổ gần 43 điểm, nhà đầu tư vỡ òa nhận "lì xì" sớm

Động lực chính của "cơn địa chấn" tăng điểm này đến từ sự đồng thuận hiếm thấy của các trụ cột thị trường, đặc biệt là sự trở lại của nhóm Vingroup và sức mạnh của nhóm Ngân hàng.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) – vốn là tâm điểm của áp lực bán và là nguyên nhân chính kéo giảm thị trường thời gian qua – bật tăng tới 6,57% (sát mức trần), trở thành đầu tàu đóng góp điểm số lớn nhất cho VN-Index. Sự hồi sinh của VIC đã cởi bỏ nút thắt tâm lý đè nặng lên thị trường suốt nhiều tuần qua.

Song hành cùng Vingroup là sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu "vua". Dòng tiền lớn chảy mạnh vào nhóm Ngân hàng giúp sắc xanh bao phủ toàn ngành. Ấn tượng nhất là EIB (Eximbank) khi tăng kịch trần 7%, "trắng bên bán". Các ông lớn khác cũng đua nhau khoe sắc: VPB tăng tốc 6,39%, MBB tăng 4,13%, TPB tăng 3,27%, và "anh cả" VCB (Vietcombank) cũng đóng góp mức tăng 2,54% sau thông tin hành lan về việc giảm dự trữ bắt buộc.

Không còn cảnh "xanh vỏ đỏ lòng" (chỉ số tăng nhưng cổ phiếu giảm), niềm vui hôm nay chia đều cho tất cả các nhóm ngành. Sàn HoSE ghi nhận tới 273 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn so với 67 mã giảm và 47 mã đứng giá.

Nhóm Chứng khoán - phong vũ biểu nhạy bén nhất của thị trường - đã phản ứng ngay lập tức với đà tăng. Sắc xanh bao phủ toàn ngành với SSI tăng 4,17%, VND tăng 3,66%, và VIX tăng tới 4,72%.

Bất ngờ lớn tiếp theo đến từ nhóm bất động sản. Sau thời gian dài bị bán tháo không thương tiếc, dòng tiền bắt đáy giá rẻ đã nhập cuộc quyết liệt. Các mã như DXG (Đất Xanh) tăng trần 6,46%, DIG tăng 5,21%, NVL (Novaland) tăng 4,07%, hay KBC tăng 5,85% đều ghi nhận biên độ tăng giá rất lớn, mang lại hy vọng "về bờ" cho nhiều cổ đông đang mắc kẹt.

Bên cạnh đó, các nhóm ngành sản xuất và năng lượng cũng không đứng ngoài cuộc vui. Ông lớn ngành xăng dầu PLX (Petrolimex) tăng sát trần 6,92%, Tập đoàn Cao su GVR tăng 5,85%, và "vua thép" HPG cũng bứt phá 4,05%.

Khối ngoại "quay xe" gom hàng

Một điểm sáng không thể bỏ qua là động thái của nhà đầu tư nước ngoài. Sau chuỗi ngày bán ròng gây áp lực, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng khoảng 684 tỉ đồng trên sàn HoSE. Họ tập trung gom mạnh các mã blue-chip như MBB, VIC, MWG, STB, tạo thêm niềm tin vững chắc cho dòng tiền nội. Trong đó, riêng mã MBB của Ngân hàng Quân Đội được mua ròng tới hơn 1.400 tỉ đồng.

Lý giải cho đà tăng bùng nổ này, giới phân tích cho rằng thị trường đã rơi vào vùng quá bán (oversold) sau đợt giảm sâu vừa qua, khiến định giá nhiều cổ phiếu trở nên cực kỳ hấp dẫn. Bên cạnh đó, tâm lý kỳ vọng vào "hiệu ứng tháng Giêng" và thống kê lịch sử cho thấy thị trường thường tăng điểm sau Tết Nguyên đán đã thúc đẩy nhà đầu tư mạnh dạn giải ngân để đón đầu con sóng mới.

Phiên tăng điểm kỷ lục ngày 24 Tết không chỉ giúp tài khoản nhà đầu tư "nở" ra đáng kể mà còn giải tỏa tâm lý nặng nề. Với đà hưng phấn này, thị trường được kỳ vọng sẽ có những phiên giao dịch cuối năm rực rỡ, khép lại năm cũ trọn vẹn và mở ra kỳ vọng tươi sáng cho năm Bính Ngọ 2026.