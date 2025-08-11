HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

VN-Index lần đầu chạm mốc lịch sử 1.600 điểm, nhà đầu tư vừa mừng vừa tiếc

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Trong phiên sáng, có thời điểm VN-Index chạm mốc lịch sử 1.600 điểm nhưng đảo chiều, rung lắc mạnh khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại, vội vàng chốt lời…

VN-Index chạm mốc lịch sử 1.600 điểm

Sáng 11-8, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận cột mốc mới khi VN-Index tạm dừng ở 1.600,41 điểm, tăng hơn 15 điểm so với phiên trước. Chỉ số VN30 cũng bứt phá lên 1.745 điểm, cộng thêm hơn 16 điểm, trong khi HNX-Index đạt 274,8 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE vượt 24.400 tỉ đồng, dù thanh khoản không tăng đột biến so với các phiên gần đây.

Đây là vùng đỉnh cao nhất trong lịch sử, tiếp nối chuỗi tăng kéo dài suốt nhiều tháng qua, đưa tâm lý thị trường lên cao trào nhưng cũng tạo ra những pha "tàu lượn" cảm xúc cho giới đầu tư.

VN-Index chạm mốc lịch sử 1.600 điểmTâm lý nhà đầu tư giao dịch ra sao? - Ảnh 1.

VN-Index lần đầu chạm mốc lịch sử 1.600 điểm

Nhà đầu tư bán sớm, tiếc nuối nhìn cổ phiếu tiếp tục tăng

Trong phiên sáng, một loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, MBB, VCB, BID, GVR… đồng loạt tăng mạnh, giúp VN-Index vượt qua vùng kháng cự tâm lý 1.600 điểm. Tuy nhiên, ngay khi tiệm cận mốc này, thị trường xuất hiện rung lắc. Không ít nhà đầu tư chọn chốt lời để bảo toàn thành quả.

Chị Khánh Thy (TP HCM), nhà đầu tư với 5 năm kinh nghiệm, chia sẻ: "Môi giới khuyến nghị bán trước 1.600 điểm để tránh rủi ro điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng. Danh mục của tôi nhiều mã lãi 10%-20% nên tôi bán hết. Ai ngờ vừa bán xong thì cổ phiếu bất động sản, đầu tư công lại tăng mạnh".

Tình cảnh tương tự xảy ra với anh Quang Thanh (TP HCM). Sau khi bán theo lời khuyên hạ margin, giữ 50% cổ phiếu và phần còn lại là tiền mặt, anh chứng kiến nhiều mã vừa bán tiếp tục tăng giá. "Tôi bị mất hàng rồi!" – anh nói.

VN-Index chạm mốc lịch sử 1.600 điểmTâm lý nhà đầu tư giao dịch ra sao? - Ảnh 2.

Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo thị trường vượt 1.600 điểm

Cổ phiếu trụ đỡ thị trường, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế

Theo Công ty Chứng khoán VPS, ngay cả khi thị trường điều chỉnh, vùng hỗ trợ dự kiến nằm quanh 1.550 – 1.570 – 1.580 điểm. Đây có thể là giai đoạn tích lũy trước khi VN-Index hướng tới vùng 1.600 – 1.635 điểm trong 1-3 tuần tới. Trong thời gian này, thị trường có khả năng phân hóa, với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn (blue chips) hoặc vốn hóa vừa (mid cap) vẫn tăng tốt ngay cả khi chỉ số đi ngang.

Báo cáo chiến lược tuần của MBS cũng nhận định thị trường đang trong xu hướng tăng bền, các nhịp điều chỉnh chỉ mang tính kỹ thuật và thường nhanh chóng bị hấp thụ. Thanh khoản hiện ở mức cao kỷ lục, vượt xa đỉnh thời kỳ COVID-19, cho thấy dòng tiền vẫn dồi dào.

Theo MBS, đây có thể là giai đoạn dòng tiền tìm đến các nhóm mang tính đầu cơ cao hoặc chưa tăng nhiều trong thời gian qua, như bất động sản, dầu khí, bất động sản khu công nghiệp, cổ phiếu Viettel, thủy sản, đầu tư công… Đây là chiến lược mà nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ giúp tận dụng tốt nhịp tăng mới của thị trường.

