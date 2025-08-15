HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

VNPT luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống tiên phong

PV

Từ chiến trường khói lửa đến hạ tầng số kết nối quốc gia VNPT kê thừa tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo, dẫn dắt hành trình chuyển đổi số Việt Nam.

Giữ "mạch máu" thông tin cho cách mạng

Trong lịch sử hiện đại Việt Nam, ngành Bưu điện không chỉ vận hành hệ thống liên lạc mà còn là lực lượng nòng cốt góp phần vào những thắng lợi cách mạng. Cột mốc lịch sử bắt đầu vào ngày 15-8-1945, tại Hội nghị toàn quốc của Đảng ở Tân Trào, Tuyên Quang. Giữa thời điểm chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa, Ban Giao thông chuyên môn được thành lập với nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc giữa Trung ương và các địa phương. Đây chính là tiền thân của Nha Bưu điện, khởi nguồn cho ngành Bưu điện Việt Nam – một phần không thể tách rời của cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng Bưu điện luôn giữ vững "mạch máu" thông tin cho Đảng và Nhà nước.Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mệnh, vì chính nó quyết định sự thống nhất chỉ huy, sự phân phối lực lượng và do đó đảm bảo thắng lợi", từ những chiến sĩ giao liên, điện báo viên, đến công nhân đường dây, hộ tống viên, bưu tá... bằng tinh thần quả cảm và sự hy sinh to lớn đã dũng cảm chiến đấu để giữ vững mạch máu thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

VNPT luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống tiên phong- Ảnh 1.

VNPT luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống tiên phong- Ảnh 2.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng Bưu điện luôn giữ vững "mạch máu" thông tin cho Đảng và Nhà nước

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ đó, nhiều người đã hy sinh, trở thành liệt sĩ vô danh. Gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ Bưu điện đã ngã xuống, để lại dấu ấn máu xương cho Ngày truyền thống 15-8 – không chỉ là một mốc son chói lọi của ngành, mà là biểu tượng của sự hy sinh và cống hiến.

Tiên phong trên hành trình chuyển đổi số quốc gia

Sau ngày thống nhất đất nước, ngành Bưu điện bước vào cuộc chiến mới: vượt qua tụt hậu, lạc hậu công nghệ và tư duy bao cấp. Khi công cuộc Đổi mới bắt đầu năm 1986, mạng lưới Bưu chính Viễn thông Việt Nam gần như tê liệt với thiết bị lỗi thời, thiếu vốn đầu tư và phụ thuộc vào nước ngoài. Và lúc đó, tinh thần tiên phong, khát khao cống hiến cho đất nước đã được khơi dậy.

Ngành quyết định "đi thẳng vào số hóa", bỏ qua giai đoạn analog mà thế giới vẫn sử dụng. Đây là bước đi mang tính cách mạng. Từ năm 1993 đến năm 2000, hạ tầng viễn thông Việt Nam đạt bước nhảy vọt: từ hệ thống vi ba, cáp đồng chuyển sang cáp quang, tổng đài số và thông tin vệ tinh. Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dẫn đầu "Chiến lược Tăng tốc", giúp Việt Nam vượt qua "lời nguyền hạ tầng" để bắt kịp khu vực. Những cột mốc như mạng di động VinaPhone, trạm VSAT đầu tiên tại Trường Sa, tuyến cáp quang biển T-V-H… khẳng định năng lực làm chủ công nghệ của người Việt.

Năm 2006, VNPT chuyển đổi thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đánh dấu giai đoạn phát triển theo mô hình doanh nghiệp nhà nước chủ lực. Năm 2008, VINASAT-1 được phóng thành công, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 93 sở hữu vệ tinh riêng. Năm 2012, VINASAT-2 tiếp nối thành công này, thể hiện khát vọng chinh phục công nghệ không gian.

VNPT luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống tiên phong- Ảnh 3.

Kết quả nhanh chóng được ghi nhận. Từ năm 2015 đến năm 2019, VNPT đạt tăng trưởng lợi nhuận bình quân hơn 20%/năm, luôn nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách cao nhất. Quan trọng hơn, VNPT trở thành "cánh tay nối dài" của Chính phủ trong các dự án số hóa quốc gia: Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm thông tin điều hành của Chính phủ, cùng nhiều nền tảng quản lý thông minh cho các địa phương.

VNPT cũng là đối tác chiến lược của nhiều tỉnh, thành, xây dựng mô hình chính quyền số, kinh tế số thông qua các Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và nền tảng y tế, giáo dục, giao thông số. Về hạ tầng, VNPT sở hữu mạng cáp quang phủ khắp cả nước, đưa internet băng rộng đến 100% xã. Mạng 4G phủ 98% dân cư, và đến năm 2025, 5G của VNPT dự kiến bao phủ 85% dân cư. VNPT còn làm chủ các công nghệ lõi như AI, Big Data, IoT, Blockchain, AR/VR, phục vụ hàng triệu người dùng và hàng nghìn doanh nghiệp.

Với tinh thần tiên phong làm chủ công nghệ, VNPT từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng truyền dẫn đa phương thức kết nối: Từ đất liền, qua biển, đến không gian.

Một ngọn lửa không tắt

VNPT luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống tiên phong- Ảnh 4.

Tinh thần tiên phong của VNPT không chỉ là câu chuyện quá khứ mà là hệ giá trị cốt lõi, là cam kết xuyên suốt qua các thế hệ. Như lời ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT chia sẻ: "Chúng tôi luôn mang trong mình nỗi niềm làm tốt việc hôm nay để tri ân thế hệ đi trước"

Từ những người "giữ cột, giữ dây" giữa chiến trường đến những kỹ sư vận hành vệ tinh, từ công nhân kéo cáp ở vùng núi đến các chuyên gia trí tuệ nhân tạo trong phòng thí nghiệm – tất cả đều chung lý tưởng, chung một ngọn lửa khát khao: tiên phong vì đất nước. Suốt những năm qua, ngọn lửa truyền thống "Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình" vẫn được người VNPT thắp sáng.

Với nội lực công nghệ, khát vọng vươn xa và lòng trung thành với Tổ quốc, VNPT sẽ tiếp tục giương cao ngọn đuốc, dẫn đầu công cuộc chuyển đổi số, góp phần đưa Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

VNPT luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống tiên phong- Ảnh 5.VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9

VNPT tổng lực ra quân, đặt toàn bộ mạng lưới ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm hạ tầng viễn thông an toàn tuyệt đối trong Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tin liên quan

VNPT – Qualcomm hợp tác chiến lược hướng tới thành lập trung tâm xuất sắc

VNPT – Qualcomm hợp tác chiến lược hướng tới thành lập trung tâm xuất sắc

VNPT và Qualcomm ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VQEC đồng phát triển thiết kế gốc từ công nghệ Qualcomm.

Khai thác cáp quang đất liền VSTN: VNPT tiên phong làm chủ hạ tầng kết nối từ mặt đất đến không gian

VNPT vận hành tuyến cáp VSTN nối Việt Nam – Singapore qua đất liền, tăng chủ động, bảo mật, khẳng định vai trò trung tâm kết nối số khu vực

VNPT “giữ cửa – canh dữ liệu” để Cổng DVCQG vận hành chính thức theo chế độ "một cửa số"

VNPT chuẩn bị vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo mô hình “một cửa số” từ 1-7-2025, đảm bảo chuyển đổi chính quyền số 2 cấp thông suốt trên toàn quốc.

VNPT đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số
