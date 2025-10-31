VNVC ký kết với GSK về tăng cường tiếp cận thuốc ung thư, vắc-xin thế hệ mới và kiến thức sản xuất

Lễ trao văn kiện hợp tác diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ngài Matt Western - Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm và nâng cấp quan hệ Việt - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh Matt Western chứng kiến ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc-xin Việt Nam VNVC và bà Kaja Natland - Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế trao văn kiện hợp tác. Ảnh: HTN

Ký kết được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trị giá ước tính 500 triệu bảng Anh (tương đương gần 17.000 tỉ đồng) trong 5 năm tới.

Theo đó, Công ty Vắc-xin Việt Nam VNVC và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam, thuộc Tập đoàn GSK - Anh sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy nhanh chóng việc tiếp cận thuốc và vắc-xin tiên tiến do GSK phát triển, đặc biệt là đưa sớm những loại thuốc đặc trị và vắc-xin tiên tiến sản xuất tại các nhà máy hiện đại, chiến lược toàn cầu của GSK ở Worthing và Barnard Castle (Anh) về Việt Nam. Đặc biệt, phía VNVC Việt Nam chú trọng quan tâm hàng đầu đến việc tiếp cận các vắc-xin mới, thuốc kháng sinh và thuốc ung thư thế hệ mới. Hai bên cũng tiến tới tìm hiểu cơ hội trao đổi về kinh nghiệm trong sản xuất vắc-xin để VNVC có thể tự chủ sản xuất và cung ứng tại chỗ các vắc-xin quan trọng trong tương lai tại Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC.

Thỏa thuận hợp tác giữa VNVC và GSK tập trung vào việc tăng cường sớm tiếp cận thuốc, vắc-xin mới cho người dân Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học và trao đổi về sản xuất vắc-xin. Ảnh: Hà Ngân

Tại buổi trao văn kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế cấp cao Việt Nam - Anh, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ba trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong kỷ nguyên mới. Theo đó, trọng tâm đầu tiên là thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa các trường đại học và viện nghiên cứu của doanh nghiệp hai nước chuyên về nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, năng lượng thông minh, y tế, kỹ thuật hóa học và các công nghệ chiến lược mang tính chuyển đổi. Thứ hai là tăng cường đầu tư và trao đổi chuyên gia cao cấp, thúc đẩy phát triển ứng dụng AI và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, chia sẻ dữ liệu và triển khai các chương trình hợp tác công nghệ toàn diện.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam sẵn sàng là đối tác tin cậy của Vương quốc Anh trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho khu vực và thế giới. Chính phủ hai nước cũng sẽ tăng cường phối hợp, khuyến khích các hình thức hợp tác, nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Anh.

Phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vắc-xin phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Bình An

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc-xin Việt Nam VNVC và Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC - cho biết, VNVC và GSK đã có quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện và phối hợp đưa về Việt Nam nhiều loại vắc-xin thế hệ mới, góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng khan hiếm vắc-xin cho trẻ em và người lớn. Hiện các vắc-xin của GSK đã phổ biến và chiếm thị phần lớn hàng đầu trong số các hãng dược phẩm có mặt tại thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam.

"GSK được biết đến là tập đoàn dược phẩm sinh học hàng đầu thế giới, tiên phong trong nghiên cứu vắc-xin và thuốc đặc trị tiên tiến. Việc các bên nâng tầm hợp tác là bước đi chiến lược, giúp Việt Nam không chỉ giải quyết các vấn đề về cung ứng vắc-xin thông qua hợp tác thương mại, mà còn chủ động tiếp cận từ sớm, từ xa các sản phẩm dược sinh học công nghệ tiên tiến như thuốc kháng sinh mới, thuốc ung thư mới và đặc biệt là tiếp cận kiến thức trong sản xuất vắc-xin để Việt Nam tiến tới tự chủ sản xuất và cung ứng trong nước, tiến tới xuất khẩu vắc-xin", ông Ngô Chí Dũng khẳng định.

Bà Kaja Natland - Phó Chủ tịch cấp cao GSK vùng châu Á - Thái Bình Dương, khu vực quốc tế - cho biết Việt Nam là thị trường trọng điểm của tập đoàn trong lĩnh vực vắc-xin và thuốc điều trị nhiễm khuẩn hô hấp. Bà đánh giá hợp tác chiến lược với VNVC trong những năm tiếp theo đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến của thế giới như thuốc đặc trị, thuốc ung thư.

GSK cam kết đồng hành cùng VNVC mở rộng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến, triển khai chương trình tiêm chủng suốt đời và thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng, với mục tiêu cải thiện sức khỏe cho hơn một phần ba dân số Việt Nam trong 5 năm tới.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa VNVC - Tâm Anh - GSK diễn ra dưới sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM William Lawrenson, tháng 10-2025. Ảnh: Thanh Luận

Trước đó, vào tháng 10-2025 tại TP HCM, với sự chứng kiến của Phó Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM William Lawrenson, Công ty Vắc-xin Việt Nam VNVC, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Công ty dược phẩm GSK Việt Nam đã có chương trình làm việc đoàn cấp cao và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về tiếp cận thuốc và vắc-xin mới, thúc đẩy nghiên cứu lâm sàng cũng như trao đổi kiến thức trong sản xuất vắc-xin.

Lễ trao văn kiện tại Anh lần này là minh chứng cho sự củng cố và nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các bên trước lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam từ phòng ngừa đến điều trị, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và đổi mới sáng tạo công nghệ dược sinh học của khu vực.