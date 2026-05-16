VNVC tài trợ tiêm chủng miễn phí, kho lạnh và ưu tiên cung ứng vắc-xin thế hệ mới cho Côn Đảo

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM; ông Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo; cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo nhân dân địa phương chứng kiến Lễ trao tặng Gói tài trợ của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Một trong những dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa bền vững của Gói tài trợ là việc VNVC đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vắc-xin đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản vắc-xin để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của hoạt động tiêm chủng. Bên cạnh đó, VNVC sẽ tài trợ hàng chục ngàn liều vắc-xin cúm thế hệ mới của Sanofi (Pháp) để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo. Mỗi người sẽ được tiêm một liều mỗi năm và duy trì trong 3 năm liên tiếp.

Đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế VNVC trực tiếp từ đất liền ra đảo triển khai. Sau đó, VNVC đồng thời hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ các quy trình để cán bộ y tế địa phương là chủ công nghệ quy trình bảo quản vắc-xin cũng như sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn vắc-xin số lượng lớn trong nhiều năm liên tiếp. VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc-xin mới, vắc-xin thế hệ mới phục vụ nhu cầu phòng bệnh cho quân và dân Côn Đảo trước lượng du khách ngày càng tăng.

Nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến điểm tiêm từ rất sớm, chăm chú lắng nghe bác sĩ VNVC tư vấn trước tiêm chủng. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, cho biết trong định hướng phát triển Côn Đảo trở thành đặc khu với không gian và diện mạo mới, y tế, giáo dục và môi trường là những yếu tố quan trọng phản ánh chất lượng phát triển bền vững dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. TP HCM đang tập trung chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ và bệnh truyền nhiễm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ngành y tế.

"Thay mặt lãnh đạo TP HCM, tôi ghi nhận và cảm ơn Hệ thống Tiêm chủng VNVC, Hệ thống BVĐK Tâm Anh cùng các bệnh viện đã đồng hành nâng cao y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp sức vào việc đầu tư cho Côn Đảo thành một cực y tế chuyên sâu của TP HCM", ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết rất xúc động và vinh dự khi chương trình này được đón nhận tại Đặc khu Côn Đảo, TP HCM. "Với sự gắn kết chặt chẽ của Công - Tư trong y tế, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều giải pháp đột phá, giá trị và bền vững cho ngành y tế Việt Nam", ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Viên (83 tuổi) là cựu tù chính trị duy nhất còn sinh sống tại Côn Đảo, ông từng bị đày ra đảo năm 1970. Sau ngày giải phóng, ông cùng 153 cựu tù tình nguyện ở lại giữ đảo, gắn bó với Côn Đảo đến hôm nay. Nhiều năm qua, tuổi cao, sức khỏe suy yếu cùng di chứng từ những năm tháng bị tra tấn khiến ông thường xuyên mắc cúm, việc điều trị và di chuyển vào đất liền rất khó khăn. Được VNVC tiêm vắc-xin miễn phí ngay tại đảo, ông xúc động và bày tỏ mong muốn người dân Côn Đảo sẽ ngày càng được tiếp cận đầy đủ hơn với các loại vắc-xin hiện đại để chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Nhiều năm đồng hành cùng chồng vào đất liền điều trị bệnh với chi phí lớn và nhiều lần đi lại vất vả, bà Nguyễn Thị Tư (77 tuổi) cho biết gia đình rất mong có VNVC tại Côn Đảo để người dân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn. Bà xúc động chia sẻ việc VNVC trực tiếp đưa vắc-xin ra đảo, tổ chức tiêm miễn phí ngay tại địa phương khiến nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi và có bệnh nền, cảm thấy rất ấm lòng và yên tâm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuân, được điều từ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Lễ (Bình Dương) tham gia tiêm chủng miễn phí vắc-xin cúm cho quân và dân Côn Đảo bày tỏ: "Chúng tôi đã may mắn được tham gia các chiến dịch tiêm chủng vắc-xin cộng đồng rất lớn và ý nghĩa như trong giai đoạn chống dịch Covid-19 hay dịch sởi tại TP HCM. Nhưng lần này đến với Côn Đảo, chúng tôi vô cùng xúc động và cùng nỗ lực thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, như lời tri ân đến với những hy sinh, đóng góp to lớn của quân và dân Côn Đảo trong những năm tháng lịch sử của dân tộc".

Trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, bộ đội được khám, tiêm vắc-xin và tư vấn các thông tin về tiêm chủng vắc-xin tại Trung tâm Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Minh Trung

Trong suốt gần 10 năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống trung tâm tiêm chủng hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, VNVC cũng bền bỉ thực hiện liên tiếp hoạt động cộng đồng, thiện nguyện trên khắp cả nước. VNVC cũng là mô hình tiêm chủng vắc-xin độc đáo và duy nhất trên toàn cầu có được sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tiêm chủng vắc-xin dịch vụ và năng lực phòng bệnh bằng vắc-xin của Việt Nam.