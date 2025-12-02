Vở Ballet "Kẹp hạt dẻ" tái ngộ đầy hứng khởi mùa giáng sinh tại TP HCM

Vở ballet kinh điển "Kẹp hạt dẻ"

Năm nay, vở ballet kinh điển "Kẹp hạt dẻ" của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP HCM (HBSO) tiếp tục trở lại trong ba đêm 5, 6 và 7-12, hứa hẹn phủ đầy hơi thở Giáng sinh lên trung tâm Sài Gòn. Biểu tượng mùa lễ hội của HBSO Không chỉ đơn thuần là một vở ballet, "Kẹp hạt dẻ" đã trở thành một biểu tượng văn hóa – nghệ thuật của TP HCM suốt nhiều năm qua.

Được dàn dựng bởi nữ biên đạo Na Uy Johanne Jakhelln Constant, phiên bản dành riêng cho HBSO mang phong cách vừa cổ điển, vừa tươi mới, cuốn hút khán giả từ những khán phòng đầu tiên đến nay. Như một nghi thức mùa đông được chờ đợi, mỗi lần "Kẹp hạt dẻ" trở lại, khán giả lại tìm thấy niềm vui trẻ thơ trong câu chuyện của cô bé Clara và chú lính Kẹp hạt dẻ – người hóa thân thành hoàng tử để dẫn cô vào giấc mơ phiêu lưu kỳ diệu.

Vẻ đẹp từ âm nhạc bất tử của Tchaikovsky

Nếu câu chuyện mang đến sự lấp lánh của cổ tích, âm nhạc của thiên tài Pyotr Ilyich Tchaikovsky là linh hồn nâng đỡ toàn bộ vở diễn. Những giai điệu trong trẻo ở Overture mở màn dẫn người xem trở lại buổi tiệc Giáng sinh, nơi Clara nhận món quà định mệnh – chú kẹp hạt dẻ bằng gỗ. Đặc biệt, "Pas De Deux", một trong những bản nhạc được yêu thích nhất trong lịch sử ballet – luôn là khoảnh khắc khiến khán giả nín lặng. Bè cello dẫn dắt cảm xúc, lặp lại với cường độ ngày càng sâu lắng, rồi nâng lên đỉnh điểm đầy xúc động như tiếng nói của vẻ đẹp thuần khiết.

Toàn bộ phần âm nhạc được trình diễn trực tiếp bởi Dàn nhạc Giao hưởng HBSO và Hợp xướng Nữ HBSO, dưới sự chỉ huy của Tiến sĩ – Nhạc trưởng Lê Ha My, hứa hẹn đem lại trải nghiệm giàu cảm xúc, tái hiện trọn vẹn tinh thần Tchaikovsky.

Một thế giới Giáng sinh cho mọi lứa tuổi

Vở ballet đưa khán giả đi từ bầu không khí lễ hội ấm áp ở màn 1, qua trận chiến với Vua chuột, cho đến khung cảnh rực rỡ của Vương quốc bánh kẹo trong màn 2.

Ở đó, Nàng tiên Sugarplum, những hạt tuyết, giọt sương và muôn loài bánh ngọt tạo thành một "vũ trụ" cổ tích lung linh mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng mơ được ghé thăm. HBSO tiếp tục giới thiệu dàn nghệ sĩ tài năng của đoàn, những gương mặt quen thuộc trên sân khấu ballet Việt Nam: Đỗ Hoàng Khang Ninh – Clara / Nàng tiên Sugarplum; Lê Tuấn Anh – Kẹp hạt dẻ; Lê Đức Anh – Chàng kỵ sĩ; Chika Tatsumi – Chúa Tuyết; La Mẫn Nhi – Giọt Sương; Đặng Minh Hiền – Mr. Drosselmeyer…

Tiến sĩ – Nhạc trưởng Lê Ha My

Cùng với sự tham gia của các học viên từ Salsa Ballet, vở diễn mang đến sức sống tươi trẻ, mở ra cơ hội thưởng thức nghệ thuật vũ kịch đỉnh cao cho khán giả nhỏ tuổi và gia đình.

Không gian nghệ thuật của mùa đoàn tụ

Tại các thành phố lớn trên thế giới, "Kẹp hạt dẻ" là một truyền thống nghệ thuật không thể thiếu mỗi mùa Giáng sinh. Tại TP HCM, phiên bản của HBSO cũng đã trở thành một phần ký ức mùa lễ hội của nhiều thế hệ khán giả.

Nhiều gia đình quay lại xem mỗi năm, đơn giản vì muốn lưu giữ cảm giác ấm áp khi cùng nhau sống trong câu chuyện của Clara dù chỉ một đêm.

Sự trở lại của "Kẹp hạt dẻ" năm 2025 không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà là lời mời gọi bước vào không gian của niềm tin, của phép màu và của vẻ đẹp nghệ thuật thuần khiết giữa mùa lễ hội.

Với những ai yêu ballet, yêu âm nhạc cổ điển và mong tìm một khoảnh khắc Giáng sinh đúng nghĩa giữa lòng Sài Gòn, "Kẹp hạt dẻ" của HBSO chắc chắn là điểm hẹn không thể bỏ lỡ.