Pháp luật

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo đại diện Bộ Công an, đến nay, vợ chồng bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỉ đồng.

Tại họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an chiều 15-12 ở Hà Nội, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin về quá trình điều tra vụ án tại Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

Vợ chồng chủ thẩm mỹ viện Mailisa nộp 300 tỉ đồng trong vụ án buôn lậu - Ảnh 1.

Bị can Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an

Theo đại diện Cục C03, quá trình điều tra, các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mailisa đã được thu thập. Từ đó, Cục C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm này.

"Đến nay, vợ chồng bị can Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỉ đồng"- đại diện C03 thông tin

Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã khởi tố vụ án Buôn lậu, xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Cùng lúc, Cục C03 cũng khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là Hoàng Kim Khánh cùng 6 bị can khác về tội Buôn lậu.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa, do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ.

Những sản phẩm này không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các bị can câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông, Trung Quốc) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam. Bà chủ Mailisa quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông nhằm thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỉ đồng.

Con số thu lời trên trước mắt được thống kê từ 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa đang cung cấp trên thị trường.

Vụ Mailisa nhập lậu mỹ phẩm thu lời hàng ngàn tỉ đồng: Thu giữ 300 lượng vàng SJC, 100 sổ đỏ

Vụ Mailisa nhập lậu mỹ phẩm thu lời hàng ngàn tỉ đồng: Thu giữ 300 lượng vàng SJC, 100 sổ đỏ

(NLĐO)- Điều tra vụ Mailisa buôn lậu mỹ phẩm, Cảnh sát thu giữ 3 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC và 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mailisa nhập lậu mỹ phẩm từ Trung Quốc thu lời hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO)- Phan Thị Mai (tức Mailisa) cùng chồng là Hoàng Kim Khánh mua mỹ phẩm giá rẻ từ Trung Quốc, nhập lậu về Việt Nam bán, thu lời hàng ngàn tỉ đồng

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

(NLĐO)- Bộ Công an cáo buộc bà Phan Thị Mai, chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, có hành vi sai phạm trong quá trình điều hành chuỗi cửa hàng

    Thông báo