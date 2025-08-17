Vợ chồng nghèo nhặt được chiếc ví và hành động "đốn tim" nhiều người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vợ chồng nghèo nhặt được chiếc ví và hành động "đốn tim" nhiều người

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Sang nhà bà ngoại xin lúa về ăn tạm, đôi vợ chồng nghèo ở Quảng Trị đã nhặt được chiếc ví có tiền bên trong.

Sáng 17-8, trung tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản mà đôi vợ chồng nghèo nhặt được cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 16-8, vợ chồng anh Hồ Văn Bông (22 tuổi, ngụ thôn Măng Sông, xã A Dơi) điều khiển xe máy, lưu thông trên tuyến ĐT-586 đoạn qua xã Thuận thì nhặt được một chiếc ví.

Vợ chồng nghèo nhặt chiếc ví và hành động đẹp khiến nhiều người cảm động - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Hồ Văn Bông giao nộp chiếc ví nhặt được để trả lại cho người đánh rơi

Bên trong chiếc ví có hơn 1,2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi nhặt được, vợ chồng anh Hồ Văn Bông đã đến trụ sở Công an xã A Dơi để giao nộp, mong tìm được người đánh rơi chiếc ví này.

Qua xác minh, Công an xã A Dơi xác định chủ nhân của chiếc ví trên là anh Hồ Văn Đông (32 tuổi, ngụ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Vợ chồng nghèo không tham của rơi

Trong sáng 17-8, Công an xã A Dơi đã tổ chức bàn giao tài sản cho người đánh rơi, đồng thời khen thưởng, tặng quà động viên tinh thần đối với vợ chồng anh Hồ Văn Bông.

Vợ chồng nghèo nhặt được chiếc ví và hành động "đốn tim" nhiều người - Ảnh 1.

Trong sáng 17-8, Công an xã A Dơi đã tổ chức trao trả chiếc ví do vợ chồng anh Hồ Văn Bông nhặt được cho người đánh rơi

Theo Trung tá Nguyễn Quang Trung, qua tìm hiểu được gia cảnh vợ chồng anh Hồ Văn Bông rất khó khăn. Anh Hồ Văn Bông đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh (vừa trở về nhà), còn vợ ở nhà chăm con và làm rẫy.

Trong đợt mưa lớn vừa qua, nước lũ cuốn trôi hết lúa nên hôm qua (16-8), 2 vợ chồng đến nhà ông bà ngoại ở thôn Trằm (xã Khe Sanh) xin lúa về xay xát, ăn tạm. Trong quá trình này, vợ chồng anh Bông nhặt được chiếc ví nêu trên.

Trung tá Nguyễn Quang Trung khẳng định tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng hành động của vợ chồng anh Hồ Văn Bông thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực và đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tin liên quan

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

Người nhặt được gần 5 triệu đồng chạy xe 40 km trả lại cho cụ bà ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Sau khi biết được chủ nhân của số tiền gần 5 triệu đồng nhặt được, nam thanh niên đang làm việc tại TP Đà Nẵng đã đem trả lại.

Nhặt được 2 nhẫn vàng, 2 học sinh nhờ cha tìm người trả lại

(NLĐO) - Hai nhẫn vàng này trị giá gần 100 triệu đồng do một người đàn ông đánh rơi khi đi xem đua thuyền.

Nữ công nhân nhặt được 36 triệu đồng trả lại người đánh rơi

(NLĐO)- Trên đường đi làm về, nữ công nhân ở Quảng Ngãi nhặt được ví tiền bên trong có 36 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác, chị đã liên hệ công an nhờ tìm người đánh rơi

vợ chồng nghèo vợ chồng nhặt được của rơi công an tỉnh Quảng trị công nhân chiếc ví
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo