Vợ chồng nghèo nhặt được chiếc ví và hành động "đốn tim" nhiều người

Sáng 17-8, trung tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa tổ chức trao trả tài sản mà đôi vợ chồng nghèo nhặt được cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 16-8, vợ chồng anh Hồ Văn Bông (22 tuổi, ngụ thôn Măng Sông, xã A Dơi) điều khiển xe máy, lưu thông trên tuyến ĐT-586 đoạn qua xã Thuận thì nhặt được một chiếc ví.

Vợ chồng anh Hồ Văn Bông giao nộp chiếc ví nhặt được để trả lại cho người đánh rơi

Bên trong chiếc ví có hơn 1,2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi nhặt được, vợ chồng anh Hồ Văn Bông đã đến trụ sở Công an xã A Dơi để giao nộp, mong tìm được người đánh rơi chiếc ví này.

Qua xác minh, Công an xã A Dơi xác định chủ nhân của chiếc ví trên là anh Hồ Văn Đông (32 tuổi, ngụ xã Lìa, tỉnh Quảng Trị).

Vợ chồng nghèo không tham của rơi

Trong sáng 17-8, Công an xã A Dơi đã tổ chức bàn giao tài sản cho người đánh rơi, đồng thời khen thưởng, tặng quà động viên tinh thần đối với vợ chồng anh Hồ Văn Bông.

Trong sáng 17-8, Công an xã A Dơi đã tổ chức trao trả chiếc ví do vợ chồng anh Hồ Văn Bông nhặt được cho người đánh rơi

Theo Trung tá Nguyễn Quang Trung, qua tìm hiểu được gia cảnh vợ chồng anh Hồ Văn Bông rất khó khăn. Anh Hồ Văn Bông đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh (vừa trở về nhà), còn vợ ở nhà chăm con và làm rẫy.

Trong đợt mưa lớn vừa qua, nước lũ cuốn trôi hết lúa nên hôm qua (16-8), 2 vợ chồng đến nhà ông bà ngoại ở thôn Trằm (xã Khe Sanh) xin lúa về xay xát, ăn tạm. Trong quá trình này, vợ chồng anh Bông nhặt được chiếc ví nêu trên.

Trung tá Nguyễn Quang Trung khẳng định tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng hành động của vợ chồng anh Hồ Văn Bông thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng trung thực và đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.